Внеочередное пленарное заседания ВР сегодня не состоится

В Верховной Раде до сих пор не началось запланированное на сегодня внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от Партии регионов продолжают блокировать президиум, трибуну и ложу правительства парламента.

Депутаты других фракций также не оставляют сессионного зала и находятся на своих рабочих местах.

В 18.00 началось очередное заседание Согласительного совета, которое продолжается до настоящего времени.

Вместо этого до сих пор продолжается заседание Согласительного совета, которое началось в 18 часов.

Об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 должно было начаться внеочередное заседание ВР, однако депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.