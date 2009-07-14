В РФ выявлен четвертый случай заболевания гриппом А/H1N1

Четвертый заболевший гриппом А/H1N1 выявлен в России, им оказался 19-летний молодой человек, вернувшийся в Россию после отдыха в Испании, сообщил РИА Новости во вторник главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"13 июля в "Домодедово"прибыл из Испании 19-летний гражданин России, который в течение двух недель отдыхал на острове Ибица вместе с матерью. Он заболел 13-ого и был госпитализирован прямо с самолета", - сказал Онищенко. "Методом ПЦР-диагностики мы обнаружили РНК вируса А/H1N1", - сказал он. Заболевший, у которого отмечается температура 37 градусов, получает все необходимое лечение, заверил Онищенко.

Министерство здравоохранения и социальной политики Испании подтвердило 14 июля 1099 случаев заболевания новым гриппом в стране, в том числе два летальных исхода. За сутки количество инфицированных увеличилось на 15 человек. Большинство заболевших выздоровели. В целом заразившиеся проявляют слабые симптомы болезни, положительно реагируют на лечение и выздоравливают в течение недели. В настоящий момент госпитализировано 15 человек с осложнениями разной степени тяжести, в основном респираторного характера. В России ранее было зарегистрировано три случая заболевания.

Первый заболевший гражданин России, преподававший на кафедре в нью-йоркском университете, был госпитализирован в ночь на 21 мая в Москве. Второй инфицированный - житель Калужской области, который заболел после возвращения из свадебного путешествия в Доминиканской республике. Третий случай заболевания был подтвержден у прилетевшей в Москву с деловыми целями уроженки Белоруссии, которая живет в Италии. Женщина прилетела в Москву 25 мая из Праги, а до этого была в Нью-Йорке. Все ранее заболевшие выздоровели.

Онищенко также сообщил, что 13 июля из Цюриха с симптомами заболевания прилетела девочка-жительница Краснодарского края, которая проводила свой отдых по путевке турфирмы в детском лагере. "Родители девочки срочно выехали за ней, вчера вечером они прибыли в Москву, а ночью прилетели в Краснодар, где ребенок и отец были госпитализированы в инфекционное отделение", - сказал Онищенко. По его словам, в детском лагере "по всем признакам была вспышка гриппа H1N1", но анализы, взятые у ребенка, показали отрицательный результат.