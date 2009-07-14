ГЛАВНОЕ на 14 июля (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: Минфин до конца июля возобновит выплаты по обесценившимся вкладам Сбербанка; МВФ ожидает 3% роста ВВП в Украине в 2010 г.; Минфин вчера разместил ОВГЗ на сумму 209,4 млн. грн; внеочередное заседание ВР сегодня не состоялось из-за блокирования ПР

Макропоказатели: МВФ ожидает рост ВВП в Украине в 2010 году в пределах 3% МВФ ожидает, что рост ВВП в Украине в 2010 году может составить 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время горячей телефонной линии в КМУ заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что эта цифра содержится как ожидаемый показатель в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ, который был пересмотрен для получения третьего транша кредита.

Как сообщал УНИАН, 10 июля руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины со 3,2 млрд. долларов до 3,3 млрд.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.

Финансы: Выплаты по обесцененным вкладам советского Сбербанка начнутся до конца июля – Минфин

Выплаты по обесцененным вкладам советского Сбербанка должны начаться до конца текущего месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В ведомстве пока не называют точную дату поступления средств на счет «Ощадбанка», однако уверяют, что это произойдет до конца июля. Ранее сообщалось, что выплаты должны начаться с июня 2009 г.

В пресс-службе «Ощадбанка» сообщают, что средства на счет банка для начала выплат пока не поступали, однако причины задержки средств не называют. Сегодня банк полностью готов для начала выплат по обесцененным вклада советского Сбербанка.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 20 мая т.г. №481, из Госбюджета выделяются 250 млн. грн. для выплаты в 2009 г. гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР. Выплаты будут проведены до 25 декабря 2009 года.

Минфин вчера разместил ОВГЗ на сумму 209,4 млн. грн. Министерство финансов Украины вчера, 13 июля, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 209 млн. 433,841 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 30 тыс. облигаций на сумму 131,277 млн. грн. с уровнем доходности 21,5% годовых и погашением 13 января 2010 г.; 20 тыс. облигаций на сумму 27 млн. 798,841 тыс. грн. с уровнем доходности 21,8% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; и 10 тыс. облигаций на сумму 50,358 млн. грн. с уровнем доходности 22,4% годовых и сроком погашения 27 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.

Бюджет РФ в 2009 г. недополучит треть доходов - Путин

Российский бюджет в 2009 году недополучит треть доходов по сравнению с 2008 годом, подтвердил во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин. "Как я уже говорил, в обозримой перспективы мы можем рассчитывать на доходы бюджета в объеме около 16% ВВП, это порядка 6,5-7,5 триллиона рублей в год, то есть треть доходов по сравнению с уровнем 2008 года бюджет недополучит", - сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

По словам Путина, это произошло "в результате финансового мирового кризиса". "Мы должны подумать над тем, как реализовать намеченные планы и при этом не разбалансировать бюджет, не допустить неконтролируемого роста дефицита и исполнить основные социальные обязательства перед населением", - заявил премьер.

"Очевидно, что придется сокращать расходы, разумеется, сделать это взвешенно и аккуратно, тщательно выстраивая систему приоритетов и повышать эффективное использование бюджетных средств", - сказал он. Путин подтвердил позицию правительства, согласно которой не должно быть механического сокращения расходов бюджета, "но все, что не является абсолютно необходимым, нужно убрать из бюджета".

Политика: Внеочередное пленарное заседания ВР сегодня не состоялось - трибуна заблокирована

В Верховной Раде так и не началось запланированное на сегодня внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от Партии регионов продолжают блокировать президиум, трибуну и ложу правительства парламента.

Депутаты других фракций также не оставляют сессионного зала и находятся на своих рабочих местах.

В 18.00 началось очередное заседание Согласительного совета, которое продолжается до настоящего времени.

Вместо этого до сих пор продолжается заседание Согласительного совета, которое началось в 18 часов.

Об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 должно было начаться внеочередное заседание ВР, однако депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

ЦИК утвердила план работы на ІІ полугодие

Центральная избирательная комиссия сегодня на своем заседании утвердила ориентировочный план работы ЦИК на второе полугодие 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Принятый документ состоит из шести разделов, каждый из которых определяет основные направления работы ЦИК в указанный период. В частности, им предусмотрены вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии, мероприятия по организационной и аналитическо-методической работе, финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности и тому подобное.

Также Комиссия своим постановлением утвердила распределение субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам, необходимой для подготовки и проведения внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины в отдельных регионах Украины на 20 сентября 2009 года.

Согласно расчетам ЦИК, которая является распорядителем бюджетной программы „Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, потребность в средствах на подготовку и проведение внеочередных местных выборов, назначенных постановлениями Верховной Рады Украины от 25 июня 2009 года в отдельных регионах Украины на 20 сентября 2009 года, составляет 591,6 тыс. грн.

За эти средства планируется провести внеочередные выборы сельских, поселковых и городских председателей, а также внеочередные выборы депутатов сельского совета в 20 территориальных округах 15 регионов Украины.

Постановление Комиссии с необходимыми расчетами направлено Министерству финансов Украины на согласование.

ТЭК: «Нафтогаз Украины» объявил тендер на проведение аудита отчета о выполнении финплана

НАК «Нафтогаз Украины» объявила о проведении тендера по отбору компании, которая проведет аудит отчета о выполнении консолидированного финансового плана госхолдинга на 2009 год.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно объявлению, тендерные предложения компания будет принимать до 4 августа 2009 года, на эту же дату запланировано их вскрытие.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года Кабинет министров принял финплан НАК «Нафтогаз Украины". Доходная часть финаплана составляет 97,6 млрд. грн., расходная – 95,2 млрд. грн. В то же время документ не предусматривает средств, необходимых госхолдингу для закачки газа в подземные хранилища на отопительный период 2009-2010 гг.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Аукцион по продаже госпакета "Полтаваоблэнерго" завтра не состоится

Назначенные на завтра, 15 июля, повторные аукционные торги по продаже 25%-го госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) вновь не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО ранее сообщил журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.

Напомним, назначенные ранее аукционы по продаже 25%-го госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат компании Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – Margaroza Commercіal Lіmіted (все – Кипр).

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".

Игорный бизнес: После запрета ГНА выявила 155 фактов незаконных азартных игр

С начала действия закона о запрете игорного бизнеса в Украине налоговики выявили 155 фактов незаконного проведения азартных игр, изъяли 2,3 тыс. игорных автоматов и другое оборудование на сумму 30,2 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, налоговики составили 63 административных протокола, 25 материалов направлено в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел по ст. 203 Уголовного кодекса (деятельность в сфере запрещенных видов хозяйственности).

По словам первого заместителя начальника налоговой милиции, начальника главного управления налоговой милиции ГНАУ Геннадия ЛИСОВОГО, налоговая милиция начала профилактические операции относительно субъектов игорного бизнеса, которые продолжают незаконно работать. Для ее проведения как в дневное, так и ночное время сформировано около 500 мобильных групп по всей Украине, в которых задействовано 1,5 тыс. работников налоговой милиции.

За 2 дня проведения операции установлено 53 факта осуществления запретных азартных игр, изъято 489 единиц игорного оборудования на сумму 6,5 млн. грн. Относительно нарушителей составлено 17 административных протоколов.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Около 10% игорных заведений в Украине до сих пор работают – депутат Писаренко Около 10% игорных заведений из существовавших в Украине к моменту принятия закона о запрете игорного бизнеса продолжают работать.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины (БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, до вступления закона о запрете игорного бизнеса в действие, до 70% залов игровых автоматов находилось в тени, и сегодня 10% из этого количества продолжают работать.

«Нам нужно еще очень много работать для того, чтобы в городах и селах Украины не осталось ни одного игрового автомата», - сказал народный депутат и добавил: «Количество денег, которые поступили в бюджет Украины от штрафов за нарушение закона о запрете игорного бизнеса, сегодня составляет ноль. К сожалению, сегодня мы не видим жестких мер со стороны Налоговой инспекции и МВД, которые могли бы привести к наложению штрафов и их уплате. Милиция и налоговики оказались не готовыми к борьбе со столь мощным негативным явлением, как игровые автоматы».

В.ПИСАРЕНКО убежден, что как только в отношении хозяев нелегальных игорных заведений будут возбуждены уголовные дела, ситуация резко изменится. «Уголовная ответственность распространяется не только на хозяев игровых автоматов, но и на тех, кто играет», - сказал он.

Народный депутат сообщил, что обратился к руководству МВД и ГНАУ с просьбой усилить работу по пресечению незаконной работы игорных заведений. «Еще неделю назад я направил соответствующие письма Юрию ЛУЦЕНКО и Сергею БУРЯКУ относительно необходимости проведения тренировок и разъяснений среди личного состава возглавляемых ими ведомств по вопросам противодействия незаконному игорному бизнесу. Очень плохо, когда милиционер, приходя в работающий игровой зал, не знает, что ему делать», - сказал депутат.

При этом он отметил, что каждый руководитель районного управления МВД должен быть уволен, если на его территории выявлен игровой зал или подпольное казино. «Соответствующие распоряжения уже изданы по Министерству внутренних дел, и теперь мы увидим, как они будут выполняться», - добавил В.ПИСАРЕНКО.

В ходе пресс-конференции председатель общественной организации "Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" Алексей КОСАРЕВ заявил, что по результатам рейда, проведенного в Киеве, было выявлено работающее казино по адресу ул. Горького, 50. «10 июля абсолютно открыто в центре столицы работало казино... Выявив факт нарушения закона о запрете игорного бизнеса, мы вызвали сотрудников милиции, которые приехали через 2 часа после этого. В ходе проверки с нами были представители 5 телеканалов, у одного из журналистов охранники казино пытались забрать удостоверение и препятствовали съемке. Адвокат, представлявший интересы хозяина казино, заявил, что оно работает якобы в соответствии с решением суда, который постановил, что действие закона о запрете игорного бизнеса на него не распространяется, так как данное казино зарегистрировано на Кипре», - сказал А.КОСАРЕВ.

Он отметил, что только после настоятельных требований представителей "Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" сотрудники МВД приняли решение о закрытии этого казино.

А.КОСАРЕВ также сообщил, что факты нарушения закона о запрете игорного бизнеса выявлены Комитетом в ряде регионов Украины. «В Полтаве мы обнаружили 4 работающих казино, в два из которых можно было попасть абсолютно свободно. Нам постоянно поступают сигналы, практически изо всех регионов Украины. Если казино продолжают работать в центре столицы, то трудно надеяться на то, что закон о запрете игорного бизнеса будет выполняться в регионах», - сказал он.

А.КОСАРЕВ считает необходимым широко привлекать к борьбе с нарушением закона о запрете игорного бизнеса граждан Украины. «Мы предлагаем всем, кого беспокоит этот вопрос, обращаться по телефону 8 (048) 722 22 05 и сообщать о фактах нарушения закона», - сказал глава Комитета.

Подводя итого, В.ПИСАРЕНКО отметил, что для пресечения работы нелегальных игорных заведений необходимо наладить кооперацию между милицией и налоговой инспекцией. «К сожалению, сегодня взаимодействовать этим двум структурам не всегда удается. Милиция не может конфисковывать игорное оборудование, а налоговая - привлекать к уголовной ответственности. Поэтому они должны координировать свои действия», - добавил народный депутат.

Законодательство: Тимошенко просит оппозицию срочно принять законопроекты по Евро-12

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит депутатов Верховной Рады, в том числе представляющих оппозицию, неотложно принять необходимые решения для подготовки к проведению в Украине Евро-2012 и прозрачных президентских выборов с предвыборной компанией в течение 90 дней.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА, с такой просьбой Ю.ТИМОШЕНКО обратилась сегодня к народным депутатам.

«Премьер обращается к оппозиции и всем депутатам с просьбой неотложно одобрить решения, которые дали бы возможность продолжить подготовку к Евро-2012 и провести следующие выборы Президента по прозрачным правилам за 90 дней», - сказала М.СОРОКА, цитируя заявление премьер-министра.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с уважением относится к инициативам о повышении социальных стандартов, но вопрос об их изменении требует дополнительной доработки.

«Я с уважение отношусь к оппозиции и ее стремлению повысить социальные стандарты для граждан Украины. Этот вопрос, как и кадровые изменения в правительстве, будет обязательно рассмотрен, когда будет надлежащим образом подготовлен», - говорится в заявлении премьер-министра Украины.

Как сообщалось, сегодня в ВР в 16.00 должно было начаться внеочередное заседание, однако депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Транспорт: Авиакомпания Yemenia не вошла в "черный список" ЕС

Еврокомиссия не внесла в "черный список" авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в воздушном пространстве ЕС, йеменскую авиакомпанию Yemenia после того, как ее лайнер разбился у побережья Коморских островов в конце июня, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на заявление главного исполнительного органа Евросоюза.

В список, первоначально составленный два года назад, в настоящее время входят свыше ста авиакомпаний, в основном из стран Африки и Азии, самолеты которых не соответствуют европейским нормам безопасности.

Согласно полученной информации, ЕК исключила из "черного списка" названия четырех индонезийских авиаперевозчиков - Garuda, Mandala, Airfast и Premiair. Эти компании, говорится в документе, произвели усовершенствования в области безопасности. "Признаны значительные усовершенствовани

Компании: Johnson & Johnson снизила прибыль на 5% Прибыль Johnson & Johnson упала почти на пять процентов во втором квартале 2009 года, однако превысила прогнозы аналитиков, благодаря неожиданно высоким продажам фармацевтических и потребительских товаров. Об этом сообщает Рейтер.

"Они прошли через снижение затрат примерно год назад, и это определенно помогает получать прибыль. Больше удивляет показатель выручки", - сказал аналитик Noble Financial Group Ян Уолд.

Диверсифицированный производитель гигиенических товаров и лекарств получил во втором квартале 2009 года прибыль в размере $3,21 миллиарда или $1,15 на акцию. Годом ранее показатель составил $3,37 миллиарда или $1,18 на акцию.

Аналитики в среднем прогнозировали, что прибыль компании составит $1,11 на акцию.

Квартальная выручка J&J снизилась на 7,4 процента в годовом исчислении до $15,24 миллиарда, но была на $190 миллионов выше, чем прогнозы опрошенных Рейтер аналитиков.

Акции J&J выросли на 1,3 процента к 17.40 МСК.

АПК: В РФ выявлен четвертый случай заболевания гриппом А/H1N1

Четвертый заболевший гриппом А/H1N1 выявлен в России, им оказался 19-летний молодой человек, вернувшийся в Россию после отдыха в Испании, сообщил РИА Новости во вторник главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"13 июля в "Домодедово"прибыл из Испании 19-летний гражданин России, который в течение двух недель отдыхал на острове Ибица вместе с матерью. Он заболел 13-ого и был госпитализирован прямо с самолета", - сказал Онищенко. "Методом ПЦР-диагностики мы обнаружили РНК вируса А/H1N1", - сказал он. Заболевший, у которого отмечается температура 37 градусов, получает все необходимое лечение, заверил Онищенко.

Министерство здравоохранения и социальной политики Испании подтвердило 14 июля 1099 случаев заболевания новым гриппом в стране, в том числе два летальных исхода. За сутки количество инфицированных увеличилось на 15 человек. Большинство заболевших выздоровели. В целом заразившиеся проявляют слабые симптомы болезни, положительно реагируют на лечение и выздоравливают в течение недели. В настоящий момент госпитализировано 15 человек с осложнениями разной степени тяжести, в основном респираторного характера. В России ранее было зарегистрировано три случая заболевания.

Первый заболевший гражданин России, преподававший на кафедре в нью-йоркском университете, был госпитализирован в ночь на 21 мая в Москве. Второй инфицированный - житель Калужской области, который заболел после возвращения из свадебного путешествия в Доминиканской республике. Третий случай заболевания был подтвержден у прилетевшей в Москву с деловыми целями уроженки Белоруссии, которая живет в Италии. Женщина прилетела в Москву 25 мая из Праги, а до этого была в Нью-Йорке. Все ранее заболевшие выздоровели.

Онищенко также сообщил, что 13 июля из Цюриха с симптомами заболевания прилетела девочка-жительница Краснодарского края, которая проводила свой отдых по путевке турфирмы в детском лагере. "Родители девочки срочно выехали за ней, вчера вечером они прибыли в Москву, а ночью прилетели в Краснодар, где ребенок и отец были госпитализированы в инфекционное отделение", - сказал Онищенко. По его словам, в детском лагере "по всем признакам была вспышка гриппа H1N1", но анализы, взятые у ребенка, показали отрицательный результат.

ЕС выделил Азербайджану 20 миллионов евро для развития сельского хозяйства Европейский союз (ЕС) выделил Азербайджану 20 миллионов евро для развития сельского хозяйства и управленческого потенциала в стране, говорится в сообщении представительства офиса ЕС в Баку, поступившем в РИА Новости во вторник. Из этой суммы 14 миллионов евро выделено для программы поддержки развития сельского хозяйства, 6 миллионов - для продолжения исполнения соглашений о Партнерстве и сотрудничестве, подписанного в 1996 году между ЕС и Азербайджаном, и Плана деятельности политики европейского соседства, подписанного в 2006 году, с целью роста управленческого потенциала в Азербайджане.

Помощь выделена для развития разнонаправленности экономики Азербайджана, уменьшения неравенства в условиях жизни населения страны, обеспечения устойчивого экономического развития и создания базы для занятости населения.