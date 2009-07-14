Курс НБУ на 15.07.09

Официальный курс НБУ на 15.07.09 100 USD США – 762.6400 (14 июля – 762.4400) 100 EUR – 1067.0096 (14 июля – 1065.5099 ) 10 RUR – 2.3461 (14 июля – 2.3063) Учетные курсы банковских металлов на 15.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70296.34 (14 июля-69267.67) 961 XAG 10 Серебро-982.28 (14 июля-950.76) 962 XPT 10 Платина-85720.74 (14 июля-83258.45) 964XPD10 Палладий-18036.44(14 июля-17764.85)

Официальный курс НБУ на 15.07.09 100 USD США – 762.6400 (14 июля – 762.4400) 100 EUR – 1067.0096 (14 июля – 1065.5099 ) 10 RUR – 2.3461 (14 июля – 2.3063) Учетные курсы банковских металлов на 15.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70296.34 (14 июля-69267.67) 961 XAG 10 Серебро-982.28 (14 июля-950.76) 962 XPT 10 Платина-85720.74 (14 июля-83258.45) 964XPD10 Палладий-18036.44(14 июля-17764.85)

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