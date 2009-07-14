Анонс на 15 июля

В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Повышение тарифов на коммунальные услуги: спасение утопающих - дело рук самих утопающих». Участники: председатель Объединения совладельцев многоквартирных домов "Первый дом" Михаил Кальтагейсер, а также представители общественных организаций по защите прав собственников жилья Киева.

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Круглый стол на тему: “Именем Украины”, или можно ли спокойно наблюдать за подменой судебной власти и функций государства?". Приглашены для дискуссии представители НБУ, Ассоциации украинских банков, ЗАО «КБ «ПриватБанк», КМУ, Генпрокуратуры Украины, Секретариата Президента Украины, политических партий, всех фракций ВРУ, представители общественности и общественных объединений. Организатор - ГО антиколлекторов и правозащитников "Ваша надежда".

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Круглый стол на тему: «Саморегулирующие организации - действенный инструмент взаимодействия бизнеса и власти». Организатор - Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Председатель Комитета Наталия Королевская даст брифинг для СМИ.

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Круглый стол на тему: «Формирование механизмов справедливой конкуренции на рынке доступа к кабельной канализации электросвязи». Организаторы - Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП). Модератор - президент УСПП Анатолий Кинах.

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Пресс-конференция телекоммуникационной компании «Датагруп» на тему: «Итоги работы в І полугодии 2009 и планы компании в условиях кризиса». На пресс-конференции руководство «Датагруп» расскажет о развитии новой компании-интегратора ООО «Датагруп-Техникс». Участники: Александр Кардаков, председатель наблюдательного совета «Октава Капитал»; Александр Данченко, генеральный директор ЗАО «Датагруп».

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В г. Запорожье состоится презентация исследования конкурентоспособности Украины, ее регионов, в том числе Запорожской области. Исследование проведено Фондом «Эффективное Управление» совместно с Всемирным Экономическим Форумом. Участники: директор Фонда «Эффективное Управление» Наталия Изосимова, председатель Запорожской ОГА Александр Старух, председатель Запорожского облсовета Александр Нефедов, мэр Запорожья Евгений Карташов, менеджеры проектов Фонда «Эффективное Управление» Елена Душутина и Владимир Коновальчук.