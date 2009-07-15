РФ занялась инфраструктурой для Черноморского флота в Новороссийске

На строительство береговой инфраструктуры в Новороссийске для базирования Черноморского флота России планируется потратить более 10 млрд. рублей (около 312 млн. долларов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», ссылаясь на бывшего командующего Северным флотом РФ, члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Вячеслава ПОПОВА, возглавляющего комиссию Совета Федерации по национальной морской политике.

"Насколько я знаю, в настоящее время выделено 2,2 млрд. рублей на строительство инфраструктуры в Новороссийске, но после завершения строительства олимпийских объектов в Сочи эти строительные ресурсы, а также специалистов можно будет направить на обустройство береговой инфраструктуры в Новороссийск. Пока мы располагаем и временем, и необходимыми средствами", - сказал В.ПОПОВ и добавил, что в целом на строительство береговой инфраструктуры в Новороссийске планируется потратить более 10 млрд. рублей.

По его мнению, "главной базой Черноморского флота должен оставаться Севастополь, однако Россия должна продолжать строительство инфраструктуры для флота в Новороссийске".

"Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, связанной с судьбой Черноморского флота. Конечно, мы считаем, что главной базой должен быть Севастополь. Но параллельно необходимо отрабатывать другие варианты, связанные со строительством береговой инфраструктуры для флота в Новороссийске", - сказал В.ПОПОВ.

По его словам, ресурсы и время позволяют к 2016 году полностью завершить строительство так называемого причального фронта и береговой инфраструктуры в Новороссийске для кораблей Черноморского флота.

"Проблемы, связанные с направлением ветров под Новороссийском, которые якобы будут мешать пребыванию там кораблей, решаемы. Как утверждают эксперты, необходимо построить соответствующий причальный фронт и тогда эта проблема будет решена", - уточнил сенатор.

Как сообщал УНИАН, 14 июля начальник Генштаба ВС РФ Николай МАКАРОВ заявил, что Россия не ставит перед собой цель покинуть базу Черноморского флота в Севастополе, но предусмотрит в Новороссийске строительство объектов для ЧФ.

"Мы не ставим такую цель перед собой - покинуть Севастополь. Мы хотим, в первую очередь, обустроить все соединения и части Новороссийской военной базы... Однако, безусловно, события могут развиваться по различным направлениям. Мы предусматриваем строительство объектов Черноморского флота и в Новороссийском районе", - сказал Н.МАКАРОВ. Он напомнил, что Москва выступает за продление срока пребывания своего флота в Севастополе, а в Киеве высказываются за то, чтобы ЧФ РФ был выведен с украинской территории четко в срок.

Договор об использовании ЧФ РФ базы в Севастополе действует до 2017 года.