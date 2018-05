ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Рейтинг инвестиционной привлекательности рынков», в котором пишет – издание и инвестиционная компания «Драгон Капитал» реализуют совместный проект «Рейтинг инвестиционной привлекательности рынков в Украине». Цель проекта — определить наиболее интересные отрасли украинской экономики для вложения инвестиций…

http://delo.ua/news/109711/

* * *

Также «Дело» в материале «Американские счета банка «Финансы и Кредит» заблокированы» пишет о том, что в распоряжении издания оказался документ, который свидетельствует о том, что корсчета банка «Финансы и Кредит» в американских банках American Express Bank, Citibank, The Bank of New York Mellon и Deutsche Bank Trust Company Americas, а также некоторых других финучреждениях США заблокированы. Это произошло из-за того, что банк «Финансы и Кредит» не выполнил в срок и в полном объеме свои обязательства перед американской компанией Cargill. В феврале этого года банк должен был вернуть Cargill 44,4 млн. долл., но этого не сделал. С учетом процентов и штрафов на конец июня долг банка перед Cargill составлял 48,9 млн.долларов…

http://delo.ua/news/109724/

* * *

«Дело» в публикации «Президент "Воли": Демпингующие компании уйдут с рынка» подает интервью президента национального телекоммуникационного провайдера компании «Воля» Сергея Бойко, который рассказал изданию о тенденциях развития рынка широкополосного доступа и платного ТВ, а также о противостоянии компании с Антимонопольным комитетом…

http://delo.ua/news/109716/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Карточный торг» пишет о том, что Министерство финансов отказалось от идеи заставить банки перечислять зарплаты бюджетников и пенсии на платежные карты Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), созданной НБУ. Минфин изменил условия конкурса, позволив банкам не эмитировать карты таких международных систем, как Visa и MasterCard, обязав выпускать национальные карты НСМЭП или "УкрКарт". Учитывая, что "УкрКарт" принадлежит уже государственному Укргазбанку, эксперты считают, что Минфин обяжет бюджетников перейти на эти карты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1204193

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Огнетушитель» вызвал пожар» пишет о том, что у крупнейшего производителя пива в Украине "Оболонь" возникли проблемы в Белоруссии. Госкомитет республики по стандартизации по жалобе локального производителя "Сябар", принадлежащего голландской Heineken, обвинил "Оболонь" в продаже пива ТМ "Огнетушитель" без сертификата. Если вина компании будет доказана, ее дистрибуторы будут оштрафованы на 100% выручки от продажи пива этой торговой марки за два года и откажутся от сотрудничества, опасаются в "Оболони"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1204190

* * *

«Экономические известия» в материале «Украина нашла потребителя» пишут о том, что с помощью украинской электроэнергии правительство Литвы надеется решить проблему энергодефицита, которая возникнет с начала следующего года после закрытия Игналинской АЭС. При этом чиновникам балтийской республики не удалось избежать шпионского скандала…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180719

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Аграрии тормозят продажу зерна» пишет о том, что сложившиеся на период уборки цены сделали невыгодной продажу зерновых. При этом спрос со стороны Аграрного фонда (АФ) не улучшает ситуацию - цены госоператора также не удовлетворяют сельхозпроизводителей…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180722

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «А наши все равно в Турцию едут» эксперт в области туризма, директор туркомпании «Проланд» Ярослав Ицковский рассказывает о главных тенденциях нынешнего отпускного сезона и о том, как купить тур подешевле…

http://mycityua.com/articles/travels/2009/07/14/103419.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Аренда квартир в столице дорожать не должна, но...» пишет – рост тарифов на «коммуналку» вызвал по Киеву слухи: дескать, теперь аренда квартир больше дешеветь не будет, а то и пойдет в рост. Действительно, как показал опрос издания, хозяева квартир крепко задумались о своей новой ценовой политике…

http://www.segodnya.ua/news/14064952.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина, даешь зерна больше, но зачем такого качества?..» пишет - в Украине выросла доля продовольственного зерна в общем объеме урожая. По экспертным оценкам, на сегодняшний день его количество почти вдвое больше, по сравнению с прошлым годом. И как это случилось?.. Благодаря достижением аграриев, или просто из-за изменения национального стандарта на зерно?..

http://economics.unian.net/rus/detail/16925

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сошли со скачек» пишет о том, что традиционного неформального саммита глав стран СНГ этим летом не будет. Президенты в субботу встретятся на скачках на приз президента России, но в усеченном составе. От приезда в Москву уже отказались главы Украины и Туркмении…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/15/205057

* * *

Издание «Известия» в публикации «Доллар обскакал рубль» пишет о том, что рубль вошел в зону турбулентности. Таких взлетов и падений, как в последние 9 дней, российская валюта не испытывала давно. Всего за неделю доллар, к примеру, укрепился более чем на 1,5 рубля. В понедельник американская валюта сумела взлететь выше 33 рублей, европейская - 46. Подобных встрясок рубль не испытывал с пика девальвации…

http://www.izvestia.ru/economic/article3130675/

