Завтра в Брюсселе состоятся переговоры между Украиной и ЕС

Завтра, 16 июля, в Брюсселе состоится двенадцатый раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом по заключению Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, делегацию Украины на отмеченных переговорах возглавит заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, делегацию ЕС – заместитель генерального директора по вопросам внешних отношений Европейской комиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ.

Во время переговоров стороны продолжат обсуждение разделов Соглашения относительно преамбулы, политического диалога, внешней политики и политики безопасности, юстиции, свободы и безопасности, а также общих и заключительных положений.

Участники переговоров планируют также обменяться, среди прочего, мнениями о ходе переговорного процесса по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. В этой связи в состав делегации Украины для участия в 12-ом раунде переговоров включен заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года получило название Соглашение об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры о новом соглашении до конца этого года.