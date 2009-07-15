Запрет игорного бизнеса под лозунгом «Красить в серый цвет»…

Активная борьба с игорным бизнесом принесла свои плоды. Правда, власти рассчитывали на совсем иной результат. Они так хотели уничтожить в Украине проявление этой пагубной привычки, скорее даже зависимости, еще можно сказать неугомонного желания отдать какому-нибудь дядечке свои деньги, а в большей степени разорить политического либо экономического конкурента, т.е. собственника «крамольного» заведения. Но в погоне «за справедливостью» они «закрыли глаза» на сотни выброшенных на улицу работников этих самых заведений, на огромные суммы денег, которых лишился бюджет, или еще придется выплатить как неустойку, а также на то, что «игровые» могут уйти в тень…

С чего начиналось..

Немного истории. 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Причем документом запрещался не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени - до ее жесткого законодательного урегулирования. Но 11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента. И как результат противостояния: 23 июня Виктор ЮЩЕНКО таки подписал закон.

Такова хроника событий. Стоит еще упомянуть, что все эти манипуляции переплетались с многочисленными акциями протеста работников игорных заведений, а также букмекеров.

О запрете «крамольного» бизнеса первой заговорила премьер-министр. Юлия Владимировна пришла к этой идее после трагического события в Днепропетровске – пожара в зале игровых автоматов. Тогда погибли 9 человек, еще 11 были госпитализированы. «Игорный беспредел» она тут же решила ликвидировать на корню. Конечно, спорить не приходится. Все, кто столкнулся напрямую с этой «игровой заразой», согласны с решением премьера полностью. Остается только спросить, что раньше никто не знал, что такое этот бизнес?.. Ведь лицензия на открытие казино, по неофициальным данным, стоила порядка 1 млн. долл. И размножались эти злачные места со скоростью звука. Или тогда было наплевать на семьи, лишившиеся из-за пристрастия их сильных половин средств к существованию. Да и разборки в казино и игровых залах отнюдь не единичный случай, они, кстати, имели продолжение и вне заведений. Или, может, просто «доход» застил глаза…

Результат на выходе

Но все же сделали хорошее дело и избавились от «отравителей» спокойствия. И что мы получили… Главный инициатор - премьер-министр - признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности. Об этом она заявила 13 июля, т.е. после введения в действие закона. Разве нельзя было прислушаться к мнению экспертов, которые наперегонки давали именно такой прогноз.

«Честно хочу признать, что дело идет очень тяжело. Одно – это принять постановление правительства, принять закон, а другое – это реально закрыть игровые автоматы. Сейчас они начали менять вывески, но под этой вывеской продолжают работать те же казино», - отметила Ю.Тимошенко.

По ее словам, такие факты «подпольного бизнеса» регистрируются не по всей территории страны. И тут самое интересное – призыв от премьера: в Кабинете министров открыта специальная телефонная линия, куда могут обратиться граждане, располагающие фактами продолжения работы залов игровых автоматов. Глава правительства также призвала священников обратиться с соответствующей просьбой к своим прихожанам, чтобы те сообщали о фактах незаконной работы игорных залов и казино. Не хочется называть все своими именами, но уже больно напоминает это дело «стукачество». Да и разве наши компетентные органы не знают, где, кто и когда?.. Без их ведома…, или попросту по роду обязанностей правоохранители имеют свои «уши» и все знают заранее. А если разучились, то чья вина?

А теперь немного статистики. С начала действия закона о запрете игорного бизнеса в Украине налоговики выявили 155 фактов незаконного проведения азартных игр, изъяли 2,3 тыс. игорных автоматов и другое оборудование на сумму 30,2 млн. грн. Кроме того, налоговики составили 63 административных протокола, 25 материалов направлено в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел по ст. 203 Уголовного кодекса (деятельность в сфере запрещенных видов хозяйственности).

По словам первого заместителя начальника налоговой милиции, начальника главного управления налоговой милиции ГНАУ Геннадия Лисового, налоговая милиция начала профилактические операции относительно субъектов игорного бизнеса, которые продолжают незаконно работать. Для ее проведения как в дневное, так и ночное время сформировано около 500 мобильных групп по всей Украине, в которых задействовано 1,5 тыс. работников налоговой милиции.

За 2 дня проведения операции установлено 53 факта осуществления запретных азартных игр, изъято 489 единиц игорного оборудования на сумму 6,5 млн. грн. Относительно нарушителей составлено 17 административных протоколов.

Но борются со злом не только налоговики. Как заявил председатель Общественной организации "Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" Алексей Косарев (и когда общественность ее создала?) заявил, что Комитет в течение ближайших трех недель намерен организовать рейд по территории Украины с целью выявления нелегально работающих игорных заведений. По его словам, большинство казино, расположенных на окраинах больших городов, продолжают работать, они снимают наружные вывески, выставляют возле входа в заведение охрану, чтобы она не пропускала случайных посетителей, и продолжают работать. По его словам, самое большое количество действующих казино находится на территории Одесской области.

А вот и его мнение автора документа, народного депутата (БЮТ) Валерия Писаренко, скорее данные: до вступления в действие закона о запрете игорного бизнеса порядка 70% залов игровых автоматов находилось в тени, а сегодня 10% из этого количества продолжают работать.

«Нам нужно еще очень много работать для того, чтобы в городах и селах Украины не осталось ни одного игрового автомата», - сказал народный депутат и добавил: «Количество денег, которые поступили в бюджет Украины от штрафов за нарушение закона о запрете игорного бизнеса, сегодня составляет ноль. К сожалению, сегодня мы не видим жестких мер со стороны Налоговой инспекции и МВД, которые могли бы привести к наложению штрафов и их уплате. Милиция и налоговики оказались не готовыми к борьбе со столь мощным негативным явлением, как игровые автоматы».

В.Писаренко убежден, что как только в отношении хозяев нелегальных игорных заведений будут возбуждены уголовные дела, ситуация резко изменится.

Опыт соседа

Интересно, а как обстоят дела в России. Ведь там с 1 июля игорный бизнес тоже запрещен. Так вот там, как пишут СМИ, большинство игорных клубов, вопреки заверениям чиновников, не закрылись. Некоторые сменили вывеску и теперь вместо фразы "игровые автоматы" над дверями написаны слова с корнем "лото" - "электронная лотерея", "лотоклуб", "лототрон". А некоторые просто демонтировали надписи - и так все понятно.

Другие "лототроны" превратился в магазины по продаже спичек, где вокруг прилавка стоят игровые автоматы. Коробок стоит сто рублей. А вместе с ним тебе дают бонусный купон с цифрой "100" - призовыми очками, которые можно наудачу прогнать через автомат. Проигрываешь - уходишь, выигрываешь - получаешь деньги.

В некоторых заведениях даже не стали демонтировать купюроприемники. Но примонтировали к аппарату кардридер (устройство для чтения карт памяти). На входе администратор вручает клиенту пластиковую карту. И деньги, положенные в купюроприемник, попадают на эту карту. Потом с монитора аппарата игроку предлагают купить виртуальный лотерейный билет за 100, 500 или 1000 руб. И так далее..

С казино такая же история. Они тоже перепрофилируются. В них пока организуются покерные клубы. Но есть более мягкие варианты. Например, интернет-казино. Законами они запрещены. Но, как пояснил "Времени новостей" вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский, владельца такого ресурса можно привлечь к ответственности, если его игровой сайт зарегистрирован в российской доменной зоне. Но сетевые казино, как правило, регистрируются на ресурсах других стран. А глобальная сеть на то и глобальная, чтобы у пользователя был доступ ко всему, что в ней размещается. Поэтому в интернет-казино можно спокойно играть дома с персонального компьютера. Правда, большинству игроков нужна не только возможность выиграть или проиграть деньги, но и антураж - пиво, сигареты, компания. Для таких почитателей игры организуются интернет-кафе.

После закрытия казино петербургские медики констатировали рост количества обратившихся к ним людей, страдающих игровой зависимостью."Оживление есть, примерно на 30%", - сказал РИА Новости главный врач одного из крупнейших петербургских медицинских центров, занимающихся избавлением от зависимостей. По его словам, люди, страдающие игровой зависимостью, всегда хотят от нее избавиться, но у них не хватает воли, и когда появляются такие запреты, они становятся "толчком к тому, чтобы заняться своим здоровьем". "Чем меньше мы создаем условий для употребления разных препаратов, либо участия в занятиях, вызывающих привыкание, тем меньше людей будут больны", - считает главврач.

Вот вам и опыт…

Букмекеры и "игровые" бизнесмены не молчат...

И тут стоит вспомнить об отечественных «игровых» бизнесменах. Они, кстати, сидеть сложа руки не собираются – убытки покоя не дают. Так, Ассоциация букмекеров Украины обратилась в Кабинет министров с просьбой инициировать внесение изменений в закон о запрете игорного бизнеса, в частности, чтобы легализировать деятельность букмекерских организаций. Как отметила президент ассоциации Ольга Зинченко, в поддержку данного обращения уже собрано более 16 тысяч подписей. По ее словам, на сегодняшний день ассоциация достигла взаимопонимания почти со всеми парламентскими фракциями. В частности, О.Зинченко сообщила, что букмекеры заручились поддержкой Партии регионов в случае, если автором законодательной инициативы по внесению изменений в закон о запрете игорного бизнеса относительно букмекеров выступит другая политическая сила. Также Ассоциацию получила поддержку в Блоке Юлии Тимошенко и надеется, что ее поддержат остальные парламентские силы. «Остается открытым вопрос о том, кто на сегодня возьмет на себя ответственность и внесет на рассмотрение данный законопроект… Никто из депутатов не хочет брать на себя такую ответственность», – пояснила О.Зинченко.

По ее словам, ассоциация также выступает за разработку нового закона о деятельности букмекеров в Украине, которым будет предусмотрено положение о направлении средств от данной деятельности на финансирование детско-юношеских спортивных школ.

Между тем, автор документа Валерий Писаренко ранее заявлял, что деятельность букмекеров не должна подпадать под действие данного закона.

И еще одно. Представители игорного бизнеса подали в суд иски к государству с требованием вернуть им деньги, уплаченные за получение патентов.

Как отметила член Украинской ассоциации деятелей игрового бизнеса Ирина Смирнова, возврат денег одному маленькому казино должен составить около 1,5 млн. грн. По приблизительным подсчетам, в целом по отрасли возврат суммы, уплаченной за патенты, составляет приблизительно 0,5 млрд. грн., причем эти средства должны вернуть местные бюджеты. И.Смирнова отметила, что субъекты игорного бизнеса имеют все законные основания требовать возврата этих денег, которые они уплатили наперед.

Вот и выходит – хотели, как лучше, получилось, как всегда… И в этой ситуации не понятно, зачем придумывать что-то новое, а не идти по проторенной дорожке, используя международный опыт «выселения» заведений игорного бизнеса. Почему нельзя было подготовится в закрытию «злачных мест». Вот придумали несколько зон отселения, и это правильно, но реализовать идею можно, как минимум, лет через 5-8. При этом совсем не учтены нравы игрока. Ему необходимо это как воздух. И остается либо играть за границей, либо поддерживать нелегалов. Вторые все же ближе как географически, так и по идейным соображениям. Просто принцип борьбы с этим злом по-украински напоминает собой азартную игру. И чем она закончится, остается только догадываться…

Оксана Павловская (УНИАН)