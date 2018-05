Главное на 15 июля (день)

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом сообщается в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации" от 15 июля 2009 года.

Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.

В соответствии с текстом объявления, ОАО «Одесский припортовый завод» продается вместе с комплексом по перевалке аммиака. Согласно фиксированным условиям конкурса, покупатель обязуется выполнять все работы по приемке, хранению и отгрузке жидкого аммиака, который транспортируется по трубопроводу и железной дороге, а также по приемке, хранению и отгрузке другой химической продукции (карбамид, метанол, карбамидо-аммиачная смесь).

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, доход (выручка) от реализации продукции на протяжении пяти лет должна составлять не менее чем: 1-й год – 2 млрд. 340 млн. грн., 2-й – 2 млрд. 510 млн. грн., 3-й – 2 млрд. 680 млн. грн., 4-й – 2 млрд. 850 млн. грн., 5-й – 3 млрд. 20 млн. грн.

Кроме того, инвестор должен направить инвестиции на техническое перевооружение предприятия в размере: 1-й год – 294 млн. грн., 2-й – 318 млн. грн., 3-й – 304 млн. грн., 4-й – 262 млн. грн., 5-й – 114 млн. грн.

Промышленность

В Украине спад промышленного производства в июне 2009 года по сравнению с июнем 2008 года составил 27,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июне 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года спад промпроизводства составил 31,1%.

В июне 2009 года против мая т.г. зафиксирован рост на уровне 3,1%.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-июне 2009 года уменьшился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 103 млрд. 884,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июня т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой – 25,5%, до 1 млрд. 981 млн. грн., Днепропетровской – 24,7%, до 9 млрд. 040,1 млн. грн., Волынской – 24,3%, до 1 млрд. 727,1 млн. грн. и Донецкой областях – 23,6%, до 9 млрд. 287,5 млн. грн.

Новости ТЭК

В Российской Федерации экспортная пошлина нефть с 1 августа текущего года вырастет с 212,6 долл. за тонну до 222 долл. за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин России.

«Средняя цена на нефть мониторинга Минфина с 15 июня по 14 июля составила 65,65142 долл. за баррель. Таким образом, предельная ставка экспортной пошлины с 1 августа составит 222,091 долл. за тонну и будет установлена в 222 долл. за тонну", - сказал зам.начальника отдела таможенных платежей Минфина Александр САКОВИЧ.

Ставка экспортной пошлины на светлые нефтепродукты с 1 августа будет установлена с 161,9 долл. за тонну, на темные - в 87,2 долл.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июне текущего года увеличили добычу природного газа на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 10,3 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июне т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,457 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июне сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 517 тыс. тонн, нефтяного попутного газа – на 12,7%, до 386 млн. куб. м.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-июне текущего года сократили производство автомобильного бензина на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,577 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине за отчетный период увеличилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,876 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-июне т.г. сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,190 млн. тонн.

Финансовый рынок

Цена золота практически не изменилась. К концу торгов на NYMEX был зафиксирован рост котировок на 30 центов – до 922,8 за тройскую унцию драгметалла.

Американские фондовые индексы выросли второй раз подряд. Правда, 14 июля их подъем оказался менее убедительным, чем в предыдущий день. Индекс Dow Jones вырос на 0,33% - до 8359 пунктов, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,36% - до 1799 пунктов, а показатель широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,53% - до 906 пунктов. Больше остальных на американских биржах росли акции транспортных компаний, прибавившие более 1,5%.

Объем золотовалютных запасов Китайской Народной Республики по итогам полугодия текущего года превысил 2,13 трлн. долл. США. Такие данные в среду обнародовал Народный банк Китая, сообщает РИА Новости.

С июня 2008 года их размер вырос на 17,8%. Только за первый квартал 2009 года размер валютных запасов КНР вырос на 7,7 млрд. долл. Однако это на 146 млрд. долл. ниже показателей соответствующего периода 2008 года.

Китай занимает первое место в мире по размерам валютных резервов. За ним следуют Япония и Россия.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,73 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 14 июля.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,68-7,78 грн./долл., по продаже – 7,70-7,82 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки-продажи евро в украинских банках повысился на 0,3% по сравнению с 14 июля и составляет 10,77/10,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,66-10,90 грн./евро, по продаже – в пределах 10,89-11,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня почти не изменился по сравнению с 14 июля и составляет в среднем 0,2242 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3%, до 0,2435 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,239 грн./рубль, по продаже – 0,237-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,73 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Средний курс покупки-продажи евро в киевских банках составляет 10,81/10,96 грн./евро, что на 0,4% дороже, чем 14 июля.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,5% по сравнению с 14 июля и составляет в среднем 0,2260 грн./рубль, продажи – почти не изменился – 0,2458 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,77/7,79 грн., евро – 10,72/10,90 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,70/7,80 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,73/7,77 грн., евро – 10,80/10,93 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,69/7,73 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2390/0,2420 грн./рубль, котировки по евро-гривне повысились – 10,80/10,86 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4049/1,4051 долл./евро (вторник – 1,3978/1,3980 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня по курсу 7,62/7,64 грн./долл.

Сельское хозяйство

В Украине на 1 июля 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 7,3 млн. тонн зерна, что на 35% больше, чем на 1 июля 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, на указанную дату имелось 3,4 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн ячменя, 1,1 млн. тонн кукурузы и 0,4 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 2,9 млн. тонн зерна, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе по 0,9 млн. тонн пшеницы и ячменя, 0,6 млн. тонн кукурузы, 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 4,4 млн. тонн зерна, что на 23% больше, чем в прошлом году, в том числе зернохранящие – 2,8 млн. тонн (на 21% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 1,1 млн. тонн, из них в аграрных предприятиях – 0,2 млн. тонн, в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 0,9 млн. тонн.

В Украине цены на зерно продолжают снижаться.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАК со ссылкой на генерального директора конфедерации Сергея СТОЯНОВА.

Отметим, по данным Госкомстата, в Украине на начало нового маркетингового года (1 июля 2009 года) запасы зерна составили 7,3 млн. тонн, что на 35% больше, чем на 1 июля 2008 года.

«Такое двойное подтверждение беспрецедентных остатков зерна в Украине на фоне неплохих перспектив нового урожая играет с товаропроизводителями злую шутку, так как цены из-за таких оценок потенциального предложения зерна урожая 2009 года продолжают неуклонно снижаться», – сказал С.СТОЯНОВ.

По данным УАК, на середину июля, когда Украина намолотила около 10 млн. тонн зерна, цены на основные культуры составляют: на элеваторах Центральной Украины на фуражную пшеницу – 750-780 грн./т, на ячмень – 680-720 грн./т, возрастая от юга (порты) до 950-980 грн./т и 850-870 грн./т. соответственно.

Кроме того, отмечается, что резкое снижение цены на ячмень объясняется соответствующим (за две последние недели на 15 долларов со 165 долл./т) снижением цены главным и чуть ли не единственным покупателем ячменя в мире – Саудовской Аравией.

Транспорт

Еврокомиссия внесла в «черный список» все авиакомпании Казахстана и Замбии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, только казахстанская авиакомпания Air Astana может выполнять отдельные рейсы в Европейский Союз при соблюдении жестких условий.

В то же время Еврокомиссия отметила значительное улучшение безопасности на четырех авиакомпаниях Индонезии - Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Premiair, внесенных в “черный список” в июле 2007 года. Эти компании было решено исключить из “черного списка” вместе с тайваньской One Two Go.

Еврокомиссия также отметила усилия авиационных администраций Габона и Украины по улучшению защиты безопасности в гражданской авиации. В то же время, все четыре украинские авиакомпании, которые раньше попали в “черный список”, остаются в нем, вместе с пятью компаниями из Корейской Народно-Демократической Республики, Судана, Афганистана, Камбоджи и Руанды, а также со всеми компаниями (в общей сложности – 246) из 12-ти других стран.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2007 года Еврокомиссия добавила в “черный список” первую украинскую компанию - Volare Aviation Enterprise. 11 сентября 2007 года Европейская комиссия внесла в перечень “Украинские средиземноморские авиалинии”.

11 апреля 2008 года список пополнился Ukrainian Cargo Airways - ”Украинской авиационной транспортной компанией”, которая является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирских – Ту-154.

В апреле 2009 года Еврокомиссия внесла в список еще одну украинскую авиакомпанию – «Мотор Січь».

16 апреля т.г. председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ сообщил УНИАН, что Украина планирует еще до конца года добиться исключения из “черного списка” по меньшей мере двух украинских компаний: “Украинские средиземноморские авиалинии” и “Украинская авиационная транспортная компания”. Компанию Volare планируют вывести из списка, аннулировав сертификат, поскольку она еще в 2008 году прекратила свое существование.

“Черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.

Анонс на завтра

Завтра, 16 июля, в Брюсселе состоится двенадцатый раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом по заключению Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, делегацию Украины на отмеченных переговорах возглавит заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, делегацию ЕС – заместитель генерального директора по вопросам внешних отношений Европейской комиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ.

Во время переговоров стороны продолжат обсуждение разделов Соглашения относительно преамбулы, политического диалога, внешней политики и политики безопасности, юстиции, свободы и безопасности, а также общих и заключительных положений.

Участники переговоров планируют также обменяться, среди прочего, мнениями о ходе переговорного процесса по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. В этой связи в состав делегации Украины для участия в 12-ом раунде переговоров включен заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

В четверг, 16 июля, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 14 июля решение по делу по представлению Президента Украины о конституционности Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, Президент обосновывает несоответствие положений закона тем, что его нормами Кабинету министров предоставляется право устанавливать порядок ввоза, перечень промышленных предприятий и объемы товаров, которые будут ввозиться такими предприятиями и на которые будут распространяться определенные в законе налоговые льготы. Согласно Конституции Украины каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, предусмотренных законом, система налогообложения, налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины.

Кроме другого, Президент утверждает, что при принятии закона была нарушена установленная частью пятой статьи 94 Конституции процедура вступления его в силу, поскольку законом определена дата вступления его в силу 1 января 2009 года, а опубликован он 3 февраля 2009 года.

Судья-докладчик по делу – Владимир КАМПО.

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не примет участия в традиционном неформальном саммите СНГ на уровне глав государств в Москве 18 июля на скачках на приз Президента России ввиду «сомнительной целесообразности».

Об этом пишет российская газета «Ведомости» (15 июля), ссылаясь на источник в Кремле.

В частности, Москва пригласила всех лидеров стран Содружества на скачки, которые пройдут в субботу на Центральном ипподроме, но не будет придавать их общению статус неформального саммита СНГ, рассказал «Ведомостям» источник в Кремле. По его словам, «политический подтекст мероприятия по максимуму сведен на нет: кто интересуется скачками, тот и приедет».

Сообщается, что из 11 лидеров стран СНГ в Москву приедут не все. По словам источника в администрации Президента РФ, свое участие в мероприятии на вчерашний день подтвердили лишь пятеро приглашенных: лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Молдовы. Все эти страны, за исключением Таджикистана, выставили на скачки своих лошадей. По данным собеседника издания, участие в мероприятии также примут президенты Южной Осетии и Абхазии.

Между тем, пишет газета, на московские скачки точно не приедут президенты Украины и Туркменистана Виктор ЮЩЕНКО и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ. Как пояснил изданию представитель украинского Посольства в Москве, «по самым разным каналам мы получили четкий сигнал, что российская сторона не готова провести полноценную двустороннюю встречу двух президентов. В этой связи участие В.ЮЩЕНКО в скачках представляет сомнительную целесообразность». О неучастии Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВА сообщил представитель дипмиссии Туркменистана. По данным источника «Ведомостей» в Кремле, приезду туркменского лидера помешала болезнь родственника.

Сотрудник пресс-службы Президента Беларуси сообщил, что субботнее мероприятие в списке у Александра ЛУКАШЕНКО значится, но точнее подтвердить его участие обещали не раньше четверга. В июне А.ЛУКАШЕНКО отказался приехать в Москву на саммит ОДКБ из-за «молочной войны» с Россией.

Вопрос об участии Президента Узбекистана Ислама КАРИМОВА - на рассмотрении, сообщил сотрудник посольства этойц страны в РФ. Но, по словам высокопоставленного источника в МИД России, И.КАРИМОВ в Москву, скорее всего, не приедет.

(УНИАН)