Завтра состоится внеочередное пленарное заседание ВР

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины начнется в четверг, 16 июля, в 10.00.

Как сообщили УНИАН в информуправлении аппарата ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады, в парламенте зарегистрирована инициатива 151 народного депутата, что соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины относительно проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется в четверг, 16 июля, в 10.00.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций начнется в 9.30 в тот же день.

В соответствии с распоряжением председателя ВР о созыве внеочередного пленарного заседания 16 июля в повестку дня заседания по предложениям 151 народного депутата включены такие вопросы: о принесении присяги народным депутатом Украины Олегом ТИЩЕНКО; о проекте постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины (регистр. № 4735-1-П); о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей осуществления мер по финансовому оздоровлению банков (регистр. № 4630); о проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей) (регистр. № 4177); о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины (регистр. № 4741); о проекте закона о ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (регистр. № 0133); о проекте закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” (регистр. № 4720).