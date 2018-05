ГЛАВНОЕ на 15 июля (вечер)

Хроника дня

***

Главные новости второй половины дня: на спецаукционе НБУ продал 15,074 млн. долларов курсу 7,64 грн./долл; Минфин разместил ОВГЗ на сумму 22 млн. грн.; в парламенте зарегистрирован проект постановления об увольнении аграрного министра Мельника; завтра состоится внеочередное пленарное заседание ВР

Финансы:Сегодня на аукционе НБУ продал 15,074 млн. долл. США по курсу 7,64 грн./долл.

Сегодня на специальном аукционе Национальный банк Украины продал 15,074 млн. долл. США по курсу 7,64 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, в аукционе принял участие 41 банк.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Сегодня Минфин разместил ОВГЗ на сумму 22 млн. грн. Сегодня Министерство финансов Украины разместило 30 тыс. облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 22 млн. 38,4 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

По данным Минфина, уровень доходности облигаций составил 27,5% годовых, срок погашения – 21 июля 2010 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.

Корсчета «Финансы и Кредит» блокируются из-за тяжбы с Cargill

Корреспондентские счета банка «Финансы и Кредит» блокируются, согласно процедуре, из-за судебных разбирательств с компанией Cargill. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник управления по связям с общественностью банка «Финансы и Кредит» Наталья НАПАДОВСКАЯ.

«18 июня американская компания Cargill подала иск в суд штата Нью-Йорк с требованием заблокировать корсчета банка «Финансы и Кредит». Согласно судебной практике, в тот же день, без уведомления банка, временно были заблокированы счета, до вынесения решения по существу. 1 июля суд штата Нью-Йорк отказал компании Cargill в удовлетворении ее иска из-за не достаточно веских аргументов, после чего они (Cargill – УНИАН) подали апелляцию в апелляционный суд, и 10 июля они направили дело на пересмотр», - сообщила Н.НАПАДОВСКАЯ.

По ее словам, счета банка будут блокироваться до тех пор, пока идут судебные разбирательства, так как это предусмотрено судебной процедурой.

«Все время, пока будут идти разбирательства, счета будут заблокированы» - отметила Н.НАПАДОВСКАЯ.

Как сообщалось, Нью-Йоркский суд заблокировал корсчета банка «Финансы и Кредит» в американских банках American Express Bank, Citibank, The Bank of New York Mellon и Deutsche Bank Trust Company Americas, а также некоторых других финучреждениях США.

Причиной ареста счетов называют невыполнение в срок и в полном объеме банком «Финансы и Кредит» своих обязательства перед американской компанией Cargill.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля составляли 18,316 млрд. грн., обязательства – 15,840 млрд. грн., собственный капитал – 2,477 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в 1-м квартале 2009 года сократил прибыль в 56 раз – до 0,224 млн. грн.

Основными акционерами банка по состоянию на 1 января 2009 года являются АТ «F&C Realty» – 46,67%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и Кредит» входит в список банков, которые могут быть рекапитализированы при участии государства.

Запрет на проведение общего собрания акционеров "БТА Банка" отменен

Апелляционный суд Донецкой области 10 июля отменил постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 10 апреля 2009 г. о запрете проведения общего собрания акционеров ОАО "БТА Банк" (Украина). Об этом УНИАН сообщила сегодня юрист украинских акционеров "БТА Банка" Екатерина БЕНДУС.

По ее словам, в апреле 2009 г. казахский "БТА Банк" обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с иском против некоего КОВАЛЬЧУКА Руслана Борисовича и добился вынесения "весьма сомнительного постановления о запрете проведения общего собрания акционеров украинского банка".

10 июля 2009 г. рейдерское «ворошиловское постановление» было отменено, сказала Е.БЕНДУС.

По мнению руководителя общественного движения «Украина без рейдеров» Ивана РЫБАКА, рейдерский характер решения Ворошиловского районного суда "не вызывает сомнений, поскольку налицо все признаки: иск против не имеющего отношения к делу физического лица, районный суд Донецкой области и постановление о запрете собрания акционеров". "Другое дело, что сейчас явно рейдерские постановления - это уже очень большая редкость. Откровенно вызывает удивление то, что казахский банк предпочел именно такой путь, а не использовал менее грубые методы», - отметил И.РЫБАК.

Как сообщалось, ранее украинский "БТА Банк" заявил о предотвращении рейдерской атаки на его активы. По словам заместителя председателя правления банка Наталии СЕРГЕЕВОЙ, 15 июня с. г. во время очередного собрания акционеров банка была предотвращена незаконная попытка завладения 39,99% пакетом акций ОАО "БТА Банк" (Украина). После того, как это не удалось, в СМИ была размещена ложная информация о несостоявшимся собрании акционеров банка.

Власть: Завтра состоится внеочередное пленарное заседание ВР

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины начнется в четверг, 16 июля, в 10.00.

Как сообщили УНИАН в информуправлении аппарата ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады, в парламенте зарегистрирована инициатива 151 народного депутата, что соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины относительно проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

В связи с этим председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание начнется в четверг, 16 июля, в 10.00.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций начнется в 9.30 в тот же день.

В соответствии с распоряжением председателя ВР о созыве внеочередного пленарного заседания 16 июля в повестку дня заседания по предложениям 151 народного депутата включены такие вопросы: о принесении присяги народным депутатом Украины Олегом ТИЩЕНКО; о проекте постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины (регистр. № 4735-1-П); о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей осуществления мер по финансовому оздоровлению банков (регистр. № 4630); о проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей) (регистр. № 4177); о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины (регистр. № 4741); о проекте закона о ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (регистр. № 0133); о проекте закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” (регистр. № 4720).

ТЭК: Производство электроэнергии в Украине снизилось

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне составило 84,0 млрд. кВт/ч, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство электроэнергии в июне сократилось на 15,7%, по сравнению с июнем 2008 года, до 12,3 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2008 году производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины составило 191,8 млрд. кВт/ч, что на 2,3% меньше, чем в 2007 году.

«Киевэнерго» переводит ТЭЦ-5 на газ АЭК «Киевэнерго» заявляет о сложностях с закупкой мазута и переводит ТЭЦ-5 на использование исключительно газа для производства как тепловой, так и электрической энергии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Отмечается, что на ТЭЦ-5 остался в работе один энергоблок, который работает с минимально разрешенной мощностью 65 МВт, при номинальной мощности ТЭЦ-5 – 700 МВт.

Компания отмечает, что сложности с закупкой мазута возникли в связи с резким его подорожанием.

«В связи с направлением значительных объемов мазута для реализации на внешнем рынке стоимость одной тонны мазута в Украине выросла на 50% - до 3600 грн. Однако 2300 грн. – это предельная стоимость мазута, который может использовать «Киевэнерго». При более высоких показателях производство электроэнергии становится убыточным», – заявил главный инженер, заместитель технического директора АЭК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Компания также отмечает, что осложняет ситуацию задолженность КГГА по компенсации разницы между расходами на производство и социальными тарифами на теплоэнергию, которая уже достигла 1160 млн. грн.

«Кроме того, в настоящее время еще и отсутствуют лимиты потребления газа на ТЭЦ, и газ компания потребляет в кредит», – добавил Ю.ГЛАДЫШЕВ.

Напомним, что компания неоднократно предупреждала об исчерпании запасов мазута на ТЭЦ «Киевэнерго», а также обратилась к НКРЭ с предложением перейти при производстве электроэнергии от работы по ценовым заявкам к фиксированному тарифу для ТЭЦ, регулируемому государством. При этом, такое решение не повлияет на потребителей.

Следует заметить, что в канун отопительного сезона «Киевэнерго» должно накопить 74 тыс. тонн мазута.

РФ увеличит экспорт газа к 2012г. до 188,5-199,5 млрд. куб. Минэкономразвития РФ ожидает в 2012 году роста объема экспорта российского газа до 188,5-199,5 миллиарда кубометров, такие данные приводятся в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, сообщает РИА Новости.

По итогам 2009 года экспорт ожидается на уровне 160,8 миллиарда кубометров, тогда как в 2008 году он составил 195,4 миллиарда кубометров. В 2010 году по двум сценариям экспорт газа предполагается на уровне 170- 172 миллиарда кубометров, в 2011 году - 181,5-187,5 миллиарда кубометров. В документе отмечается, что на объемы экспорта российского газа существенно влияют объемы экспорта в Европу среднеазиатского газа.

В 2009 году добыча газа в РФ ожидается в диапазоне 620-644 миллиарда кубометров, при этом экспорт газа ожидался на уровне 190-196 миллиарда кубометров. По данным Росстата, добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров. По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия в 2008 году экспортировала 174,3 миллиарда кубометров природного газа на 66,4 миллиарда долларов.

РИА Новости, Герай Дадашев. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встречи с руководством блока и принял участие во встрече Совет НАТО-Азербайджан, на которых выражалась поддержка поставок энергоресурсов Азербайджана в Европу, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. "В ходе встреч были обсуждены отношения между НАТО и Азербайджаном, исполнение Азербайджаном Плана действий по индивидуальному партнерству с североатлантическим блоком (IPAP), а также безопасность, в том числе энергетическая, в регионе, была выражена поддержка поставкам энергоресурсов Азербайджана на европейский рынок", говорится в сообщении. Представители НАТО высоко оценили достижения Азербайджана в реформировании сектора безопасности посредством IPAP, взаимную оперативную координацию ВС Азербайджана и НАТО, а также вклад Азербайджана в операции в Афганистане, сказано также в документе. Подобные консультации Азербайджана и НАТО проводятся регулярно раз в год. Основы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО были заложены в мае 1994 года подписанием рамочного документа - программы "Партнерство во имя мира". В апреле 1996 года был подписан официальный документ в рамках программы "Партнерство во имя мира", определивший конкретные направления взаимодействия сторон, а в августе 2005 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении IPAP.

Во Франции взорвался нефтеперерабатывающий завод

Два человека погибли и пятеро получили ранения при взрыве на заводе французской энергетической компании Total во Франции, передает радиостанция France Info со ссылкой на представителей местной префектуры.

На месте работают около 20 пожарных расчетов, сообщает РИА Новости. По данным префектуры, под обломками все еще находятся люди. Взрыв произошел в среду около 15.10 (17.10 мск) на установке для крекинга (высокотемпературная переработка нефти и ее фракций) предприятия, расположенного в местечке Карлинг в департаменте Мозель на границе с Германией. Его было слышно в радиусе 25 километров. По данным радиостанции, на предприятии пропало электричество в ночь на вторник из-за грозы и взрыв, по всей видимости, произошел при первом запуске мощностей после поломки.

АПК: В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Мельника

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об освобождении от должности министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА (регистр. № 4828 от 15 июля 2009 г.).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ внесен народным депутатом Украины от Блока "Наша Украина – Народная Самооборона» Владимиром МОЙСИКОМ.

Однако текст самого проекта постановления не опубликован.

Азербайджан готов покупать черкасское зерно

Черкасская область может стать базовой областью, которая будет поставлять продовольственное зерно в Республику Азербайджан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Талят Мусеиб оглы АЛИЕВ вчера во время визита в Черкасскую область.

Как сообщила пресс-секретарь председателя Черкасской облгосадминистрации, перспективы экспортирования черкасской сельскохозяйственной продукции в Азербайджан рассматривались еще в прошлом году. А об экспорте продовольственного зерна урожая 2009 года из Черкасской области шла речь на последней встрече председателя Черкасской облгосадминистрации Александра ЧЕРЕВКА с Т.АЛИЕВЫМ.

«Азербайджанскую сторону устраивает качество нашего зерна, - сказал А.ЧЕРЕВКО. - Оно на порядок выше качества зерна по государству. Если в прошлом году в среднем по государству продовольственное зерно составляло 20% от собранного в целом, то в Черкасской области было собрано 50% продовольственного зерна от общего количества».

Он отметил, что деловые связи между Черкасской областью и Азербайджаном настроены уже давно. С начала года объем внешней торговли области с Республикой Азербайджан составлял почти 4 млн. долларов США. Черкасские предприятия - АОЗТ «Черкасский шелковый комбинат», ООО «Вамп», ООО «Компания «АК», ЧП «Юнитранс» - экспортировали в этом году в Азербайджан ткани, пшеничную муку, кукурузу фуражную, сигареты и моторные масла.

Губернатор Черкасской области отметил, что в этом году область ожидает неплохой урожай зерновых. По его словам, "область готова к сотрудничеству, но важно, чтобы на центральном уровне была поддержка отечественных экспортеров зерна".

Приватизация: Комиссия ВР оценила на "двойку" работу ФГИ в 2008г.

Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации Верховной Рады признала неудовлетворительной работу Фонда государственного имущества Украины по выполнению Государственной программы приватизации в 2008 году. Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении ВР.

Согласно сообщению, кроме того, комиссия намерена просить главу Верховной Рады поручить Счетной палате провести аудит деятельности ФГИУ за 2009 г.

В частности, в сообщении отмечается, что Законом о Государственном бюджете на 2008 год была установлена задача по поступлению средств от приватизации государственного имущества в размере 8,9 млрд. грн. Однако 12 декабря 2008 года план поступления средств от приватизации в Госбюджет Украины был уменьшен в 14,7 раз - до 607 млн. грн. При этом откорректированное задание ФГИУ выполнил на 79,42%, перечислив в Госбюджет только 482 млн. грн.

По мнению членов комиссии, организационная работа Фонда по обеспечению и проведению приватизации государственного имущества за отчетный период была не эффективной. При этом в сообщении отмечается, что за отчетный период количество убыточных предприятий в управлении ФГИУ выросло вдвое.

Народные депутаты также считают, что Фонд госимущества и его региональные отделения не обеспечили надлежащий уровень контроля за учетом объектов государственной собственности, договоров аренды государственного имущества и их перезаключением.

По итогам обсуждения Кабинету министров, в частности, рекомендовано подать предложения о внесении изменений в законодательство в части повышения ответственности уполномоченных лиц государства за эффективность осуществления функций управления корпоративными правами. При этом Фонд государственного имущества должен принять меры для обеспечения выполнения задач по поступлению средств от приватизации в Госбюджет в этом году.

ЖКХ: КГГА подала апелляцию на решение суда по тарифам на ЖКУ Киевская городская государственная администрация подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда от 6 июля, которым он приостановил действие повышенных с 1 июня тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Такое решение состоялось. Суд, как обеспечение судебного иска, приостановил действие тарифов с 6 числа (июля). Вместе с тем, мы подали апелляцию, потому что считаем это несправедливым и неправильным, и ожидаем на ближайшее рассмотрение этого вопроса. Думаю, что это будет на этой неделе», - сказал он.

Вместе с тем В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что «не дай Бог, что-то случится с этими тарифами, я не хочу предвидеть, что случится с жилищно-коммунальным хозяйством в Киеве. Потому что при отсутствии средств в городском бюджете, это хозяйство вряд ли сможет хоть как-то работать».

Как сообщалось, 6 июля т.г. Шевченковский районный суд Киева приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №516, 517, 518, 519 и 520 от 29 апреля о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и на коммунальные услуги для юридических лиц с 1 июня.

Действие распоряжений приостановлено на время рассмотрения дела по сути.

Киевляне задолжали за ЖКУ более 300 млн. грн. - КГГА Киевляне задолжали за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом задолженности за предыдущие периоды более 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, в 2006-2008 гг. оплата за жилищно-коммунальные услуги с учетом погашения задолженности составляла более 100%, киевляне начали активно возвращать долги. Уровень расчетов по текущим платежам составляет 92-94%.

«Действительно, есть долг. И это долг населения, который сложился уже исторически, он составляет на сегодняшний день более 300 млн. грн.», – сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ. Причиной возникновения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги он назвал популистскую политику в стране.

Начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА считает, что на сегодняшний день нет реальных рычагов влияния на человека, который не платит за жилищно-коммунальные услуги. «Можно выиграть суд, провести судебное заседание, можно по суду обязать заплатить, но реально прийти забрать имущество, забрать квартиру невозможно. Даже тот механизм, который был реальным и достаточно эффективным – пеня, депутаты отменили», – сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его мнению, если начисление пени возобновят, то «не будет долга, тогда все будет более-менее нормально».

В.ЯСТРУБИНСКИЙ пояснил, что повышение тарифов на ЖКУ на 50% для населения произошло потому, что из городского бюджета в госбюджет изымается 7,5 млрд. грн. «Нам даже части, половины этого было достаточно, чтобы и дальше выделять дотации теплоснабжающим и водоснабжающим организациям, ЖЕКам, чтобы не повышать тарифы», – сказал он. При этом, по словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, в бюджете Киева не предусмотрено «ни одной гривни» на дотацию тарифов.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ также отметил, что нынешние тарифы все равно не покрывают себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг. К примеру, себестоимость содержания жилищно-эксплуатационными организациями (ЖЭО) 1 кв. м жилья в 2008 году составляла 2 грн. Средний тариф до 1 июня т.г. составлял 1,01 грн. При этом доходы ЖЭО составляли 80 коп. С учетом повышения тарифов ЖЭО все равно не покрывает расходы, их доходы повысились до 1,7-1,8 грн.

По данным В.ЯСТРУБИНСКОГО, до конца года будет разработан порядок, исходя из которого каждый киевлянин будет знать стоимость каждой из 26 предоставляемых услуг.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ добавил, что следующие этапы подорожания ЖКУ в горадминистрации в настоящее время не обсуждаются.

Связь: Центр радиочастот разрешил ввезти в Украину более 1 млн. мобильников

По состоянию на 15 июля 2009 года ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) для оформления таможенных документов выдал разрешения на законный ввоз в Украину более 1,017 млн. мобильных телефонов . Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

Как отмечается в сообщении, по оценкам специалистов УГЦР и аналитиков рынка, во II квартале 2009 года было законно ввезено на территорию нашего государства около 80% мобильных телефонов.

«Этот показатель почти в 10 раз превышает показатели прошлого года и является своеобразным рекордом», - говорится в сообщении УГЦР.

По состоянию на 15 июля в обобщенную базу данных УГЦР внесено более 1,21 млн. кодов IMEI мобильных телефонов, которые находятся в реализации.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2007 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 738 тыс. мобильных телефонов, при этом, по оценкам аналитиков, в 2007 г. в Украине было продано от 8,55 до 10,49 млн. мобильных телефонов. Т.е. на территорию страны в 2007 году незаконно было ввезено от 91,6 % до 93,2% телефонов.

В 2008 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 1,3 млн. мобильных телефонов, или примерно на 16,5% от всех ввезенных в страну телефонов за 2008 год.

По прогнозам аналитиков холдинга Unitrade Group, в 2009 году в Украине будет реализовано до 4 млн. телефонов.

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в аобслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

Операторы предоставят НКРС образцы рекламы "нулевых" тарифов до 17 июля Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) поручила мобильным операторам до 17 июля т.г. предоставить образцы рекламной продукции относительно "нулевых" тарифов за связь.

Об этом УНИАН сообщили в секторе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью НКРС.

Согласно сообщению, комиссия обратила внимание операторов, предоставляющих услуги мобильной связи, на обязательство предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг, поскольку неполная информированность является нарушением требований законодательства. В связи с этим было решено, что мобильные операторы в срок до 17 июля предоставят в НКРС образцы рекламной продукции относительно установленных тарифных планов на услуги связи, которые предоставляются абонентам этих сетей и предусматривают предоставление услуг с применением тарифа 0,00 грн. за тарифную единицу времени. Данные образцы будут переданы Госпотребстандарту с целью анализа соответствия рекламной информации операторов требованиям законов Украины «О защите прав потребителей» и «О рекламе».

Комиссия также отметила, что установление тарифа 0,00 невозможно, поскольку по Закону Украины «О телекоммуникациях» тариф должен базироваться на себестоимости, которая не может быть нулевой.

Напомним, 9 июля т.г. НКРС ввела запрет на услуги, которые операторы позиционируют как бесплатные. В компаниях действия комиссии называют вмешательством в тарифную политику. Операторам мобильной связи запрещено устанавливать нулевую стоимость на услуги и использовать эту информацию в рекламе. НКРС дала операторам время пересмотреть тарифную политику и рекламные кампании – до 1 сентября. Если требования не будут выполнены, в комиссии обещают обратиться в Антимонопольный комитет.

Транспорт: Производство легковых авто в Украине в январе-июне сократилось на 83,7%Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне сократилось на 83,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 36,5 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-июне сократилось на 91,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 494 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 84,9% – до 1085 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10 042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

Boeing уволит еще тысячу сотрудников

Одно из крупнейших авиастроительных предприятий Boeing уволит еще одну тысячу своих сотрудников в американских офисах в связи с сокращением военных заказов Пентагона, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на внутреннее письмо руководства Boeing.

Новое сокращение коснется преимущественно сотрудников, связанных с оборонными противоракетными проектами. В начале года Boeing объявил о намерении сократить около 10 тысяч рабочих мест в нынешнем году в связи падением заказов на фоне мирового кризиса. На конец 2008 года штат компании Boeing с торговым оборотом 69,91 миллиарда долларов составлял 162 тысячи человек.

Во вторник крупнейший американский авиаперевозчик US Airways также объявил о сокращении 600 кадровых позиций в компании в связи с общим падением спроса в этой нише рынка.

Катастрофа: На борту ТУ-154, потерпевшего крушение в Иране, украинцев не было - МИД

На борту самолета авиакомпании Caspian Airlines ТУ-154, потерпевшего крушение в Иране, граждан Украины не было.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины

По сообщению Посольства Украины в Исламской Республике Иран, сегодня возле с. Джаннатабад (провинция Казвин) разбился самолет авиакомпании „Caspian Airlines” ТУ-154, осуществлявший рейс №7908 по маршруту Тегеран-Ереван.

По предварительным данным отдела Министерства катастроф и чрезвычайных происшествий Исламской Республики Иран, погибли все пассажиры самолета.

По информации уполномоченного представителя авиакомпании Caspian Airlines, на борту самолета граждан Украины не было.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал провести быстрое расследование обстоятельств крушения иранского самолета Ту-154, на борту которого были 170 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ. Президент также выразил свои соболезнования в связи с трагедией духовному лидеру государства аятолле Хаменеи, семьям погибшим и всему иранскому народу. Вице-губернатор провинции Казвин Сироус Сабери сообщил иранскому агентству ISNA, что армейские подразделения уже приступили к поиску "черных ящиков"разбившегося самолета. Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines, осуществлявший рейс RV 7908 Тегеран-Ереван, по данным Главного управления гражданской авиации Армении, разбился в среду в 11.09 мск, через 16 минут после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни. За это время самолет успел подняться на высоту почти 8 километров. Самолет упал в 200 километрах от иранской столицы в провинции Казвин. Все 154 пассажира и 16 членов экипажа погибли