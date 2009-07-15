Курс НБУ на 16.07.09

Официальный курс НБУ на 16.07.09 100 USD США – 763.1100 (15 июля – 762.6400) 100 EUR – 1075.1457 (15 июля – 1067.0096) 10 RUR – 2.3812 (15 июля – 2.3461) Учетные курсы банковских металлов на 16.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70969.23 (15 июля-70296.34) 961 XAG 10 Серебро-1012.65 (15 июля-982.28) 962 XPT 10 Платина-87376.10 (15 июля-85720.74) 964XPD10 Палладий-18467.26(15 июля-18036.44)

Официальный курс НБУ на 16.07.09 100 USD США – 763.1100 (15 июля – 762.6400) 100 EUR – 1075.1457 (15 июля – 1067.0096) 10 RUR – 2.3812 (15 июля – 2.3461) Учетные курсы банковских металлов на 16.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70969.23 (15 июля-70296.34) 961 XAG 10 Серебро-1012.65 (15 июля-982.28) 962 XPT 10 Платина-87376.10 (15 июля-85720.74) 964XPD10 Палладий-18467.26(15 июля-18036.44)

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