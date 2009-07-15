Анонс на 16 июля

Конституционный Суд Украины обнародует принятое 14 июля Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности». Судья-докладчик по делу - Владимир Кампо (ул.. Жилянская, 14). - 10-00 - Состоится заседание коллегии Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, которая даст оценку работе подразделений ЖКХ на местах, по результатам проверки ГлавКРУ, и определит механизм усиления работы Государственной жилищно-коммунальной инспекции по контролю за соблюдением законодательства. Заседание состоится под председательством министра Алексея Кучеренко.

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Состоится подход к прессе министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко.

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Состоится заседание НКРЭ

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В пресс-центре Кабинета Министров Украины состоится пресс-конференция председателя ГлавКРУ Украины Николая Сивульского, во время которой будет сообщено: об управлении Министерством обороны Украины имуществом подчиненных ему государственных предприятий; об «антикризисных» мероприятиях местной власти на примере выполнения бюджетов на территории Одесской области.

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Состоится расширенное заседание Антимонопольного комитета Украины, посвященное проблемам транспортировки зерна. Заседание состоится под председательством и.о.председателя Комитета Александра Мельниченко.

Пресс-конференция на тему: «Основные направления развития цивилизованного оборота векселей в Украине как антикризисного мероприятия».

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Пресс-конференция, посвященная обнародованию нового ежеквартального макроэкономического прогноза Всемирного банка для Украины и оценке структурных реформ в Украине. Участники: Пабло Сааведра, ведущий экономист Всемирного банка в Украине; Руслан Пионтковский, старший экономист Всемирного банка в Украине.

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Круглый стол на тему: "Проблемные вопросы маркировки продуктов питания с ГМО". Участники: народный депутат Андрей Павловский (БЮТ), первый зам.председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тымочко; представители исполнительной власти, осуществляющие контроль продуктов питания на наличие ГМО; представители производителей продуктов питания; адвокат адвокатского объединения "Волков Козьяков и Партнеры" Леся Ковтун, управляющий партнер юридической компании "ОЛ&РУСТ" Роман Хрустенко.

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Пресс-конференция на тему: "Опционы - инструмент налогового планирования: медицина, металлургия, торговля" при участии исполнительного директора Инвестиционной группы "Про-Консалтинг" Дмитрия Олейника и старшего юриста ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Наталии Доценко-Белоус.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция экс-министра обороны, первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Юрия Еханурова на тему: “Суд признал безосновательность обвинений КРУ в адрес бывшего руководства Министерства обороны Украины” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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В Секретариате Президента Украины состоится брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины, представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины Александра Шлапака. Главные темы брифинга - ситуация с государственным бюджетом; последние договоренности Украины с Международным валютным фондом; вопрос НАК «Нефтегаз Украины».

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Состоится заседание пресс-клуба при Госкомземе на тему: «Развитие сельских территорий». Участники: Антон Третяк, зам.председателя Госкомзема; Иосиф Дорош, директор ГП “Киевский научно-исследовательский институт землеустройства”; Евгений Бердников, зам.начальника ГУ Госкомзема в Одесской области. Участникам пресс-клуба будет представлен опыт одесского региона в этом направлении.