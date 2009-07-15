Анонс на 16 июля
Внеочередное пленарное заседание ВРУВБ обнародует ежеквартальный макропрогноз по УкраинеБрифинг первого заместителя главы СП А. Шлапака
Конституционный Суд Украины обнародует принятое 14 июля Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности». Судья-докладчик по делу - Владимир Кампо (ул.. Жилянская, 14). - 10-00 - Состоится заседание коллегии Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, которая даст оценку работе подразделений ЖКХ на местах, по результатам проверки ГлавКРУ, и определит механизм усиления работы Государственной жилищно-коммунальной инспекции по контролю за соблюдением законодательства. Заседание состоится под председательством министра Алексея Кучеренко.
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Состоится подход к прессе министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко.
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Состоится заседание НКРЭ
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В пресс-центре Кабинета Министров Украины состоится пресс-конференция председателя ГлавКРУ Украины Николая Сивульского, во время которой будет сообщено: об управлении Министерством обороны Украины имуществом подчиненных ему государственных предприятий; об «антикризисных» мероприятиях местной власти на примере выполнения бюджетов на территории Одесской области.
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Состоится расширенное заседание Антимонопольного комитета Украины, посвященное проблемам транспортировки зерна. Заседание состоится под председательством и.о.председателя Комитета Александра Мельниченко.
Пресс-конференция на тему: «Основные направления развития цивилизованного оборота векселей в Украине как антикризисного мероприятия».
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Пресс-конференция, посвященная обнародованию нового ежеквартального макроэкономического прогноза Всемирного банка для Украины и оценке структурных реформ в Украине. Участники: Пабло Сааведра, ведущий экономист Всемирного банка в Украине; Руслан Пионтковский, старший экономист Всемирного банка в Украине.
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Круглый стол на тему: "Проблемные вопросы маркировки продуктов питания с ГМО". Участники: народный депутат Андрей Павловский (БЮТ), первый зам.председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тымочко; представители исполнительной власти, осуществляющие контроль продуктов питания на наличие ГМО; представители производителей продуктов питания; адвокат адвокатского объединения "Волков Козьяков и Партнеры" Леся Ковтун, управляющий партнер юридической компании "ОЛ&РУСТ" Роман Хрустенко.
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Пресс-конференция на тему: "Опционы - инструмент налогового планирования: медицина, металлургия, торговля" при участии исполнительного директора Инвестиционной группы "Про-Консалтинг" Дмитрия Олейника и старшего юриста ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Наталии Доценко-Белоус.
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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция экс-министра обороны, первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Юрия Еханурова на тему: “Суд признал безосновательность обвинений КРУ в адрес бывшего руководства Министерства обороны Украины” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
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В Секретариате Президента Украины состоится брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины, представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины Александра Шлапака. Главные темы брифинга - ситуация с государственным бюджетом; последние договоренности Украины с Международным валютным фондом; вопрос НАК «Нефтегаз Украины».
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Состоится заседание пресс-клуба при Госкомземе на тему: «Развитие сельских территорий». Участники: Антон Третяк, зам.председателя Госкомзема; Иосиф Дорош, директор ГП “Киевский научно-исследовательский институт землеустройства”; Евгений Бердников, зам.начальника ГУ Госкомзема в Одесской области. Участникам пресс-клуба будет представлен опыт одесского региона в этом направлении.