Тигипко будет сам оплачивать свою президентскую кампанию

Экс-советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО намерен самостоятельно начать финансирование своей президентской избирательной кампании, но надеется на помощь на сторонников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Начну сам, а дальше сторонников прибавится. Профинансируем все вместе», - сказал С.ТИГИПКО, отвечая на вопрос, на какую финансовую помощь он рассчитывает в своей избирательной кампании.

Говоря о том, насколько его коснулся экономический кризис, С.ТИГИПКО отметил: «Я достаточно богатый человек, в отличие от наших политиков, которые все у нас, за редким исключением, «сироты казанские», они имеют очень скромные квартиры, многие даже машин не имеют». Он добавил, что его бизнес в нынешних условиях кризиса нормально выживает.

Также С.ТИГИПКО заявил, что ему нравится делать добрые дела для людей.

«Самое большое удовольствие получаешь, когда кому-то доставляешь искреннее удовольствие. Если я могу сделать что-то хорошее для 46 млн. украинцев, что мне еще надо? Мне в кайф. Я занимаюсь политикой, и я иду в это с очень хорошим, правильным настроем», - резюмировал он.