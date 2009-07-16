ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Состоялось награждение лучших топ-менеджеров по версии журнала «Топ-100», в котором пишет – первым хрустальную статуэтку с надписью «Лучшие топ-менеджеры Украины» получил гендиректор «Метинвеста» Игорь Сырый. Вместе с ним наивысшую оценку среди руководителей отечественных предприятий получили президент компании «Инком» Александр Федченко, гендиректор «Хенкель Баутехник» Владимир Соха, президент «Киевстар Дж. Эс. Эм.» Игорь Литовченко, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко…

http://delo.ua/news/109796/

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Также «Дело» в материале «На Одесский припортовый есть первые претенденты» пишет о том, что вчера Фонд госимущества объявил о продаже Одесского припортового завода. Интерес к предприятию тут же проявили две российские компании…

http://delo.ua/news/109794/

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«Дело» в публикации «Нацбанк отказывается платить в бюджет» пишет о том, что до 20 июля т.г. Нацбанк должен перечислить в бюджет 3,4 млрд. грн. Однако направлять эту сумму в бюджет в НБУ не собираются, так как закон до сих пор не вступил в силу. «Такого перечисления, разумеется, не будет. Никто не будет направлять в госбюджет то, что не определено законом», - отметила разговоре с корреспондентом издания зам.директора финдепартамента НБУ Людмила Ивашкевич…

http://delo.ua/news/109795/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Сахар не в сладость» пишет о том, что поставки сахара из Беларуси стали серьезной угрозой для украинских производителей. Вследствие резкого подорожания сахара внутри страны его стало выгодно ввозить из Беларуси. В Министерстве аграрной политики встревожены объемами импорта и призывают таможенную и налоговую службы ограничить поставки. Но последние заявляют, что законодательных механизмов для этого нет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1204570

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Укрэксимбанк вырвался из Украины» пишет о том, что Укрэксимбанк первым среди банков привлек в нынешнем году синдицированный кредит от зарубежных банков на 84,5 млн. долл. Успех получения займа эксперты объясняют государственной поддержкой учреждения. Банкиры считают, что в этом году может быть еще несколько синдицированных сделок, но привлечь синдикаты даже по высокой стоимости смогут только крупнейшие игроки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1204580

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«Экономические известия» в материале «Завод затерялся в кабинетах» пишут о том, что 15 июля истек срок для подписания меморандума о строительстве завода ядерного топлива на территории Украины. Однако, государство так и не определилось с компанией-партнером по не зависящим от атомщиков причинам…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180756

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Издание «Экономические известия» в публикации «Заправщики хватились газа» пишет о том, что дефицит сжиженного газа на отечественном рынке спровоцировал новую волну поставок импортного ресурса, которой, впрочем, не удалось сдержать резкий скачок розничных цен, как это уже было в мае этого года…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180757

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«Газета по-киевски» в публикации «ОБХСС любил считать наши деньги» пишет – издание узнало, как советских артистов наказывали за «левые» заработки. Судя по справке Минкультуры СССР, официальные зарплаты звезд эстрады едва ли превышали доход советского учителя…

http://mycityua.com/articles/high-life/2009/07/15/094145.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинцы из-за кризиса променяли заграницу на собственные дачи» пишет – в связи с кризисом украинцы отказываются от дорогого зарубежного отпуска, стараясь подобрать более экономные варианты…

http://www.segodnya.ua/news/14065148.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Как зарубежные банки «выбивают» долги из украинских...» пишет - ряд финучреждений США заблокировали счета банка «Финансы и кредит» за долги. Данная ситуация может усложнить процесс реструктуризации обязательств для многих украинских банков…

http://economics.unian.net/rus/detail/17042

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кабмин отпустил малую авиацию на волю» пишет - Кабмин упростил процедуру допуска к полетам так называемой малой авиации. Что новые правила полетов меняют и что по этому поводу думают специалисты...

http://economics.unian.net/rus/detail/16884

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Абсурд крепчает» пишет о том, что в России число абсурдных административных решений в кризис неумолимо растет. И это не только новации таможни (проверки телефонов), службы судебных приставов (увещания через церковь) и региональных властей. В последнее время небывалую активность развило Российское авторское общество (РАО) — некоммерческая организация, следящая за соблюдением авторских прав на музыкальные произведения…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/16/205344

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Издание «Известия» в публикации «Американцы торгуют гражданством» пишет о том, что американские сенаторы сделали постоянным закон 1990 года, который позволяет любому иностранцу получить вид на жительство в США. За заветную "гринкард", правда, придется заплатить от 500 тыс. долл., то есть, примерно стоимость "двушки" в центре Москвы. Явно небольшая сумма за вид на жительство, которое через несколько лет становится полноценным гражданством…

http://www.izvestia.ru/economic/article3130702/

(УНИАН)