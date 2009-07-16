Депутаты ПР отключили систему «Рада»

Народные депутаты от Партии регионов отключили систему «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, пока председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН зачитывал депутатские запросы и предлагал депутатам рассмотреть несколько законопроектов относительно финансирования Евро-2012, несколько депутатов от Партии регионов пробрались к сектору, где находится электронная система «Рада». Они пытались пробраться через дверь, где находится этот сектор (третий этаж, напротив ложи прессы – УНИАН), однако она оказалась закрытой.

После этого депутаты-«регионалы» перелезли через заборчик в ложе для помощников парламентариев и зашли в сектор системы «Рада». Депутаты Владислав ЛУКЬЯНОВ, Дмитрий ШЕНЦЕВ, Эльбрус ТЕДЕЕВ отключили систему «Рада», в результате прекратили работу все электронные табло в сессионном зале и все микрофоны на рабочих местах депутатов. Работают лишь микрофоны в президиуме.

Именно с помощью этих микрофонов представители фракций выступают с заявлениями относительно ситуации, сложившейся в парламенте.

На данный момент в президиуме ВР остаются депутаты от БЮТ, а возле трибуны - депутаты от Партии регионов и часть членов БЮТ.