Кабмин определил 16 пунктов пропуска на таможенной границе

Кабинет министров Украины распоряжением №777-р от 8 июля утвердил перечень пунктов пропуска на таможенной границе Украины, через которые осуществляется ввоз на ее таможенную территорию и перемещение транзитом субъектами внешнеэкономической деятельности одежды и других пользованных изделий.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обнародован на Правительственном портале.

В частности, таможенное оформление товаров second-hand для автомобильного сообщения будет осуществляться на пункте пропуска “Довжанский” (граница с Российской Федерацией), “Новые Ярыловичи”, “Городище”, “Доманово” (граница с Республикой Беларусь), “Могилев-Подольский”, “Старокозачье” (граница с Республикой Молдова), “Ягодин”, “Краковец” (граница с Республикой Польша), “Ужгород” (граница со Словацкой Республикой), “Чоп” (граница с Венгерской Республикой), “Порубное” (граница с Румынией).

Для железнодорожного сообщения определены пункты пропуска “Тополя”, “Зерновое” (граница с Российской Федерацией), “Выступовичи” (граница с Республикой Беларусь), “Могилев-Подольский” (граница с Республикой Молдова), “Ягодин” (граница с Республикой Польша), “Чоп” (граница со Словацкой Республикой, а также с Венгерской Республикой), “Дяково”, “Вадул-Сирет” (граница с Румынией).

Таможенное оформление товаров second-hand для морского сообщения будет осуществляться на Ильичевском и Одесском морских торговых портах.

В то же время, это решение не касается товаров, которые перемещаются на таможенную территорию Украины в режиме временного ввоза или возвращаются на таможенную территорию Украины после временного вывоза, перемещаются транзитом как реквизит театра, цирка, спортивной команды.