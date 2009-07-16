Литвин тоже хочет быть президентом

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет о намерении принимать участие в очередных выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в его обращении к украинскому народу.

«Я окончательно принял решение по участию в президентской кампании для победы», – отметил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что «ввиду того, что в декабре 2008 году, согласившись возглавить Верховную Раду, я все сделал, чтобы выровнять ситуацию и не дать Украине упасть, ввести развитие политических, экономических и других процессов в более-менее прогнозируемое русло».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «в определенной мере это удалось, и появилась возможность успокоить украинское общество и дать надежду».

Вместе с тем он отметил, что в последнее время “нарастает политический паралич украинской власти». Он утверждает, что власть целеустремленно “входит в паралич, демонстрирует свою полную неадекватность и бездеятельность».

В.ЛИТВИН отметил, что никакие его инициативы с тем, чтобы «свести вместе все украинское руководство и совместно определить перечень необходимых задач», не находят поддержки. «Все эти призывы разбиваются о стену непонимания, более того, - ревности и политического сопротивления», - добавил он.

В.ЛИТВИН считает, что отсутствие реакции руководства государства на его предложения свидетельствует о том, что «их устраивает такое положение вещей».

«Именно из-за этого я сегодня заявляю о том, что я окончательно принял решение об участия в избирательной кампании по выборам Президента Украины для победы», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что «я отдаю себе отчет и однозначен в том, что Украине нужно дать новый понятный и приемлемый для людей курс, нужно навести решительный порядок, обеспечить ответственную власть и дать возможность каждому человеку почувствовать себя человеком».

Он обратился к украинскому обществу, чтобы оно дало оценку тем действиям украинской власти, которые происходят сегодня. «Дальше такое бесчестие страны спокойно наблюдать нельзя», - отметил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что каждый гражданин должен понять, что будет с ним и его родными, если дать возможность «получить этим политикам всю полноту во власти».

«Они себя продемонстрировали во всей своей красоте», - отметил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что следует понять, что «за власть нужно не голосовать, а власть нужно избирать».

В.ЛИТВИН прогнозирует, что «осенью следует ожидать пика политического противостояния, олигархических войн, сведения счетов под лозунгами обеспечения благосостояния украинского народа». По его словам, будет происходить ухудшение экономической и социальной ситуации в Украине.