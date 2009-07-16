Главное на 16 июля (день)

Приватизация

Приватизация Одесского припортового завода согласована с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Эта позиция была согласована с Президентом», - сказал он.

Он отметил, что ранее решение В.ЮЩЕНКО о запрете приватизации ОПЗ было связано с тем, что приватизацию предприятия планировалось провести в пакете с рядом других объектов, с чем глава государства не согласен.

Теперь же, по словам А.ШЛАПАКА, достигнута договоренность об отдельной продаже ОПЗ.

Новости ТЭК

Еврокомиссия подготовила проект законодательства для предупреждения срывов в снабжении газа.

Якк передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции сообщил комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

“Мы с некоторого времени знаем, что существующие механизмы решения газовых чрезвычайных ситуаций являются недостаточными”, - сказал еврокомиссар.

“Европа должна изучить уроки последних кризисов и сделать так, чтобы европейские граждане никогда не мерзли из-за не своих ошибок”, - добавил А.ПИБАЛГС.

Комиссар отметил, что Еврокомиссия подготовила два проекта регулирования: один относительно информирования Еврокомиссии об инвестиционных проектах в отрасли энергетической инфраструктуры, другой – непосредственно об обеспечении безопасности снабжения газа.

По словам А.ПИБАЛГСА, первый проект регулирования одобрен с целью лучшего сбора данных об инфраструктурных энергетических проектах.

«Много проектов были анонсированы, но так и не были реализованы», - объяснил еврокомиссар причину разработки такого проекта регулирования.

По его словам, проект предусматривает обязательство стран-членов ЕС каждые два года собирать информацию об энергетических инфраструктурных проектах и информировать об этом Еврокомиссию, которая на основе полученной информации будет делать анализ существующих инфраструктурных мощностей.

Относительно второго проекта регулирования комиссар отметил, что Еврокомиссия уже достаточно давно опасалась недостаточной готовности ЕС к возможным газовым кризисам.

“Январь 2009 года подтвердил наши опасения”, - сказал А.ПИБАЛГС.

Вместе с тем, по его словам, январский кризис дал возможность вынести три основных урока: необходимость улучшать деятельность внутреннего рынка Европейского Союза, наличие очень разной ситуации относительно зависимости от газа в разных странах-членах ЕС, а также необходимость для Европы координировать свои действия в случае кризисов.

По словам еврокомиссара, в отличие от нефти, газ может быть достаточно легко заменен на энергетическом рынке другими энергоресурсами, следовательно, Еврокомиссия пришла к выводу, что не нужно вводить обязательные требования к странам-членам ЕС, касающиеся обеспечения стратегических запасов газа.

С другой стороны, по его словам, существующая инфраструктура, даже в период кризисов, должна быть способной обеспечивать нормальное снабжение газа ко всем странам-членам на протяжении 60-ти дней.

А.ПИБАЛГС сообщил, что проект регулирования предусматривает создание странами-членами ЕС специальных администраций, которые должны разработать планы в случае чрезвычайных ситуаций с учетом необходимости в первую очередь обеспечить газом школы, больницы, домохозяйства.

Проект регулирования также предусматривает внедрение индикатора “N-1”, который будет определять готовность страны-члена ЕС к прерыванию снабжения газа через основную транспортную инфраструктуру. Регулирование предусматривает, каким образом будет определяться основная транспортная инфраструктура, а также каким образом будет оцениваться готовность страны к ситуации, связанной с прерыванием снабжения газа основной инфраструктурой.

“Еврокомиссия предлагает перечень мероприятий, которые страны-члены могут использовать. Этот перечень включает создание газовых хранилищ, разработку коммерческой стратегии, диверсификацию снабжений, реверс неиспользования газопроводов”, - сказал комиссар ЕС.

А.ПИБАЛГС отметил, что регулирование предусматривает трехлетний переходный период для достижения странами соответствия индикатору “N-1”.

Он также сообщил, что на сегодня больше всех отвечают предложенным стандартам “N-1” Дания, Греция, Германия и Бельгия, менее всего – Словения и Литва, где нужны значительные инвестиции для развития инфраструктуры.

По его словам, проект регулирования предусматривает, что во время кризисов Еврокомиссия будет играть роль координатора и обеспечивать единую позицию Евросоюза в переговорах с третьими странами.

Министерство топлива и энергетики Украины и компания SNC Lavalin International Inc. (Канада) подписали Меморандум о взаимопонимании в Киеве 14 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что целью подписания этого документа является определение предварительного понимания и общих параметров развития энергетических проектов на территории Украины.

Учитывая экономическую важность развития генерации и распределения энергии, а также составляющую использования отечественного угля для украинской экономики, Минтопэнерго заинтересовано в разработке энергетических проектов в секторе энергетики.

В свою очередь, компания SNC Lavalin International является международной инжиниринговой и строительной компанией со значительным опытом работы во многих странах мира в рамках разработки, внедрения и финансирования соответствующих энергетических проектов.

Среди приоритетных проектов и программ сотрудничества, согласно Меморандуму, определены применение передовых технологий в технического переоснащения действующих и строительства новых энергогенерирующих мощностей, модернизация газотранспортной системы Украины, интеграция объединенных энергетических систем Украины в объединенные энергетические системы ЕС.

Также стороны обсуждают возможные проекты создания инфраструктуры терминала по принятию, хранению и передаче сжиженного газа. Интересными направлениями сотрудничества является строительство высоковольтных воздушных линий и добыча нефти и газа в акваториях Азовского и Черного морей.

Кроме того, Министерство и SNC Lavalin International Inc. рассматривают возможности внедрения современных геоинформационных систем, которые поддерживают процессы бизнеса в энергетике и повышают эффективность управления энергетическими ресурсами.

Промышленность

Конституционный суд Украины признал неконституционным Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности» от 18 декабря 2008 г. №694-VI.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня КС обнародовал принятое 14 июля решение по конституционному представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о соответствии Конституции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности».

Данным законом были внесены изменения в Закон «О Едином таможенном тарифе» от 5 февраля 1992 г. и в Закон «О налоге на добавленную стоимость» от 3 апреля 1997 г.

КС проверил процедуру вступления в силу закона, то есть 18 декабря 2008 г.

Данный закон был повторно принят Верховной Радой (после ветирования его Президентом) 15 января 2009 г. и подписан Президентом 30 января 2009 г. При опубликовании данного закона дата вступления его в силу была указана обратная – 18 декабря 2008 г. «В таких обстоятельствах (в случае ветирования Президентом закона – УНИАН) датой принятия закона следует считать дату его окончательного голосования по результатам повторного рассмотрения», - сказано в решении КС. То есть не раньше, чем 15 января 2009 г.

Решение КС является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и обжалованию не подлежит.

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2009 году до 15% и улучшил прогноз инфляции до 13,4%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции старший экономист ВБ Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

При этом он добавил, что на протяжении текущего года также снизится динамика частного потребления, особенно во втором и третьем кварталах.

По данным Р.ПИОНТКОВСКОГО, согласно прогнозу, ВВП Украины в 2010 году продемонстрирует рост на 1%, а в 2011-м – на 3,5%.

В то же время, согласно прогнозу ВБ, номинальный ВВП Украины по итогам текущего года составит 918 млрд. грн., в 2010 г. – 1 трлн. 21,7 млрд. грн., в 2011 г. – 1 трлн. 156,9 млрд. грн.

По прогнозам ВБ, снижение экспорта в 2009 году составит 16,1%, при этом в 2010 году экспорт вырастет на 2,2%, аналогичный рост ожидается и в 2011 году.

Снижение импорта в этом году банк прогнозирует на уровне 39,7%. В 2010 году, по прогнозам ВБ, объемы импорта вырастут на 0,4%, а в 2011-м – на 7,3%.

Кроме того, согласно прогнозам ВБ, государственный и гарантированный долг Украины в 2009 году составит 34,6% ВВП, в 2010-м – 40,3% ВВП, а в 2011-м – 39,2% ВВП.

Потребление в 2009 году снизится на 21%, в 2010 г. – вырастет на 0,4%, а в 2011 г. – на 4,6%.

Внешний долг Украины в 2009 году составит 95,3% ВВП, в 2010-м – 87% ВВП, а в 2011-м – 74,7% ВВП.

Баланс бюджета (без рекапитализации банков) в 2009 году составит минус 6,5% ВВП, в 2010 г. – минус 4,2%, в 2011 г. – минус 3,2% ВВП.

«Даже такие не совсем привлекательные перспективы роста в 2009 году, а также возможное превышение наших умеренных прогнозов в 1% роста ВВП в следующем году требуют достаточно взвешенной экономической политики, которая была бы направлена на то, чтобы обеспечить снижение стоимости внешнего финансирования для Украины, а также на то, чтобы увеличить объемы рефинансирования внешних долгов», – сказал Р.ПИОНТКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Всемирный банк пересмотрел свой прогноз относительно динамики валового внутреннего продукта Украины в 2009 году до 9% падения против 4% падения, прогнозируемых ранее.

Также ВБ ухудшил прогноз инфляции в Украине в текущем году с 13,6% до 16,4%. При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ сообщил, что к 2010 году инфляция в Украине замедлится до 10%, а к 2011 г. – до 8%.

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам января-июня 2009 года сократил производство основных видов продукции на 14-32%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Согласно сообщению, за отчетный период меткомбинат произвел 1,637 млн. тонн готового проката, что на 32%, или 769 тыс. тонн, меньше, чем за первое полугодие 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-июне т.г. комбинат выплавил 1,768 млн. тонн стали, что на 32,7%, или 862 тыс. тонн, меньше, чем по итогам января-июня 2008 года.

Кроме того, за 6 месяцев текущего года Алчевский меткомбинат снизил производство чугуна на 30%, или 685 тыс. тонн, по сравнению с январем-июнем 2008 года – до 1,6 млн. тонн, а производство агломерата – на 14,4%, или 360 тыс. тонн, – до 2,13 млн. тонн.

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-июня 2009 года произвел 2,114 млн. тонн готового проката, что на 38,7%, или 1,336 млн. тонн, меньше, чем за первое полугодие 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Согласно сообщению, за отчетный период меткомбинат выплавил 2,293 млн. тонн стали, что на 41,4%, или 1,625 млн. тонн, меньше, чем по итогам января-июня 2008 года.

Производство чугуна за 6 месяцев текущего года на ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» сократилось на 41,6%, или 1,446 млн. тонн, по сравнению с январем-июнем 2008 года – до 2,025 млн. тонн чугуна, а производство агломерата – на 36,3%, или 2,094 млн. тонн, – до 3,661 млн. тонн.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-июня 2009 г. произвел 1,338 млн. тонн готового проката, что на 1,359 млн. тонн, или на 50,3%, меньше, чем за первые шесть месяцев 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-июне т. г. комбинат выплавил 1,609 млн. тонн чугуна, что на 1,184 млн. тонн, или на 42,3%, меньше, чем по результатам января-июня 2008 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,897 млн. тонн стали, что на 1,666 млн. тонн, или на 46,7%, меньше показателя за первое полугодие 2008 г.

К 1 июля т.г. меткомбинат произвел 3,602 млн. тонн агломерата, что на 3,324 млн. тонн (на 48%) меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Финансовый рынок

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 72 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным проектом постановления, который был внесен первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станиславом АРЖЕВИТИНЫМ, предусматривалось отменить решение парламента от 1 июля 2009 года относительно принятия Закона Украины «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О Национальном банке Украины».

С.АРЖЕВИТИН заявил, что это решение принималось с нарушением регламента Украины, поскольку не были рассмотрены и учтены замечания народных депутатов относительно данного законопроекта.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что подпишет данный закон.

Верховная Рада Украины направила на повторное второе чтение законопроект, который касается повышения социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, за направление законопроекта «О внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год» (относительно размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы) проголосовали 419 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

На принятии данного проекта настаивала фракция ПР, что и стало причиной блокирования работы ВР. В то же время спикер напомнил, что была создана рабочая группа по наработке согласованного законопроекта, однако он до сих пор не наработан.

Кроме того, парламент направил на повторное второе чтение законопроект, который касается внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков. За направление данного проекта закона на второе чтение проголосовали 399 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале.

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 411 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Данное соглашение касается улучшения автомобильных дорог и безопасности движения.

Предусматривается, что МБРР предоставляет Украине займ в сумме 400 млн. долларов для соответствующего проекта.

Источником возвращения кредитов будут средства, ежегодно предусматриваемые в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.

АБ «Банк регионального развития» предлагает на продажу Львовский филиал с региональной сетью по Западному региону.

Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам №12/4337 от 15 июля т.г., текстом которого располагает УНИАН .

Согласно сообщению, на сегодняшний день Львовский филиал АБ «БРР» имеет 7 отделений, два из которых расположены в собственных помещениях. Кроме того, филиал также находится в собственном помещении и обслуживает около 1200 клиентов-юрлиц и 3700 счетов физических лиц.

Также сообщается, что валюта баланса Львовского филиала АБ «БРР» на 1 июля 2009 года составляет в эквиваленте 140 млн. грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,7620/7,7950 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2450/0,2465 грн./долл., котировки по евро-гривне повысились до уровней 10,9250/10,9850 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4088/1,4090 долл./евро (среда – 1,4049/1,4051 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 7,64 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,76 грн./долл., что на 0,3% дороже по сравнению с 15 июля, продают – по 7,84 грн./долл., что на 0,5% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,72-7,80 грн./долл., по продаже – 7,79-7,90 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% по сравнению с 15 июля и составляет 10,87 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 11,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,74-10,96 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,14 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 2,2% по сравнению с 15 июля и составляет в среднем 0,2289 грн./рубль, продажи – на 0,9%, до 0,2456 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2435 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,76 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем вчера, продают – по 7,85 грн./долл., что на 0,6% дороже.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,90 грн./евро, что на 0,8% дороже, чем 15 июля, продажи – 11,07 грн/евро, что на 0,7% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 2,3% по сравнению с 15 июля и составляет в среднем 0,229 грн./рубль, продажи – на 0,8% – 0,2471 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,72/7,81 грн., евро – 10,80/10,97 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,72/7,82 грн., евро – 10,70/11,30 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,73/7,79 грн., евро – 10,80/10,99 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Политика

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл четвертую сессию ВР шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале прозвучал гимн Украины.

В.ЛИТВИН напомнил, что в случае, если возникнет необходимость рассмотреть качественно важные вопросы, можно провести внеочередную сессию парламента.

Также председатель Верховной Рады Украины напомнил, что пятая сессия шестого созыва откроется во вторник, 1 сентября.

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(УНИАН)