Ехануров настаиваеть на публичных извинениях Тимошенко

Экс-министр обороны, первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ будет настаивать на публичных извинениях со стороны премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и на отставке руководителя Главного контрольно-ревизионного управления Николая СИВУЛЬСКОГО.

Это Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Ю.ЕХАНУРОВ, за период эскалации конфликта вокруг его освобождения от должности министра обороны “ТИМОШЕНКО солгала трижды”.

По его словам, речь идет о публичных высказываниях и комментариях премьер-министра по поводу якобы попытки отравления военнослужащих в Харьковской области, завышенной стоимости колбасы для Минобороны, а также злоупотреблений военного ведомства в земельных вопросах.

Как в который раз отметил Ю.ЕХАНУРОВ, на сегодняшний день соответствующими проверками и судебным решением доказана беспочвенность обвинений в его адрес лично и в отношении руководства Минобороны со стороны Главного контрольно-ревизионного управления, а также премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно коррупции и злоупотреблений.

“Так как нас строго проверяли по земле, то было бы очень хорошо, если бы такую проверку выдержали “земельные бароны” из окружения Юлии Владимировны”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

“Поэтому я хочу, чтобы общественность знала, что ТИМОШЕНКО – врет по этим трем вопросам. Я требую от нее публичных извинений по этим обвинениям”, - подчеркнул политик.

В отношении руководителя ГлавКРУ Н.СИВУЛЬСКОГО, то Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что “руководитель, который фальсифицирует рабочие документы, не имеет права находиться на должности”.

“Я повторю свое требование, что он должен уйти в отставку”, - сказал политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что доказал в судебном порядке беспочвенность обвинений в коррупционных деяниях в свой адрес со стороны Главного контрольно-ревизионного управления, а также лично премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь председатель ГлавКРУ Н.СИВУЛЬСКИЙ назвал необъективным решение Окружного административного суда г. Киева от 15 июля, которым признаны безосновательными обвинения КРУ в адрес руководства Министерства обороны.