В СМИ попал проект "Большого договора" БЮТ и ПР

В распоряжение газеты «Левый берег» попал текст «Большого договора» - проекта Соглашения о создании коалиции «Национального развития» фракциями Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.

"Левый берег" отмечает, что обнародование документа несостоявшимся союзникам крайне невыгодно.

«Если документ окажется в СМИ - нам всем конец. Не в переносном смысле - в прямом», - цитирует издание высказывание Александра ТУРЧИНОВА на первом после случившегося краха собрании фракции. «Это никогда не попадет в СМИ - не допустим!», - поддакивали «регионалы». "В частных беседах уверяли: «Большой договор» вообще не был подписан - лишь парафирован, да и то ЛАВРИНОВИЧЕМ и... КОЖЕМЯКИНЫМ. На чем, собственно, прокалывались - последний вообще не входил в узкий круг переговорной группы", - пишет "ЛБ".

По информации газеты, от БЮТ активное участие в консультациях, кроме непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО с А.ТУРЧИНОВЫМ принимали Виктор МЕДВЕДЧУК (не пропустивший ни одного заседания рабочей группы), Александр ЗАДОРОЖНЫЙ, в несколько меньшей степени – Андрей ПОРТНОВ. От ПР – Виктор ЯНУКОВИЧ, Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Елена ЛУКАШ, Сергей КИВАЛОВ, Юрий ВОРОПАЕВ.

"Наряду с проектом новой Конституции плодом их совместных усилий и стал "Большой договор", - пишет газета. – "Базовая» его версия - Соглашение о создании коалиции "Национального развития"... "Полная версия" у ПР своя, у БЮТ - своя. "Сердечную" отличает больший объем, что объясняется прописыванием всех "спорных моментов" (вынесенных в заключительную часть документа наподобие «переходных положений) тут же - в самом договоре. Тогда как "регионалы" настаивали на фиксировании расхождений в отдельном тематическом протоколе".

Стороны в итоге остались каждая при своем мнении, а пункты «Большого договора» формулировали максимально расплывчато - во избежание недоразумений.

На завершающем этапе - по факту достижения принципиальных договоренностей, его намеревались насытить конкретикой (перечислением первоочередных для принятия законопроектов; фиксацией ориентировочных статистических показателей, призванных измерять успех/неуспех совместной деятельности через определенное время и т.д.).

"До этого, впрочем, не дошло - в архивах незадачливых переговорщиков "Большой договор" остался в "первозданном" виде - этакой Декларацией намерений. Дефицит конкретики негативно отобразился на качестве документа в целом. Ни особо содержательным, ни профессиональным, ни просто грамотно написанным назвать его язык не поворачивается", - отмечает газета.

По ее информации, кроме модернизированного Основного Закона, "Большого договора" и перечня взаимных претензий, ПР и БЮТ также наработали несколько протоколов, расписывающих разделение кадровых квот. Информация по ним крайне противоречива: по одним сведениям, протоколов было два, по другим - четыре. Конкретизировать возможным не представляется - схемы передела должностей существовали исключительно в черновых вариантах и после провала «ширки» были уничтожены, пишет "ЛБ", отмечая, что в публичную плоскость ничего, кроме медведчуковской Конституции, выносить не собирались, а к подписанию планировали Коалиционное соглашение.

Оригинал текста, раздобытый «Левым берегом», - проект, подготовленный для визы Виктора ЯНУКОВИЧА и Ивана КИРИЛЕНКО. Дата - открытая, июнь текущего года. Рабочее (сокращенное) название - Соглашение о создании коалиции «Национального развития».

Преамбула документа - «Мы, представители Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко» - прямо указывает на то, что «третьи лишние», в том числе – Блок Владимира ЛИТВИНА, тут не планировались. "Хотя спикеру, не чуждому ПР «крылу» ЕЦ, также - двум лицам в КПУ данный проект на ознакомление, по нашей информации, таки передавали", - отмечает "ЛБ".

Фотокопии проекта обнародованы на сайте издания http://lb.com.ua/.