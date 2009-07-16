В РФ зарегистрированы 3 новых случая гриппа A/H1N1

Три новых случая гриппа A/H1N1 зарегистрированы в России: число больных пополнили отдыхавший в Таиланде мужчина и две девушки, проводившие отпуск на Кипре, сообщил РИА Новости главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Таким образом, общее число случаев нового гриппа в РФ достигло семи. "Сегодня окончательно подтвержден диагноз гриппа A/H1N1 у больного, который 10 июля прибыл из Таиланда. Он заболел 12 июля и был госпитализирован в одну из московских клиник. У него была температура 39, сейчас его состояние не вызывает опасений, он получает адекватное лечение", - сказал Онищенко.

Кроме того, по его словам, под подозрением находятся две 18-летние девушки, которые вернулись после отдыха на Кипре 12 июля, а 13-го были госпитализированы. "Методом ПЦР-диагностики у пациенток выделен вирус A/H1N1. Окончательные результаты диагностики будут завтра", - сообщил глава Роспотребнадзора. Девушки получают адекватное лечение, их состояние удовлетворительное, сказал Онищенко.