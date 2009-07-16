Парламент Исландии проголосовал за вступление в ЕС
17:50, 16 июля 2009Разное
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Впереди референдум
Парламент Исландии проголосовал за то, чтобы правительство страны начало переговоры с Европесйским Союзом по вопросу членства.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
За это решение проголосовали 33 депутата, против - 28. Два депутата воздержались.
Если члены Евросоюза проголосуют за принятие Исландии, то этот вопрос будет выставлен на общенациональный референдум. Заявка на вступление Исландии в Евросоюз поступит в конце июля.
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