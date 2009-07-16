Парламент Исландии проголосовал за вступление в ЕС

Парламент Исландии проголосовал за то, чтобы правительство страны начало переговоры с Европесйским Союзом по вопросу членства.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

За это решение проголосовали 33 депутата, против - 28. Два депутата воздержались.

Если члены Евросоюза проголосуют за принятие Исландии, то этот вопрос будет выставлен на общенациональный референдум. Заявка на вступление Исландии в Евросоюз поступит в конце июля.