В России готовят ограничения для крупного ритейла

Неожиданно появившаяся в законопроекте "О торговле" статья, де-факто запрещающая крупным продуктовым ритейлерам открывать новые магазины, отражает позицию правительства поддерживать высокий уровень конкуренции в торговле, сказал Рейтер глава комитета Госдумы по экономической политике Евгений Федоров.

Статья 16 внесенного в Госдуму законопроекта гласит, что продуктовые сети с суммарным оборотом более 1 миллиарда рублей, долей рынка более 25 процентов в границах городского округа или муниципального района, а также в Москве и Санкт-Петербурге, "не вправе приобретать для целей торговой деятельности по любым основаниям дополнительные торговые площади, в том числе путем введения в эксплуатацию новых торговых объектов, и участвовать в торгах по их приобретению".

Под ограничение попадает торговая сеть, соответствующая хотя бы одному из этих критериев, считает Федоров, добавив, что цель данной поправки - ограничение общенациональных сетей.

"Всегда лучше иметь десять Газпромов маленьких, чем один большой... С точки зрения цен и ценовой политики всегда лучше иметь много мелких сетей, чем одну большую. Это логика, прописанная в этом законе", - сказал он.

"Поддержка отрасли не означает централизацию. Уровень торговли должен быть поднят на порядок... Но это не значит, что должна быть одна сеть на всю страну. Пусть их будет сто, лучше тысяча".

Законопроект о торговле с самого начала вызывал массу протестов и переписывался на протяжении пяти лет. Больше всего споров было вокруг антимонопольного регулирования: ФАС предлагала ограничить экспансию сетей, занимающих более 35 процентов рынка в рамках территориальных образований. Другие споры касались возможного регулирования торговых наценок, ограничения работы сетей по времени суток и полного запрета на бонусы от поставщиков.

В конце прошлой недели правительство сообщило "о достижении компромисса" с ритейлерами. В итоговом тексте законопроекта, опубликованном на сайте Министерства промышленности и торговли в понедельник, не было антимонопольных ограничений и предписаний по торговым наценкам. Сетям разрешили брать "объемную премию" от поставщиков в зависимости от продаж товаров и не запретили заключать с поставщиками договоры на оказание дополнительных платных услуг - в виде рекламы и продвижения товаров на полках.

Антимонопольная статья 16 обнаружилась уже после внесения законопроекта в Госдуму и шокировала крупных ритейлеров.

"Как можно говорить о том, что закон направлен на поддержку сетей? Он весь направлен на поддержку поставщиков, соответственно, давит на сети, сам по себе, его суть", - отметил депутат Федоров.

"Антимонопольная" глава может поставить крест на развитии сетевой торговли, поскольку один миллиард рублей годового оборота - стандартный показатель для сети из 5-6 магазинов, считает глава X5 Retail Group Лев Хасис.

"Мне известно, что в последний момент ФАС включила в текст законопроекта такие формулировки... Они настолько абсурдны, что, я надеюсь, правительство их скорректирует и приведет в соответствие со здравым смыслом", - сказал он Рейтер.

"Наверное, это какой-нибудь рабочий пункт... Не может быть, чтобы запретили открывать новые магазины и развиваться. Весь смысл бизнеса от этого теряется, это бьет по инвестиционной привлекательности торговли", - сказал Рейтер глава компании Магнит Сергей Галицкий.