Анонс на 17 июля

- 17-19 июля Президент Украины осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую и Тернопольскую областям. Виктор Ющенко планирует провести круглый стол с главными редакторами печатных изданий из восьми регионов Западной Украины - представителями Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областей.

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14-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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13-40 - Состоится брифинг министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой для представителей СМИ. В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой. Телефон „горячейї линии” - 254-05-65 (Клуб КМУ, ул. Институтская, 7, 2-й этаж, к. 206). Нужна аккредитация. Телефон: 226-24-01, 289-35-60, press@mlsp.gov.ua до 11-00 17 июля.

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11-00 - Пресс-конференция по поводу вынужденного изъятия продуктов детского питания, содержащих крахмал и пшеничную муку, из продажи. С16 июля 2009 года из полок украинских магазинов начнут снимать продукты детского питания, содержащие крахмал и пшеничную муку. Учасники: Наталия Синельник, директор ООО "Хипп Украина"; Манфред Плат, руководитель отдела качества пищевых продуктов компании HiPP, Германия; Елена Єременко, заместитель директора ООО "Нестле Украина"; Наталия Сидорук, генеральный директор ООО "Немецкое детское питание", эксклюзивный дистрибутор ТМ Humana в Украине и другие (“Українські новини”, ул.Эспланадная, 20).

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12-00 - Состоится брифинг на тему: «Будет ли осенью очередной виток кризиса в Украине?». Вопросы: анализ торгового баланса Украины; динамика притока-оттока капитала; состояние реального сектора экономики; прогноз объемов эмиссии и их влияние на стоимость доллара в Украине. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра компании «Forex Club» (представительство компании «Forex Club», ул. Саксаганского, 120, оф. 602

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата Украины Оксаны Билозир на тему: " Кому выгодно закрытие игорного бизнеса?" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: «О состоянии выполнения Указа Президента Украины «О мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов детей»; «О социальной работе с детьми, молодежью, семьями в клубах по месту жительства» (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал).

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19-00 - Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку мест массового отдыха людей в городе Киеве. Сбор участников состоится в 19:00 (со своим транспортом) возле Главного управления (ул.Сагайдачного, 29А).

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- Состоится пресс-тур в порт «Южный» на терминалы ООО «ТИС» (Одесская область). По завершению пресс-тура - пресс-конференция на тему: «Можно ли отделить причалы стивидоров? Или что хочет украсть государство у частного бизнеса». Участники пресс-конференции: представители ООО «ТИС», ООО «Причалы Коминтерна», ООО СП «Нибулон». Отъезд из Киева 17.07 в 13.00 от ст.м. «Дворец Украина».

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- В Днепропетровске в 10-00 начнется совместная коллегия Государственной санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб Украины на тему: “Профилактика и борьба с болезнями общими для людей и животных” (ул..Философская, 30, актовый зал Днепропетровской областной санитарно-эпидемиологической станции).