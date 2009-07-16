ГЛАВНОЕ на 16 июля (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: НКРЭ продлила ГМК и химпрому фиксированные розничные тарифы на электроэнергию на 3-й квартал; Херсонщина и Днепропетровщина намолотили по 1-му миллиону зерна; глава Углепрома отозвал свое заявление об отставке; Минрегионстрой отобрал 59 объектов для достройки за госсредства; АМК рекомендовал МТСУ пересмотреть сборник ж/д тарифов

Промышленность: НКРЭ продлила на третий квартал действие фиксированных розничных тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) продлила до 1 сентября действие фиксированных розничных тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, действие постановления №1240 продлено до 1 сентября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ уже трижды - 27 октября 2008 года, 15 января 2009 года и 14 апреля 2009 года фиксировала розничные тарифы на электроэнергию для 111 предприятий ГМК и химпрома на уровне октября 2008 года. Последний раз действие постановления №1240 было продлено до 1 июля т.г.

Напомним, что розничные тарифы на электроэнергию в октябре 2008 года для потребителей первого класса напряжения были установлены на уровне 42,21 коп. кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса напряжения – 56,24 коп. за кВт/ч (без НДС).

Финансы: ПФ с начала года получил из Госбюджета 17,8 млрд. грн. - Шлапак Пенсионный фонд Украины с начала года получил из Государственного бюджета 17,8 млрд. грн. на покрытие дефицита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«В этом году Пенсионному фонду выплачено 17,8 млрд. грн. в качестве кредитов, часть возвращена, но непогашенный остаток на сегодня составляет 8,6 млрд. грн.», - сообщил А.ШЛАПАК.

Кроме того, он отметил, что постоянно уменьшается остаток средств Пенсионного фонда. Так, за январь-июнь остаток средств уменьшился более чем в 4 раза - с 3,5 млрд. грн. до 0,9 млрд. грн., при месячной потребности в 13,5 млрд. грн.

По информации А.ШЛАПАКА, сумма недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд на 1 июня 2009 года составляла 2 млрд. 828 млн. грн. За 2008 год недоимка увеличилась на 54,3%, а за январь-июнь 2009 года - на 31,8%.

Как сообщал УНИАН, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сообщила о перевыполнении плана поступлений пенсионных средств в июле.

«За июль на сегодняшний день уже поступления к плану составили 121%, которые мы перечислили на выплату пенсий», - отметила министр.

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что поступления в Пенсионный фонд в июне текущего года на 4,5% превышают аналогичные показатели за июнь 2008 года.

ТЭК: Полтавец отозвал заявление о сложении полномочий главы Углепрома

Министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ объявил об отзыве своего заявления о сложении полномочий руководителя ведомства.

Об этом сказано в заявлении В.ПОЛТАВЦА, переданном агентству УНИАН пресс-службой ведомства.

В своем заявлении В.ПОЛТАВЕЦ поясняет, что «отработав добросовестно в составе нынешнего Кабинета министров Украины свыше полутора лет», он решил было сложить с себя полномочия министра угольной промышленности Украины, «считая, что это даст возможность парламентской коалиции укрепить правительство благодаря системе договоренностей с разными политическими силами. Однако, как известно, Верховная Рада Украины не сумела рассмотреть кадровые вопросы».

«Взвесив все эти аргументы, я объявляю об отзыве своего заявления относительно сложения полномочий министра угольной промышленности Украины и возвращаюсь к выполнению своих служебных обязанностей», - отмечено в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2009 года В.ПОЛТАВЕЦ написал заявление об увольнении с должности министра «по собственному желанию, в связи с ухудшением состояния здоровья».

Виктор ПОЛТАВЕЦ был утвержден Верховной Радой в должности министра угольной промышленности Украины 18 декабря 2007 года.

Украина в І полугодии сократила транзит газа на 41,5%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-июне т.г. сократился на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-июне т.г. сократился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в январе-июне т.г. сократилась на 4,6%, а газа – на 36,3%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 3,8%, по сравнению с 2007 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2008 году сократился на 17,4% по сравнению с 2007 годом. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2008 году сократилась на 19,5%, а газа – увеличилась на 0,5%.

Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

Реформа газового сектора сократит дефицит «Нафтогаза» в этом году на 30 млрд. Разработан план реформирования газового сектора, реализация которого даст возможность сократить дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на 30 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, созданная по поручению Президента Украины рабочая группа осуществила проверку реальной ситуации в НАК «Нафтогаз Украины».

«Рабочая группа единогласно поддержала план реформирования газового сектора, который бы дал возможность сократить дефицит «Нафтогаз Украины» еще в этом году на сумму около 30 млрд. грн.», - сказал А.ШЛАПАК.

В частности он отметил, что, согласно выводам рабочей группы, существует необходимость корректировки статей расходов «Нафтогаза», касающихся оплаты труда, объемов дебиторской задолженности и ряда других расходов. Ожидаемая экономия – около 3,5 млрд. грн.

В тоже время А.ШЛАПАК подчеркнул, что ряд вопросов не удалось решить в рамках работы рабочей группы, в частности, вопросы относительно уточнения сумм рассроченных налогов, которые подлежат уплате в 2009 году и вопросы, касающиеся оценки обоснованности увеличения объемов капитальных вложений с 2,9 млрд. грн. в 2008 году до 6,1 млрд. грн. в 2009 году.

Кроме того, в рабочей группе так и не удалось найти общее мнение в вопросе определения сумм расходов на увеличение запасов газа в ПХГ.

А.ШЛАПАК напомнил, что в феврале т.г., когда утверждался финплан НАК «Нафтогаз Украины», Президент Украины призывал правительство обратить внимание на то, что утверждение финансового плана с дефицитом в сумме 30 млрд. грн. является недопустимым. Ведь способ, в который должен был быть профинансирован этот дефицит, не был представлен.

«Если будет настроено решительно, в первую, очередь правительство, парламентское большинство, то еще до конца года мы сможем предотвратить этот большой дефицит «Нафтогаза Украины», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Азербайджан увеличил добычу нефти в 1-м полугодии на 2,5%, газа - на 1,7% В январе-июне текущего года в Азербайджане было добыто около 24,803 миллиона тонн сырой нефти и около 11,966 миллиарда кубометров газа, сообщил РИА Новости сотрудник Госкомстата страны в четверг. Это, соответственно, на 2,5% и на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Около 20,6 миллиона тонн сырой нефти, или более 83% от общего объема добычи за первое полугодие, было добыто с морского блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли"на Каспии.

ЕС объявит ЧП, если суточный объем импортного газа уменьшится на 10% Уменьшение суточного импорта газа в страны Европейского Союза на 10% станет поводом для объявления чрезвычайной ситуации в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС, представляя одобренный сегодня Еврокомиссией проект регуляции относительно обеспечения безопасности поставок газа в ЕС.

“Если будет уменьшение суточного импорта газа на 10%, Комиссия будет обязана объявить чрезвычайную ситуацию”, - сказал А.ПИБАЛГС.

Он отметил, что Еврокомиссия также будет иметь право на объявление чрезвычайной ситуации в случае, если одна или более стран страдают от прерывания поставок газа, и обратятся за помощью к Еврокомиссии.

А.ПИБАЛГС также сообщил, что главным механизмом Еврокомиссии во время кризисов будет газовая координационная группа, которую предусматривается усилить за счет представителей национальных энергетических регуляторов и представителей транспортных сетей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Еврокомиссия одобрила два проекта регуляции для усиления безопасности поставок газа европейским потребителям. Первый проект касается сбора информации относительно инфраструктурных энергетических проектов, второй – мероприятий по усилению безопасности поставок газа.

ЕК создаст группы быстрого реагирования на случай газового кризиса Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза предоставить ей право создавать экспертные группы "быстрого реагирования" на случай прерывания поставок газа в Европу, сообщил еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс журналистам в Брюсселе в четверг.

"Директива (проект которой предложен и одобрен в четверг Еврокомиссией с целью обеспечения единых действий со стороны ЕС на случай "газового" кризиса) также предоставляет Еврокомиссии право создавать мониторинговые экспертные группы, которые могут быть размещены на территории ЕС и за его пределами для докладов о газовых потоках в сотрудничестве с третьими странами, если они развернуты за пределами ЕС", - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Пиебалгса, Еврокомиссия предлагает также усилить Координационную группу ЕС по газу представителями национальных регулирующих органов и европейский сети газовых операторов.

Как сообщалось, Пиебалгс ранее не исключал возможности возникновения нового "газового"кризиса уже в августе 2009 года. Соглашения о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах были подписаны 19 января в Москве. Подписанию документов предшествовал "газовый"кризис, в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо.

Международное сотрудничество: Украина и Корея подписали ряд документов В Сеуле по результатам переговоров между премьер-министрами Украины и Республики Корея Юлией ТИМОШЕНКО и ХАН Сын Су подписан ряд двусторонних документов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, в присутствии глав правительств Украины и Кореи скреплен подписями Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Министерством экономических знаний Республики Корея в сфере использования инструментов торговой защиты и Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом „Государственный экспортно-импортный банк Украины” и Экспортно-импортным банком Кореи.

Также по итогам двусторонних договоренностей подписано Соглашение между Правительствами Украины и Республики Корея о реализации проекта основания Украинско-корейского учебного центра информационных технологий в Национальном техническом университете Украины “Киевский политехнический институт” (в форме обмена нотами), а также Меморандум о взаимопонимании между Государственной администрацией железнодорожного транспорта (“Укрзалізниця”) и компанией „Хьюндай корпорейшн” относительно сотрудничества в отрасли промышленного строительства современного железнодорожного подвижного состава. Последним документом, в частности, предусмотрено снабжение электропоездов в Украину в рамках подготовки к Евро-2012 и в дальнейшем их совместное производство, отметили в Кабмине.

Связь: SMS об отключении действующих мобильников – провокация - УГЦР SMS-сообщения об отключении действующих мобильных телефонов, поступающие на телефоны граждан, являются провокационными и направлены на срыв мероприятий по наведению порядка на рынке мобильных телефонов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе года ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Как отмечается в сообщении, «на мобильные телефоны граждан начали поступать SMS-сообщения с угрозами об отключении через несколько дней их телефонов», при этом, «часто отправители таких сообщений ссылаются на отсутствие кодов IMEI этих телефонов» в обобщенной базе данных. Получившие такие сообщения абоненты, по данным Центра, обращаются за разъяснениями в УГЦР.

В УГЦР отметили, что большинство людей, которые поверили этой информации, связывают этот факт с внедрением в Украине новых правил ввоза мобильных телефонов из-за границы и создания обобщенной базы данных кодов IMEI мобильных телефонов. В частности, как говорится в сообщении УГЦР, «некоторые абоненты считают, что поступление сообщений такого содержания связано с внедрением государством мероприятий, которые могут больно ударить по правам пользователей телефонов. Ведь они хорошо понимают, что немало телефонов, которые продавались в Украине до настоящего времени, либо не сертифицированы и не разрешены для использования в Украине, либо ввезены контрабандным способом», - говорится в сообщении.

По убеждению УГЦР, поступление сообщений такого характера на телефоны граждан Украины, «есть не чем другим, как провокационным намерением определенных заинтересованных лиц, которые таким образом стремятся запутать людей, вызвать их неудовлетворение мероприятиями государства, направленными на защиту прав потребителей и наведение цивилизованного порядка на рынке мобильных телефонов, а также поставить под сомнение успешность выполнения программы относительно легализации мобильного рынка в Украине».

«УГЦР в связи с этим отмечает, что все сообщения об отключении, если они не касаются вопроса оплаты за предоставленные оператором услуги, являются неправдивыми», - акцентируется в сообщении.

УГЦР также сообщает, что коды IMEI всех телефонов (независимо от того, кто является их производителем и от того, как они попали в Украину), которые будут подключены к сети оператора в период до 30 июля 2009 года, будут обязательно внесены в обобщенную базу данных кодов IMEI, и эти телефоны будут без ограничений обслуживаться всеми операторами мобильной связи.

Проверить же наличие кода IMEI мобильного телефона, которым абоненты пользуются сегодня, в обобщенной базе данных можно будет только после 30 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети опертора.

Как сообщал УНИАН, согласно решений НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положения о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года, не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов, без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Транспорт: АМК рекомендовал МТСУ пересмотреть сборник ж/д тарифов Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству транспорта и связи Украины пересмотреть «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортов», введенный с 1 мая т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе расширенного заседания комитета по вопросам транспортировки зерновых культур.

По словам и. о. председателя АМКУ Александра МЕЛЬНИЧЕНКО, вступление в действие новых тарифов привело к значительному росту транспортной составляющей – до 7,3%-22% в цене реализации зерна. Однако на мировых рынках цена на зерно стабильна, поэтому стоимость транспортных услуг приходится вычитать из стоимости зерна, которую предлагают аграриям.

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО, в свою очередь, сообщил, что в мире используются расчеты, базирующиеся на принципе, что сельхозпроизводитель должен получать за зерно порядка 80% его портовой стоимости. «К сожалению, у нас сегодня, если проследить всю логистическую цепочку, то наш товаропроизводитель не может получить более 35%», - сообщил В.КЛИМЕНКО. Он отметил, что вся логистическая цепочка подорожала, и на 650 км транспортировки груза стоимость этих услуг составляет порядка 390 грн. «Это уже недопустимые цифры. Это не дает производителям получать необходимые средства», - сказал он.

Кроме того, АМК рекомендовал Минтранссвязи срочно разработать порядок и методику формирования тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом общего пользования, в которых должны быть четко определены принципы ценообразования.

Минтранссвязи должен в 20-дневный срок сообщить о результатах рассмотрения этих рекомендаций.

В случае невыполнения рекомендаций АМК будет иметь основания для начала рассмотрения дела о нарушении Минтранссвязи законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая вступил в силу новый «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг и Коэффициентов, которые применяются к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные услуги».

Перевозка грузов в Украине в 1-м полугодии снизилась на треть – до 316 млн. тонн

В 1-м полугодии 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 315,8 млн. тонн грузов, что на 31,8% меньше, чем за январь-июнь 2008 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По информации Госкомстата, грузооборот составил 168,8 млрд. ткм, что меньше на 34,8% объема января-июня прошлого года.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 34%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 46,2%, Юго-Западной – на 39,2%, Южной – на 37,1%, Донецкой – на 34,9%, Приднепровской – на 33,6%, Одесской – на 28,3%. Уменьшение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 11,5%), авиационном (на 16,6%), трубопроводном (на 37,9%), морском (на 55,7%), речном (на 64,8%).

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с 1-м полугодием 2008 г. уменьшилась на 32,1% - до 179,1 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 30,7%. Отправления грузов уменьшились на Львовской железной дороге – на 38,9%, Одесской – на 40,4%, Юго-Западной – на 36,9%, Приднепровской – на 33,0%, Донецкой – на 27,3%, Южной – на 16,3%. Отправления цемента снизились на 50,3%, строительных материалов – на 48,9%, черных металлов – на 41,5%, лесных грузов – на 41,4%, утиля черных металлов – на 38,0%, химических и минеральных удобрений – на 35,9%, железной и марганцевой руды – на 32,4%, нефти и нефтепродуктов – на 31,4%, кокса – на 30,1%, каменного угля – на 14,3%. Отправления зерна и продуктов помола выросли в 1,9 раза.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 3,7 млн. тонн, что на 61,5% меньше объема января-июня 2008 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 72,9% от объемов 1-го полугодия 2008 г., морского транспорта – на 45,6%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 53,7%, речным – на 61,6%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 15,3% и составил 77,2 млн. тонн. Переработка импортных грузов уменьшилась на 54,9%, транзитных грузов – на 22,8%, внутреннего сообщения – на 65,0%. Переработка экспортных грузов выросла на 14,7%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 26,7% - до 8,0 тыс. единиц.

Согласно сообщению, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 1-е полугодие 2009 г. перевезено 60,9 млн. тонн грузов, что на 29,9% меньше объема перевозок за аналогичный период 2008 г., выполнен грузооборот в объеме 15,1 млрд. ткм, который сократился на 11,5%.

Авиационным транспортом перевезено 40,5 тыс. тонн грузов, что на 25,5% меньше. Грузооборот авиационного транспорта составил 166,5 млн. ткм, что на 16,6% меньше.

Магистральными трубопроводами в январе-июне 2009 г. транспортировано 72,1 млн. тонн грузов, что на 29,9% меньше. Перекачка газа уменьшилась на 36,3%, аммиака – на 45,8%, нефти - на 4,6%. Транзит газа сократился на 41,5%, аммиаку – на 29,3%, нефти – на 8,2%.

Напомним, за первый квартал 2009 г. предприятия транспорта Украины перевезли 153,0 млн. тонн грузов, что составило 67,1% от объема перевозок грузов в 1-м квартале 2008 г .

Меркель поможет Magna и Сбербанку купить Opel Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обещает сделать все возможное для того, чтобы оставшиеся вопросы по покупке акций Opel канадской Magna и Сбербанком были разрешены в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Консорциум канадской Magna и Сбербанка в конце мая договорился c американским автогигантом General Motors о покупке 55% акций Opel. Однако позже СМИ сообщили, что американский концерн продолжает переговоры о продаже своей немецкой "дочки"с другими заинтересованными сторонами и этот вопрос остается открытым. "Остался ряд вопросов, которые нужно разрешить... Мы сделаем все, чтобы открытые вопросы были решены в ближайшие дни, и мы рассчитываем на то, что инвестор Opel принесет свой вклад в это", - сказала Меркель на пресс-конференции после завершения российско-германских межгосударственных консультаций.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Сергей Приходько, российская сторона намерена призвать немецкое руководство к поддержке сделки по покупке автопроизводителя Opel международным консорциумом в составе австрийской компании Magna и Сбербанка РФ. По официальным данным за второй квартал 2009 года, Opel увеличил число проданных в Германии автомашин на 45% - это лучший показатель концерна с 2000 года. Особенно хорошо продавались модели Corsa и Insignia.

Строительство: Минрегионстрой на четырех аукционах отобрал 59 объектов для достройки за госсредства Министерство регионального развития и строительства Украины по результатам конкурсов с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 59 объектов, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку. Об этом УНИАН сообщили в Минрегионстрое.

Согласно сообщению, по результатам первого конкурса, который прошел 9 июля, отобрано 18 объектов, расположенных в Ивано-Франковске, Ивано-Франковской области, Кировоградской области, Луганске, Николаеве, Николаевской области, Сумах. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составляет от 4 800 до 5 700 грн.

При этом, по результатам конкурса, проведенного 10 июля, отобрано 16 объектов незавершенного строительства в Одессе, Одесской области, Полтаве, Полтавской области, Ривне, Ривненской области, Тернополе. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составила от 3 850 до 5 880 грн.

В то же время по итогам конкурса, проведенного 14 июля, отобрано 19 объектов незавершенного строительства в Хмельницком и Хмельницкой области, Харькове и Харьковской области, Чернигове и Черниговской области, Симферополе. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составила от 2 950 до 5 700 грн.

Вместе с тем. по результатам конкурса, проведенного 15 июля, отобрано 6 объектов незавершенного строительства в Винницкой области, Житомире и Житомирской области, Закарпатской области, Кировограде, Донецкой области, Волынской области. Стоимость 1 кв. м жилья по результатам конкурса составила от 3 950 до 5 940 грн.

Эти объекты имеют право на получение господдержки в случае прохождения аттестации в банках на соответствие требованиям к объектам, которые могут быть залогом, и их застройщикам, а также в случае утверждения решением Кабмина.

Как сообщал УНИАН, по результатам первых двух конкурсов, которые прошли 7 и 8 июля, было отобрано 23 объекта, расположенных в Херсоне, Крыму (кроме Симферополя), Луцке, Днепропетровске, Днепропетровской области, Донецке, Ужгороде, Запорожье, Запорожской области, Виннице и Сумской области.

Следующие конкурсы с элементами аукциона Минрегионстрой проведет 16 и 17 июля т.г.

АПК: Херсонщина и Днепропетровщина намолотили по 1-му миллиону зерна

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила поздравление хлеборобам Херсонской и Днепропетровской областей в связи с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Ваш упорный труд, стремление и умение использовать имеющийся потенциал для достижения высоких результатов обеспечили весомый вклад в великое дело - возвращение Украине славы житницы Европы», - говорится в поздравительной телеграмме.

РФ опять обвиняет белорусских молочников в некачественных поставках продукции

Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко обвинил ряд белорусских производителей в несоблюдении российских стандартов качества молочной продукции и предположил, что к окончанию "переходного" периода 1 августа Белоруссия не успеет выполнить все требования молочного техрегламента.

"Проводимый мониторинг молочных продуктов производства Белоруссии в торговых сетях РФ показывает, что нередко эта продукция не соответствует требованиям технического регламента по качеству", - заявил Онищенко РИА Новости в четверг.

России и Белоруссии 17 июня удалось урегулировать "молочную проблему", возникшую из-за нарушений требований российского техрегламента в начале июня, когда Роспотребнадзор ввел ограничения на ввоз более чем 1,4 тысячи наименований белорусских молочных продуктов.

После переговоров был введен переходный период до конца июля, в течение которого белорусская продукция по согласованным с Роспотребнадзором спискам может поставляться в РФ по старым разрешениям.

Вместе с тем, обязательным условием подписанного протокола было обязательство белорусской стороны привести санэпидзаключения на продукцию в соответствие с российским техрегламентом к 1 августа. Для этого производители и поставщики должны направить образцы продукции в аккредитованные Роспотребнадзором лаборатории.

По словам главы Роспотребнадзора, согласно протоколу о переходном периоде для белорусской молочной продукции, подписанному в Москве 17 июня, в Роспотребнадзор представлено 526 заявок на более чем 900 наименований. "На сегодняшнюю дату оформлено 167 санитарно-эпидемиологических заключений, что составляет менее 40%, а ведь представляются на экспертизу лучшие образцы, - сказал Онищенко. - Учитывая, что льготный режим доступа на российский рынок был определен до 1 августа, у нас есть все основания утверждать, что белорусская сторона не выполнит своих обязательств".

Ритейл: В России готовят ограничения для крупного ритейла

Неожиданно появившаяся в законопроекте "О торговле" статья, де-факто запрещающая крупным продуктовым ритейлерам открывать новые магазины, отражает позицию правительства поддерживать высокий уровень конкуренции в торговле, сказал Рейтер глава комитета Госдумы по экономической политике Евгений Федоров.

Статья 16 внесенного в Госдуму законопроекта гласит, что продуктовые сети с суммарным оборотом более 1 миллиарда рублей, долей рынка более 25 процентов в границах городского округа или муниципального района, а также в Москве и Санкт-Петербурге, "не вправе приобретать для целей торговой деятельности по любым основаниям дополнительные торговые площади, в том числе путем введения в эксплуатацию новых торговых объектов, и участвовать в торгах по их приобретению".

Под ограничение попадает торговая сеть, соответствующая хотя бы одному из этих критериев, считает Федоров, добавив, что цель данной поправки - ограничение общенациональных сетей.

"Всегда лучше иметь десять Газпромов маленьких, чем один большой... С точки зрения цен и ценовой политики всегда лучше иметь много мелких сетей, чем одну большую. Это логика, прописанная в этом законе", - сказал он.

"Поддержка отрасли не означает централизацию. Уровень торговли должен быть поднят на порядок... Но это не значит, что должна быть одна сеть на всю страну. Пусть их будет сто, лучше тысяча".

Законопроект о торговле с самого начала вызывал массу протестов и переписывался на протяжении пяти лет. Больше всего споров было вокруг антимонопольного регулирования: ФАС предлагала ограничить экспансию сетей, занимающих более 35 процентов рынка в рамках территориальных образований. Другие споры касались возможного регулирования торговых наценок, ограничения работы сетей по времени суток и полного запрета на бонусы от поставщиков.

В конце прошлой недели правительство сообщило "о достижении компромисса" с ритейлерами. В итоговом тексте законопроекта, опубликованном на сайте Министерства промышленности и торговли в понедельник, не было антимонопольных ограничений и предписаний по торговым наценкам. Сетям разрешили брать "объемную премию" от поставщиков в зависимости от продаж товаров и не запретили заключать с поставщиками договоры на оказание дополнительных платных услуг - в виде рекламы и продвижения товаров на полках.

Антимонопольная статья 16 обнаружилась уже после внесения законопроекта в Госдуму и шокировала крупных ритейлеров.

"Как можно говорить о том, что закон направлен на поддержку сетей? Он весь направлен на поддержку поставщиков, соответственно, давит на сети, сам по себе, его суть", - отметил депутат Федоров.

"Антимонопольная" глава может поставить крест на развитии сетевой торговли, поскольку один миллиард рублей годового оборота - стандартный показатель для сети из 5-6 магазинов, считает глава X5 Retail Group Лев Хасис.

"Мне известно, что в последний момент ФАС включила в текст законопроекта такие формулировки... Они настолько абсурдны, что, я надеюсь, правительство их скорректирует и приведет в соответствие со здравым смыслом", - сказал он Рейтер.

"Наверное, это какой-нибудь рабочий пункт... Не может быть, чтобы запретили открывать новые магазины и развиваться. Весь смысл бизнеса от этого теряется, это бьет по инвестиционной привлекательности торговли", - сказал Рейтер глава компании Магнит Сергей Галицкий.

Соцполитика: Количество безработных в Украине сократилось на 27% - Госкомстат Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июля 2009 года составило 658,5 тыс. человек, что на 27% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июля 2009 года составлял 2,4% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июля получали помощь по безработице, составило 500,7 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 18,02 грн. и составляет 622,44 грн.

В июне количество безработных сократилось на 0,2% или на 77,8 тыс. человек.

ЧП: В Киеве застройщики разгоняют протестующих слезоточивым газом

Представители застройщика на улице Гончара, 17-23 в Киеве применили слезоточивый газ к жителям соседних домов, протестующих против этой стройки.

Как сообщили УНИАН представители инициативной группы жильцов соседних со стройкой домов, это строительство ведется незаконно. В частности, с декабря 2008 года действует решение суда, согласно которому все строительные работы по улице Гончара, 17-23 должны быть остановлены. Кроме того, участок, на котором ведется строительство, находится в так называемой «буферной зоне» охраняемого ЮНЕСКО заповедника «София Киевская» и. согласно подписанной Украиной конвенции, строительство в «буферной зоне» должно согласовываться с ЮНЕСКО, чего сделано не было.

Как сообщают активисты, протестующие против строительства, сегодня, несмотря на отчаянный протест местных жителей, застройщик пытается ввезти на улицу Гончара строительную технику, кран и несколько машин.

«Против жителей используются слезоточивый газ, дымовые шашки, нанятые застройщиком охранники открыто применяют против жителей силу, строительная техника едет на женщин, выстроившихся живой цепью вдоль улицы. За эскалацией конфликта, не вмешиваясь, наблюдает милиция», - отмечают жители соседних домов.

От отравления слезоточивым газом пострадала журналистка телеканала «Сити», её увезла «скорая помощь».

Как сообщает «Главред», 14 июля активисты снесли забор и в очередной раз были обнародованы документы, запрещающие строительные работы по улице Гончара, 17-23. Во время сноса забора в участников протеста выпустили струи слезоточивого газа. «Порцию газа получили и журналисты, и народные избранники, и местные жители», - пишет издание.

В РФ зарегистрированы 3 новых случая гриппа A/H1N1 Три новых случая гриппа A/H1N1 зарегистрированы в России: число больных пополнили отдыхавший в Таиланде мужчина и две девушки, проводившие отпуск на Кипре, сообщил РИА Новости главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Таким образом, общее число случаев нового гриппа в РФ достигло семи. "Сегодня окончательно подтвержден диагноз гриппа A/H1N1 у больного, который 10 июля прибыл из Таиланда. Он заболел 12 июля и был госпитализирован в одну из московских клиник. У него была температура 39, сейчас его состояние не вызывает опасений, он получает адекватное лечение", - сказал Онищенко.

Кроме того, по его словам, под подозрением находятся две 18-летние девушки, которые вернулись после отдыха на Кипре 12 июля, а 13-го были госпитализированы. "Методом ПЦР-диагностики у пациенток выделен вирус A/H1N1. Окончательные результаты диагностики будут завтра", - сообщил глава Роспотребнадзора. Девушки получают адекватное лечение, их состояние удовлетворительное, сказал Онищенко.