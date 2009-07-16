Официальный курс НБУ на 17 июля

Официальный курс НБУ на 17 июля100 USD США – 764.0500 (на 16 июля – 763.1100)100 EUR – 1079.6027 (на 16 июля – 1075.1457)10 RUR – 2.4107 (на 16 июля – 2.3812)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 17 июля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 71457.78 (на 16 июля – 70969.23)961 XAG 10 Серебро – 1009.31 (на 16 июля – 1012.65)962 XPT 10 Платина – 88476.99 (на 16 июля – 87376.10)964 XPD 10 Палладий – 18719.23 (на 16 июля – 18467.26

Официальный курс НБУ на 17 июля: 100 USD США – 764.0500 (на 16 июля – 763.1100) 100 EUR – 1079.6027 (на 16 июля – 1075.1457) 10 RUR – 2.4107 (на 16 июля – 2.3812) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 17 июля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 71457.78 (на 16 июля – 70969.23) 961 XAG 10 Серебро – 1009.31 (на 16 июля – 1012.65) 962 XPT 10 Платина – 88476.99 (на 16 июля – 87376.10) 964 XPD 10 Палладий – 18719.23 (на 16 июля – 18467.26

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