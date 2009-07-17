Украина и ЕС хотят ускорить создание зоны свободной торговли

Украина и ЕС обсудили пути ускорения переговорного процесса по вопросу создания зоны свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил 16 июля журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“Мы обсудили пути ускорения переговорного процесса в части зоны свободной торговли, поскольку понятно, что на данном этапе – это ключевой документ”, - сказал он после 12-го раунда переговоров между Украиной и ЕС о соглашении об ассоциации.

«С одной стороны, ускорить переговорный процесс, а с другой – добиться максимального баланса интересов двух сторон», - добавил заместитель министра.

Он подчеркнул, что для Украины ключевым является качество и содержание соглашения, а также то, насколько настоящий документ будет учитывать интересы украинского товаропроизводителя и предоставлять возможность полного, а не «виртуального» доступа к внутреннему рынку ЕС.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что проведенные технические исследования свидетельствуют о том, что в стратегическом плане создания зоны свободной торговли будет выгодно как Украине, так и Евросоюзу.

“Есть цифры, которые свидетельствуют о том, что это очень положительно отразится на росте ВВП. Возможно, на начальном этапе будет болезненно, непросто, но среднесрочная и долгосрочная перспективы будут весомым стимулом дальнейшего роста украинской экономики”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что некоторые предложения, высказываемые в ходе переговоров, являются инновационными, как для Украины, так и для ЕС, а поэтому понадобится определенное время для изучения.

“Во-вторых, давайте не забывать, в чем сложность переговоров, в какой ситуации находится украинская сторона. Мы, по сути, одни, а вокруг нас играет команда из 27-ми игроков плюс Европейская комиссия”, - отметил К.ЕЛИСЕЕВ.

“И вы понимаете, как иногда тяжело противостоять такой мощной команде с тем, чтобы защитить свои интересы. Это требует времени, рутинной работы”, - добавил он.

Заместитель министра также отметил, что значительная часть положений соглашения по другим вопросам уже согласована.

Он сообщил, что в ходе нынешнего раунда стороны также обсудили те вопросы, которые остались несогласованными, в частности, что касается преамбулы соглашения, сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел, заключительных положений, которые касаются политики безопасности.

Следующий раунд переговоров, по словам заместителя министра, стороны планируют провести в октябре в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС в Париже 9 сентября 2008 года было одобрено решение о том, что новое соглашение будет носить название соглашения об ассоциации.

Украина и ЕС планировали подписать новое соглашение до конца этого года, однако 10 июля этого года К.ЕЛИСЕЕВ заявил, что, подписание соглашения до конца этого года, скорее всего не состоится. Эту информацию в тот же день подтвердил и председатель представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.