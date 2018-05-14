«Однорукие бандиты» ушли в партизаны

По прошествии трех недель с момента введения в Украине запрета игорного бизнеса можно говорить о том, что опасения экспертов и самого Президента относительно ухода этой сферы деятельности в тень оправдались. Найти работающие казино или залы игровых автоматов при желании не так уж и сложно, особенно на периферии. Об этом заявляют как авторы закона-«уничтожителя», который 23 июня Виктор Ющенко подписал после преодоления его вето парламентом, так и общественные организации, с энтузиазмом включившиеся в борьбу с «нелегалами». В МВД, хотя официально и заявляют о полном закрытии игорных заведений, в то же время признают, что подпольные «игральни» вполне могли сохраниться. А представители игорного бизнеса открыто говорят о продолжении работы отдельных заведений, объясняя это глубокой коррумпированностью украинской власти.

Украинцев призывают открыть «второй фронт» в войне с игорным бизнесом

Начнем с трудностей «пресечения». Как заявил на пресс-конференции, посвященной этому вопросу, соавтор закона о запрете игорного бизнеса, народный депутат Валерий Писаренко (БЮТ), около 10% игорных заведений в Украине до сих пор работают. При этом он уточнил, что до вступления закона в силу около 70% залов игровых автоматов находилось в тени, и сегодня продолжают работать 10% именно из их числа. Он в очередной раз напомнил, что ежегодный оборот игорных заведений в Украине составлял около 5 млрд. долл., тогда как налоги с этой суммы - лишь 100 млн. долл.

Кроме нардепа о трудностях с соблюдением закона рассказал журналистам и представители общественной организации "Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией". Так, глава этой организации Алексей Косарев заявил, что по результатам рейда, проведенного в Киеве, было выявлено работающее казино по ул. Горького, 50 – просто в «сердце» столицы. «10 июля абсолютно открыто в центре столицы работало казино "Тайм-Аут". Эта история широко освещалась украинскими телеканалами и стоит лишь напомнить о том, что охрана казино и представители его собственника действовали на удивление уверенно. Если не сказать нагло. У одного из журналистов охранники казино пытались забрать удостоверение. Операторам пытались не давать снимать. Адвокат, представлявший интересы хозяина казино, заявил о том, что оно работает якобы в соответствии с решением суда, который постановил, что действие закона о запрете игорного бизнеса на него не распространяется, так как данное казино зарегистрировано на Кипре».

А.Косарев также сообщил, что факты нарушения закона о запрете игорного бизнеса выявлены Комитетом и в ряде регионов Украины. «В Полтаве мы обнаружили 4 работающих казино, в два из которых можно было попасть абсолютно свободно. Нам постоянно поступают сигналы из всех уголков Украины. Если казино продолжают работать в центре столицы, то трудно надеяться на то, что закон о запрете игорного бизнеса будет выполняться в регионах», - отметил он.

В свою очередь, В.Писаренко, пользуясь военной терминологией, отметил, что «приняв закон о запрете игорного бизнеса, мы выиграли только первый бой. Нам нужно еще очень много работать для того, чтобы в городах и селах Украины не осталось ни одного игрового автомата». При этом он добавил, что «количество денег, которые поступили в бюджет Украины от штрафов за нарушение закона, сегодня составляет ноль. К сожалению, сегодня мы не видим жестких мер со стороны Налоговой инспекции и МВД. Милиция и налоговики оказались не готовыми к борьбе со столь мощным негативным явлением как игровые автоматы».

По его словам, для пресечения работы нелегальных игровых заведений необходимо наладить кооперацию между милицией и налоговой инспекцией. «К сожалению, сегодня взаимодействовать этим двум структурам не всегда удается. Милиция не может конфисковывать игорное оборудование, а налоговая - привлекать к уголовной ответственности», - посетовал народный депутат.

Он также отметил, что к уголовной ответственности за нарушение закона о запрете игорного бизнеса могут быть привлечены не только хозяева и персонал игорных заведений, но и те, кто пользуется их услугами.

Что касается неготовности правоохранительных органов к борьбе с игорным подпольем, то тут с народным депутатом трудно не согласиться, но вот когда он говорит о привлечении к уголовной ответственности самих игроков, то это явный перегиб. Игроман никак не тянет на роль преступника, его как наркомана не возьмешь «с дозой» и не прижмешь обвинениями в распространении наркотиков. Так что, борьба с игорным бизнесом путем отлова играющих - явно тупиковый путь, способный привести разве что к злоупотреблениям со стороны милиции.

В заключение В.Писаренко призвал украинцев «открыть второй фронт» в борьбе с игорным бизнесом. Под «первым фронтом» народный депутат подразумевает Верховную Раду, принявшую антиигорный закон. Несомненно, в Украине найдется немало людей, готовых включиться в компанию по выявлению нелегальных казино, ведь для тысяч семей игромания стала настоящим кошмаром. Однако тут главное не переусердствовать, все-таки контроль соблюдения законности - прерогатива Министерства внутренних дел, а не народных дружин, которые в порыве праведного гнева могут и перестараться. На такие мысли наводят рассказы членов Комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. В частности, глава Одесского отделения Комитета Игорь Решетников, не вдаваясь, правда, в детали, рассказывал о том, что противодействие нелегальным игорным заведениям в славном городе у Черного моря едва не превратилось в боевик с драками и погонями. При этом члены Комитета неоднократно заявляли о бездействии милиции и налоговой, они недвусмысленно намекали на заинтересованность руководства этих структур на местах в работе нелегальных казино.

В МВД просят «не гнать лошадей»

Но милиция в этом вопросе дает отпор «наездам». По данным заместителя начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Вадима Сливенко, на сегодняшний день в Украине нет работающих казино или залов игровых автоматов. «У нас была проблема, когда игорные заведения работали в соответствии с решением суда. Дело в том, что Украина подписала конвенцию относительно признания норм европейского законодательства в отношении регуляции предпринимательской деятельности. Согласно этому документу, если компания, зарегистрированная в одном из государств Евросоюза, осуществляет свою бизнес-деятельность на территории Украины, и если условия ведения бизнеса ухудшаются в связи с изменением законодательства, то соответствующая норма закона не распространяется на такую компанию в течение 3-х лет. Вот и получается: суд может вынести решение, что закон о запрете игорного бизнеса не распространяется на европейские компании, занятые в игорной сфере и работающие в Украине», - пояснил представитель МВД.

По его словам, пока такое решение суд вынес только в отношении киевского казино «Тайм Аут», которое имеет свои филиалы в Киевской области (Кстати, то самое, о "выявлении" которого заявили в "Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией". Вот и разберись - законно они работали или незаконно - Ред. )

И еще один момент. Как отметил В.Сивенко, с момента вступления в силу закона о запрете игорного бизнеса в Украине сотрудниками МВД была пресечена незаконная работа 226 игорных заведений. Комментируя заявления о «крышевании» милицией нелегальных игорных точек, он подчеркнул, что данный вопрос стоит в МВД очень жестко. «Если УБЭП находит работающий игровой зал, то начальник отделения УВД, на территории которого выявлено данное заведение, просто увольняется», - пояснил В.Сивенко, вместе с тем добавив: «Не исключена, правда, возможность продолжения работы игорного заведения, попасть в которое можно только по звонку. Такие единичные случаи возможны, но нам нужна пауза для того, чтобы их оперативным путем задокументировать. Здесь у нас существуют определенные сложности, так как статья 203 Уголовного кодекса Украины, согласно которой могут быть привлечены к ответственности нарушители закона о запрете игорного бизнеса, является достаточно «легкой». В отношении ее нарушителей мы очень ограничены в методах оперативно-розыскной работы, мы даже не имеем права осуществлять наружное наблюдение. Приходится проявлять оперативную смекалку».

При этом заместитель департамента УБЭП отметил, что для адаптации правоохранителей к любому новому закону необходимо определенное время. «От нас же хотят, что бы мы за неделю выработали чуть ли не судебную практику. Мы хотим действовать в рамках закона, и нарабатываем необходимую для этого практическую базу», - подчеркнул В.Сивенко.

Он заявил о готовности МВД реагировать на любые сигналы о нарушении закона о запрете игорного бизнеса. Вместе с тем, по его словам, в борьбе с нелегальными казино уже наблюдаются перегибы. «Существовали игровые залы и казино, в которых помимо игровых автоматов были расположены кафе, бары, бильярдные столы. Да, сегодня в этих заведениях продолжают работать бильярд и бар под вывеской «игровые автоматы», но ведь они работают абсолютно законно. Мы выезжаем с проверкой и видим, что хотя игровые автоматы и не вывезены, но они покрыты таким слоем пыли, что видно – точно не работают. В этом случае мы можем только рекомендовать сменить вывеску на подобных заведениях», - отметил В.Сливенко.

И еще о налоговиках. «Бездействие» ГНАУ могут проиллюстрировать следующие цифры. По состоянию на 14 июля, Главное управление налоговой милиции ГНА Украины с начала действия закона о запрете игорного бизнеса (26 июня) установило 155 фактов незаконного проведения азартных игр, изъяты 2,1 тыс. игровых автоматов и другое оборудование на сумму 27,2 млн. грн. В отношении нарушителей составлено 63 административных протоколов. 25 материалов направлены в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел по ст.203 Уголовного кодекса Украины (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности).

Играли, играем и будем, только неизвестно где?..

Нет сомнений, что возможность «обхода» ст. 203 УК Украины будет изыскана. Примером тому может служить российский опыт, где также недавно вступил в силу закон о запрете азартных игр. Там залы игровых автоматов уже переименовывают в «Лототроны» и «Лотереи». Устанавливают на игровых автоматах специальные картридеры, карточку для которых можно купить в соседнем заведении. При этом игра на автомате происходит абсолютно так же, как и раньше, с той лишь разницей, что обналичить выигрыш можно опять таки с помощью карточки и не в самом зале, а «за углом». Все это называется «электронная лотерея». Посмотрим, что изобретут у нас.

Нельзя забывать и о еще одной серьезной проблеме - владельцы казино и залов игровых автоматов требуют от государства немалую сумму «отступных». Так, по словам вице-президента Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса (УАДИБ) Григория Трипульского, на сегодня со стороны собственников игорных заведений к Государству Украина существуют иски по возврату денег, уплаченных за патенты – около 500 млн. грн., а также иски по возврату денег за лицензии на осуществление игорной деятельности. «Я думаю, что это будет приблизительно 15 млн. евро. Плюс последуют иски по возврату вложенных инвестиций и об упущенной выгоде. В отношении этих исков трудно говорить о сумме, но некоторые компании с иностранными инвестициями готовят их на сотни миллионов долларов. Что касается первых двух категорий исков, то они, безусловно, будут удовлетворены государством – вопрос только, за какой период времени. Скорее всего, по патентам деньги будут выплачены в этом году, а по лицензиям - на протяжении 2010 года», - отметил представитель УАДИБ.

Г.Трипульский категорически не согласен с заявленной народным депутатом В.Писаренко суммой оборота игорного бизнеса Украины в 5 млрд. долл. в год, а также относительно ежегодных налоговых поступлений с этого оборота в размере 100 млн. долл. «Эти цифры ничем не подтверждаются, если Вы посмотрите текст закона о запрете игорного бизнеса, то к нему не было дано никакой аналитической записки. По нашим подсчетам, ежегодный оборот игорной отрасли составлял 1,5-2 млрд. долл. При этом налогов ежегодно от игорной индустрии поступало порядка 1,5 млрд. грн.», - уточнил он.

По мнению Г.Трипульского, кроме прямых потерь госбюджета в размере 1,5 млрд. грн. ежегодных налоговых поступлений от запрета игорного бизнеса, есть и косвенные потери. «200 тысяч человек, или 1% работоспособного населения Украины, занятых в игорной отрасли, лишились работы», - отметил он.

Что касается создания специальных зон для игорных заведений, то, по словам, Г.Трипульского, государственные органы не ведут с УАДИБ консультаций по этому вопросу. «Мы обращались в профильный комитет ВР с просьбой пригласить наших экспертов для обсуждения данного вопроса, но пока никаких консультаций не было», - сказал он и добавил: «Кабмину для выработки решения по данному вопросу было предоставлено 3 месяца, однако, на всем этом есть очень серьезный налет популизма. Говорить о создании игорных зон за столь короткий период нереально. Если даже и будет выбрана территория для создания зон, то необходимо будет выяснить мнение территориальной общины, получить согласие людей. Кроме того, возникает вопрос с землей, который в условиях хаоса на украинском земельном рынке решить будет очень сложно. Все это требует времени».

Что касается предложений о создании игорных зон на острове Змеином, или в Чернобыльской зоне, то, по мнению Г.Трипульского, «большую поддержку у народа найдет предложение вынести Верховную Раду в Чернобыльскую зону. В России была попытка создать игорные зоны в депрессивных регионах, однако, инвесторы туда не пошли. Если же рассматривать вариант создания игорных зон в Крыму, то есть разница между побережьем Крыма и степями центра полуострова. Вряд ли человек полетит из Киева в Симферополь, а оттуда поедет в степную зону для того, чтобы поиграть, ему проще полететь, к примеру, в Вену и там поиграть в казино, да и дешевле получится», - убежден Г.Трипульский.

По его мнению, «у нас та же ситуация, что и в России, где залы игровых автоматов и после запрета продолжают работать. Закон о запрете игорного бизнеса - откровенно популистский закон, который привел к усилению коррупции. Реализовать его можно было бы при условии, что Украина правовое государство, но Украина является коррупционным государством. Игровые залы продолжают у нас работать, потому что их «крышуют» госорганы и не стоит заниматься фарисейством», - подчеркнул представитель УАДИБ.

Закон - тест

Как известно, успех любого партизанского движения зависит от поддержки местного населения. А, соответственно, ликвидация «незаконных бандформирований» возможна лишь при условии слаженных действий силовых структур. Попробуем перенести эти аксиомы на украинский игорный бизнес. Подавляющее большинство граждан Украины категорически против игорных заведений (конечно, остается какой-то процент убежденных игроков, но он все же не велик), власть тоже декларирует намерение ликвидировать игорные заведения во всех населенных пунктах Украины. Казалось бы, «партизанам» не на что надеяться, их судьба предрешена. Почему же остаются сомнения в скорой победе над «однорукими бандитами»? Да потому, что мы слишком хорошо знаем, что в нашей стране главный нарушитель закона и есть сама власть. Но закон о запрете игорного бизнеса хорош тем, что он категоричен не предполагает разночтений. Этот закон станет прекрасным тестом для выявления чиновников - коррупционеров. Продолжает действовать зал игровых автоматов, без лишних разговоров можно заводить уголовное дело о коррупции на всех руководящих лиц местных органов исполнительной власти. Вот и посмотрим, найдется ли кому эти дела возбуждать, а то, что повод для этого будет, сомнений нет.

Петр Черных (УНИАН)