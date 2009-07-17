В субботу Ющенко опять поднимется на Говерлу

В субботу, 18 июля, Президент Украины осуществит традиционное восхождение на Говерлу. Как сообщалось, 17-19 июля Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

В пятницу, 17 июля глава государства посвятит, в частности, общению с представителями медиа, сообщает пресс-служба главы государства. В.ЮЩЕНКО планирует провести круглый стол с главными редакторами печатных изданий из восьми регионов Западной Украины - представителями Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областей.

В воскресенье, 19 июля, Президент примет участие во Всеукраинской паломничестве в Зарваницу (Тернопольская область) - крупнейшего центра паломничества Украинской Греко-католической церкви. Согласно прогнозам, в Зарваницу прибудет около 100 тысяч паломников. Кроме иерархов УГКЦ во главе с кардиналом ГУЗАРОМ, Зарваницу посетят архиереи других стран.