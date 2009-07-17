ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Газ может подорожать на 20%», в котором пишет о том, что, по информации заместителя главы Секретариата президента Александра Шлапака, обязательство повысить цену на газ на 20% до конца 2010 года взяло на себя правительство в проекте меморандума с МВФ. Кроме того, как уже сообщало издание, с 1 января 2010 года, согласно договоренностям с МВФ, стоимость голубого топлива будет корректироваться ежеквартально…

http://delo.ua/news/109878/

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Также «Дело» в материале «Как купить в кредит залоговое имущество» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/109872/

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«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках» пишет - издание выяснило, какие изменения произошли в банках с временными администрациями за прошлую неделю…

http://delo.ua/news/109869/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Промышленность вывели из кризиса» пишет о том, что Конституционный суд решил не поддерживать налоговыми льготами украинские предприятия. Судьи отменили закон о минимизации влияния кризиса на промышленность, выявив нарушения процедуры вступления его в силу, и с 14 июля лишили бизнес возможности безналогового ввоза энергосберегающего оборудования, а также разрешили закупать импортные товары за государственные средства. Во фракции БЮТ намерены осенью вернуть льготы, хотя в Минфине выступают против них – они позволили трем предприятиям сэкономить 200 млн. гривень…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1205268

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Доллар надувается газом» пишет о том, что гривня за последние несколько дней стала сдавать позиции доллару. Вчера средний межбанковский курс нацвалюты вырос до 7,84 грн/$. Банкиры отмечают, что это результат того, что "Нафтогаз" стал покупать валюту для расчетов за газ не у Нацбанка, а на межбанке. Эксперты говорят, что гривня будет девальвировать и далее и вернуть ее к прежнему курсу могут лишь интервенции НБУ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1205301

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«Экономические известия» в материале «В Дунай смоют 100 млн. грн.» пишут о том, что на госпредприятие «Дельта-Лоцман», выступающее основным заказчиком работ по строительству судоходного канала Дунай-Черное море, упало подозрение по поводу закупки услуг подрядчиков по завышенным ценам. Результаты недавнего тендера на сумму почти 100 млн. грн. обжалованы сразу несколькими его участниками. ГП обвиняют в нарушении процедуры проведения конкурса и лоббировании интересов компании-победителя…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180792

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Издание «Экономические известия» в публикации «Золото подорожает» пишет о том, что прошлогоднее снижение цен на нефть и укрепление доллара не смогли сдержать рост цены на золото: оно превзошло большинство других капиталовложений по абсолютным и относительным показателям…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180788

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«Газета по-киевски» в публикации «Дом для депутатов: скромный, хоть плачь» пишет – издание побывало в доме на ул. Срибнокильской в Киеве, где на днях получили служебные квартиры 16 народных избранников. Всего в здании – 300 квартир. Основная масса жильцов заселилась 4-5 лет назад (кстати, среди них тоже есть депутаты – например, Андрей Шкиль, Тарас Черновол)…

http://mycityua.com/articles/city/2009/07/16/104013.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Украине все в порядке только с маслом, курицей и водкой» пишет – кроме перечисленных остальные отрасли пищевиков падают, как и вся промышленность…

http://www.segodnya.ua/news/14065528.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Возврат депозитов: не всем и не сразу...» пишет - процесс рекапитализации проблемных банков, наконец-то, перешел в стадию конкретных решений. Но выплата ими депозитов будет поэтапной...

http://economics.unian.net/rus/detail/17078

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс экспорта и импорта удастся удержать?» пишет - отрицательное сальдо внешней торговли Украины за пять месяцев т.г. удалось сократить. Сохранится ли эта динамика в дальнейшем, или это только сиюминутная ситуация?

http://economics.unian.net/rus/detail/17051

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Всемирный банк: обзор экономической ситуации в Украине» подает прогноз и оценку среднесрочной перспективы Украины Всемирного банка…

http://economics.unian.net/rus/detail/17168

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Как избежать социальной катастрофы в Тольятти» пишет о том, что страх, что работники российского «АвтоВАЗа» выйдут бастовать, удерживает руководство страны от очевидного шага — банкротства завода. Но на самом деле избежать социальной катастрофы в Тольятти государству вполне по силам...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/17/205543

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Издание «Известия» в публикации «Азиатский дракон объелся долларами» пишет о том, что в среду Народный банк Китая сообщил, что международные резервы страны впервые за всю историю превысили 2 трлн долл. Это означает, что Поднебесная активизировала покупку американских казначейских облигаций, которые Федрезерв США сейчас эмитирует в рекордных количествах. А значит, Китай снова показал, что готов и дальше поддерживать американскую экономику и валюту. Получается, что все разговоры о том, что Поднебесная намерена продвигать идею новой наднациональной валюты, сплошной блеф с целью держать в напряжении Вашингтон. Или нет?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3130746/

(УНИАН)