Украина надеется на сотрудничество и инвестиции корейского бизнеса

Украинское правительство надеется на масштабное сотрудничество и инвестиции со стороны корейского бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по итогам официального визита в Республику Корея.

Как сообщал УНИАН, в Сеуле по результатам переговоров между премьер-министрами Украины и Республики Корея Ю.ТИМОШЕНКО и ХАН Сын Су подписан ряд двусторонних документов. В частности, в присутствии глав правительств Украины и Кореи скреплен подписями Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Министерством экономических знаний Республики Корея в сфере использования инструментов торговой защиты и Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом „Государственный экспортно-импортный банк Украины” и Экспортно-импортным банком Кореи.

Также по итогам двусторонних договоренностей подписано ряд соглашений.