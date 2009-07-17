Дата оформления Соглашения об ассоциации Украины с ЕС не известна

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ не прогнозирует дату подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам 16 июля после 12-го раунда переговоров о соглашении об ассоциации.

“Этот вопрос интересует всех, но поймите меня как переговорщика – я не хотел бы на данном этапе в любом случае очерчивать даже искусственно часовые рамки, поскольку для нашей переговорной команды это будет в известной степени грузом, потому что другая сторона сможет это активно использовать”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

“Мы подпишем соглашение тогда, когда будет достигнут баланс интересов двух сторон, когда мы увидим, что содержание и качество соглашения отвечают национальным интересам Украинского государства”, - добавил он.

Заместитель министра иностранных дел Украины отметил, что после подписания соглашение должен ратифицировать парламент.

“Для того, чтобы идти в наш парламент, и отчитываться, и бороться за ратификацию, мы должны рассказать, в чем ее добавленная стоимость, почему она нужна, и почему она отвечает нашим национальным интересам”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении 5 марта 2007 года, а также переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС в Париже 9 сентября 2008 года было одобрено решение о том, что новое соглашение будет иметь название Соглашение об ассоциации.

Украина и ЕС планировали подписать это соглашение до конца текущего года, однако 10 июля этого года К.ЕЛИСЕЕВ заявил, что подписание соглашения до конца этого года, скорее всего, не состоится. Эту информацию в тот же день подтвердил председатель представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.