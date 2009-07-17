Депутаты обратятся в КС по поводу запрета игорного бизнеса

45 народных депутатов собирают подписи в парламенте с целью подать представление в Конституционный суд Украины относительно неконституционности закона о запрете игорного бизнеса.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Украины Оксана БИЛОЗИР.

«И этот закон в Конституционном суде будет признан неконституционным. Что тогда нас ждет? Возмещение убытков», - говорит она.

В то же время депутат отмечает, что игорный бизнес в Украине не запретили. В законе о его запрете, который был принят парламентом, указано, что это временная норма сроком на три месяца. «Закон также обязал Кабмин в течении трех месяцев, то есть в сентябре, внести на рассмотрение Верховной Рады специальный закон, который бы регулировал деятельность игорного бизнеса в специально отведенных зонах», - напомнила она.

О. БИЛОЗИР считает, что существует возможность того, что законопроект о деятельности игорных заведений не будет подан в сентябре.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т. г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».