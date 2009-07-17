ГЛАВНОЕ на 17 июля (день)

Хроника дня

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Главные события первой половины дня: на 3 шахтах «Макеевугля» 31 горняк отказался подниматься на поверхность; Минфин стал владельцем 81,5789 % акций «Укргазбанка»; бензин в Украине за неделю подешевел на 2,1%; США против поставок Ираном газа для Набукко

Финансы: Минфин стал владельцем 81,5789 % акций «Укргазбанка»

Согласно изменениям в реестре акционеров ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев), Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789 % акций банка.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также сообщается, что пакеты акций банка, принадлежащие киевским компаниям ООО «Финансово-инвестиционный альянс» и ООО «Компания «Укргазинвест плюс», были уменьшены на 10% - до 7,44048% и 3,5001%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил ОВГЗ на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились до 9,223 млрд. грн., обязательства – 11,040 млрд. грн., собственный капитал – 1,456 млрд. грн., уставный капитал – 0,7 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года ООО "Финансово-инвестиционный альянс" владело 40,1975% акций банка, ООО "Компания "Укргазинвестплюс" – 19,0005%. Бенефициарными собственниками банка, по данным международного рейтингового агентства Fitch, являются депутат Верховной Рады Василий ГОРБАЛЬ (39%) и депутат Киевсовета Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

ПФ в І полугодии назначил пенсии более 371 тыс. граждан В январе-июне текущего года пенсии были назначены более 371 тыс. граждан, 460 тыс. пенсионерам проведен пересчет пенсий с учетом стажа и заработной платы после назначения пенсии.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, об этом шла речь вчера, 16 июля, на заседания правления фонда по итогам работы в І полугодии 2009 г.

В ПФ отмечают, что средний размер пенсионной выплаты в январе-июне увеличился на 10,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 июля составил 925,88 грн.

«ВТБ Банк» во II квартале сократил чистую прибыль на 85% – до 1,74 млн. грн.

ОАО «ВТБ Банк» во втором квартале текущего года сократило чистую прибыль на 85%, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, – до 1,742 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 3,6%, и на 1 июля 2009 года составили 27,283 млрд. грн., обязательства – на 4% - до 24,822 млрд. грн. За апрель-июнь т.г. размер собственного капитала банка существенно не изменился и на конец второго квартала составил 2,462 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 2,159 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Чистая прибыль «ВТБ Банка» в 2008 году увеличилась почти в 5 раз – до 55,8 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».

«Укрэксимбанк» во II квартале сократил прибыль в 27 раз – до 12,2 млн. грн. Во втором квартале текущего года «Укрэксимбанк» сократил чистую прибыль в 27 раз, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, – до 12,205 млн. гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка увеличились на 17,6%, и на 1 июля составили 56,731 млрд. грн., обязательства – на 11% - до 48,625 млрд. грн., собственный капитал – в 1,8 раза – до 8,106 млрд. грн., уставный капитал – в 2,4 раза – до 7,354 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Прибыль банка в 2008 году составила 622,017 млн. грн.

ТЭК: На 3 шахтах «Макеевугля» 31 горняк отказался подниматься на поверхность

На трех шахтах Государственного предприятия «Макеевуголь» 16 июля 31 горняк отказался подниматься на поверхность, требуя у транспортников управления «Макеевпогрузтранс» нормальных условий для своей работы.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в ГП «Макеевуголь» на шахте им. Кирова не поднялись на поверхность 14 горняков, которые находятся в насосной камере возле воздухопадающего ствола; на шахте «Ясиновская Глубокая» не поднялись 10 горняков, которые находятся в камере ожидания на горизонте 475 м; на шахте им. Чайкина не поднялись 7 шахтеров, которые находятся в околостволном дворе на горизонте 651 м.

В штабе отметили, что горноспасатели выезжали на все шахты, где бастуют горняки, исследовали состояние рудничной атмосферы, сделали отбор воздуха и оценили состояние здоровья горняков. Условия, в которых сейчас пребывают бастующие шахтеры, удовлетворительные, как и их состояние здоровья, сказали горноспасатели.

Руководитель пресс-службы ГП «Макеевуголь» Вера ЛЯЩЕНКО объяснила корреспонденту УНИАН, что с 13 июля «идет блокирование руководством погрузочно-транспортного управления «Макеевпогрузтранс» перевозки наших грузов - вагонов с углем, не поставляется порожняк». При этом она добавила, что «Макеевпогрузтранс» с понедельника «не поставляет вагоны на шахты, поэтому уголь не вывозится, а вываливается на аварийные склады, что приводит к удорожанию производственных затрат, ухудшению качества добытых углей… А на шахте им. Кирова, например, вообще нет аварийного склада… Результатом может быть все что угодно, вплоть до техногенной катастрофы».

В.ЛЯЩЕНКО напомнила, что до 2006 года управление «Макеевпогрузтранс» входило в состав ГП «Макеевуголь», но затем отделилось в самостоятельную государственную производственную единицу. Но, по ее словам, 16 июня текущего 2009 года министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ «подписал приказ о возвращении в управление «Макеевугля» управления «Макеевпогрузтранс», как единого технологического звена, единого производственно-технологического комплекса по добыче угля». Однако руководство «Макеевпогрузтранс» не хочет выполнять приказ министра и поэтому срывает производственный процесс на шахтах ГП «Макеевуголь», сказала В.ЛЯЩЕНКО.

В свою очередь горняки шахт страдают от действий транспортников и «требуют возобновления работы управления «Макеевпогрузтранс» и требуют от них поставок всех необходимых для производства материалов», пояснила она. Именно поэтому горняки пошли на крайнюю меру – на забастовку, и отказались сегодня подниматься на гора.

«Бастующие горняки требуют, чтобы «Макеевпогрузтранс» не блокировал работу, чтобы машинисты локомотива вернулись на свои машины, перевозили лес и прочие грузы, необходимые для жизнедеятельности угольного производства в Макеевке…. Они требуют выполнения приказа министра В.ПОЛТАВЦА», - сказала руководитель пресс-службы. По ее словам, Макеевский городской председатель Александр МАЛЬЦЕВ «на 100% поддерживает бастующих горняков в их требованиях и выступает против того, чтобы в Макеевке организовалась антиугольная монополия».

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновская-Восточная", Шахта "Холодная Балка", Шахта им. В.И. Ленина, Шахта "Чайкино", Шахта "Бутовская", Шахта им. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновская-Глубокая" и Шахта "Северная", Шахтоуправление «Северное-Ясиновское». А также вспомогательные предприятия: Управление по тушению, профилактике терриконов и рекультивации земель, Узел производственно-технологической связи, Автобаза, Макуглекокс, Красногвардейский ремзавод, Управление по наладке, испытанию и ремонту горно-шахтного оборудования, Информационно-вычислительный центр, Управление МТС, Управление "Макеевспецремонт", Управление технического, контроля качества угля и стандартов, Проектно-конструкторское бюро и Учебно-курсовой комбинат.

Бензин в Украине за неделю подешевел на 2,1% Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 10 по 17 июля текущего года снизились на 1,7-2,5% (в среднем на 2,1%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – снизились на 2,5% - с 5,96 грн./литр до 5,81 грн./литр;

Бензин А-92 – снизились на 2,3% - с 6,39 грн./литр до 6,24 грн./литр;

Бензин А-95 – снизились на 1,8% - с 6,68 грн./литр до 6,56 грн./литр;

Дизельное топливо – снизились на 1,7% - с 5,36 грн./литр до 5,27 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.

Цена реализации сжиженного газа на аукционе УАБ снизилась на 1,4% – до 5019,7 грн. за т

Средняя цена реализации сжиженного газа 16 июля на коммерческом аукционе №368 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 1,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №367 10 июля (5089,8 грн. за тонну), до 5019,7 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,675 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 3 млн. 388,320 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 10 июля на коммерческом аукционе №367 на УАБ снизилась на 10,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №366 9 июля (5683,03 грн. за тонну), до 5089,8 грн. за тонну.

Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Туркмения и германский RWE договорились о разделе каспийского газа Туркмения и германский энергетический концерн RWE в четверг заключили соглашение о разделе продукции (СРП) по договорной территории морского блока N23 в туркменском секторе Каспия, сообщает Туркменское телевидение. Концерн RWE, в соответствии с договором, получил лицензию на проведение разведочных работ на территории блока сроком на 6 лет. При обнаружении углеводородных запасов, RWE будет выдана лицензия на их промышленную добычу сроком на 25 лет. Подробности соглашения об условиях раздела нефти и газа, добытых в туркменском секторе Каспия, не сообщаются. Договор был подписан в присутствии президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, с туркменской стороны соглашение подписал директор Государственного агентства по управления и использованию нефтегазовых ресурсов при президенте Ягшигельды Какаев, а с германской - председатель совета директоров RWE Георг Шоннинг. После подписания СРП глава совета директоров германской компании, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что подписанное соглашение является взаимовыгодным, оно направлено на благополучие двух народов, и с этой точки зрения является историческим. "Наша компания считает Туркменистан надежным партнером, и поэтому я думаю, что мы будем работать в этой стране длительное время, тем более что здесь очень богатые запасы нефти газа, что подтверждено и результатами международного аудита", - сказал Шонинг. В апреле 2009 года стороны уже подписали меморандум между правительством Туркменистан и RWE о долгосрочном сотрудничестве.

США против поставок Ираном газа для Набукко

Страны-участницы проекта газопровода Набукко не готовы в ближайшее время включить Иран в число потенциальных поставщиков газа, хотя некоторые партнеры по проекту и не против этого, заявил спецпредставитель США Ричард Морнингстар, сообщает Рейтер.

"Не думаю, что сейчас участники Набукко договорятся об участии Ирана в проекте", - сказал Морнингстар, выступая в комитете по иностранным делам Сената.

Он признал однако, что "кое-кто в этом регионе хотел бы участия Ирана".

В понедельник пять стран-партнеров по Набукко - Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия - подписали в Анкаре транзитные соглашения. Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган сказал тогда, что хотел бы видеть Иран в числе поставщиков газа для газопровода, но присутствовавший там же Морнингстар заметил, что "на данном этапе" Иран не может принимать участие в проекте.

США применяют санкции против Ирана, желая заставить его прекратить разработку ядерной программы, которая, по мнению Вашингтона, имеет целью создание ядерного оружия. Также Соединенные Штаты призывают последовать их примеру другие страны Запада.

Морнингстар сказал, что если Иран пойдет навстречу Вашингтону по спорным вопросам, включая ядерную программу, то "участие в энергетических проектах станет для них наградой". Но сейчас "абсолютно неподходящее время для участия Ирана в проектах" таких как Набукко, потому что США "абсолютно ничего не получают взамен", заявил он.

Иран владеет вторыми по объему в мире запасами природного газа, составляющими 16 процентов мировых запасов, но практически не экспортирует газ из-за санкций США и ООН.

Поиск поставщиков газа - основная забота для участников проекта Набукко, поддерживаемого США. С помощью газопровода, чья проектная мощность составляет 31 миллиард кубометров в год, Евросоюз надеется снизить зависимость от российского газа.

Выступая в Сенате, Морнингстар поприветствовал инициативу Ирака поставлять газ для Набукко. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, присутствовавший при подписании межправительственных соглашений, сказал в понедельник, что Европа может получать 15 миллиардов кубометров газа из Ирака через территорию Турции.

"Это очень важно, что он был там и говорил об участии в проекте", - сказал Морнингстар про Малики.

В этом году США начали сокращение воинского контингента в Ираке после шестилетнего присутствия в стране войск НАТО, в ходе которого был свергнут, а впоследствии осужден за различные преступления и казнен, глава государства Саддам Хуссейн.

КазМунайГаз" разместил евробонды на 1,25 миллиарда долларов Государственный казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов "КазМунайГаз" разместил евробонды на 1,25 миллиарда долларов по цене 99,014% от номинала со ставкой купона 11,75% годовых, сообщил РИА новости источник в банковских кругах. Окончательные расчеты по бумагам пройдут 23 июля, бумаги выпущены по правилу 144А (приоритетные необеспеченные глобальные ноты). Погашение евробондов будет осуществляться в 2015 году.

Международное сотрудничество: Украина надеется на сотрудничество и инвестиции со стороны корейского бизнеса – Тимошенко Украинское правительство надеется на масштабное сотрудничество и инвестиции со стороны корейского бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по итогам официального визита в Республику Корея.

Как сообщал УНИАН, в Сеуле по результатам переговоров между премьер-министрами Украины и Республики Корея Ю.ТИМОШЕНКО и ХАН Сын Су подписан ряд двусторонних документов. В частности, в присутствии глав правительств Украины и Кореи скреплен подписями Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Министерством экономических знаний Республики Корея в сфере использования инструментов торговой защиты и Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом „Государственный экспортно-импортный банк Украины” и Экспортно-импортным банком Кореи.

Также по итогам двусторонних договоренностей подписано ряд соглашений.

Украина и ЕС обсудили ускорение переговоров по созданию зоны свободной торговли Украина и ЕС обсудили пути ускорения переговорного процесса по вопросу создания зоны свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил 16 июля журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“Мы обсудили пути ускорения переговорного процесса в части зоны свободной торговли, поскольку понятно, что на данном этапе – это ключевой документ”, - сказал он после 12-го раунда переговоров между Украиной и ЕС о соглашении об ассоциации.

«С одной стороны, ускорить переговорный процесс, а с другой – добиться максимального баланса интересов двух сторон», - добавил заместитель министра.

Он подчеркнул, что для Украины ключевым является качество и содержание соглашения, а также то, насколько настоящий документ будет учитывать интересы украинского товаропроизводителя и предоставлять возможность полного, а не «виртуального» доступа к внутреннему рынку ЕС.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что проведенные технические исследования свидетельствуют о том, что в стратегическом плане создания зоны свободной торговли будет выгодно как Украине, так и Евросоюзу.

“Есть цифры, которые свидетельствуют о том, что это очень положительно отразится на росте ВВП. Возможно, на начальном этапе будет болезненно, непросто, но среднесрочная и долгосрочная перспективы будут весомым стимулом дальнейшего роста украинской экономики”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что некоторые предложения, высказываемые в ходе переговоров, являются инновационными, как для Украины, так и для ЕС, а поэтому понадобится определенное время для изучения.

“Во-вторых, давайте не забывать, в чем сложность переговоров, в какой ситуации находится украинская сторона. Мы, по сути, одни, а вокруг нас играет команда из 27-ми игроков плюс Европейская комиссия”, - отметил К.ЕЛИСЕЕВ.

“И вы понимаете, как иногда тяжело противостоять такой мощной команде с тем, чтобы защитить свои интересы. Это требует времени, рутинной работы”, - добавил он.

Заместитель министра также отметил, что значительная часть положений соглашения по другим вопросам уже согласована.

Он сообщил, что в ходе нынешнего раунда стороны также обсудили те вопросы, которые остались несогласованными, в частности, что касается преамбулы соглашения, сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел, заключительных положений, которые касаются политики безопасности.

Следующий раунд переговоров, по словам заместителя министра, стороны планируют провести в октябре в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС в Париже 9 сентября 2008 года было одобрено решение о том, что новое соглашение будет носить название соглашения об ассоциации.

Украина и ЕС планировали подписать новое соглашение до конца этого года, однако 10 июля этого года К.ЕЛИСЕЕВ заявил, что, подписание соглашения до конца этого года, скорее всего не состоится. Эту информацию в тот же день подтвердил и председатель представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Связь: НКРС утвердила Положение о радиочастотном мониторинге в полосах радиочастот общего пользования

Национальная комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) на заседании 16 июля текущего года утвердила Положение о радиочастотном мониторинге в полосах радиочастот общего пользования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, радиочастотный мониторинг будет осуществляться Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) при привлечении Государственной инспекции связи, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и других ведомств, по согласованию НКРС.

По данным НКРС, основными задачами радиочастотного мониторинга являются сбор, обработка, хранение и анализ информации относительно присвоения и занятости полос радиочастот общего пользования, определение соответствия параметров излучения радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС/ИС) и предоставление рекомендаций относительно приведения параметров РЭС/ИС к установленным нормам, подготовка рекомендаций для внедрения новых радиотехнологий, осуществление международно-правовой защиты интересов Украины по вопросам использования радиочастотного ресурса страны и сотрудничества по вопросам международного радиочастотного мониторинга.

«По результатам радиочастотного мониторинга УГЦР разработает мероприятия по совершенствованию системы технического радиоконтроля», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. НКРС является регулирующим органом отрасли связи – телекоммуникаций и почтовой связи. В состав комиссии входят председатель и семи членов, которые назначаются правительством. НКРС подчинены ГП «Украинский государственный центр радиочастот» и Государственная инспекция связи (ГИС).

Транспорт: Hyundai к 2012 году может поставить «Укрзализныце» 10 электричек и 4 дизель-поезда Hyundai может поставить «Укрзализныце» 10 межрегиональных электропоездов и 4 дизель-поездов, эксплуатация которых начнется в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», соответствующая договоренность достигнута 16 июля в ходе межправительственной украинско-корейской встречи в Сеуле (Республика Корея), на которой был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и компанией «Hyundai Rotem» и «Hyundai Corporation» относительно сотрудничества в отрасли промышленного строительства современного железнодорожного подвижного состава».

От украинской стороны документ подписал Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, от корейской — Президент компании «Hyundai Rotem» Ли Йео СУНГ и Старший Вице-президент «Hyundai Corporation» Ли Чанг БУМ.

Согласно Меморандуму, стороны договорились изучить возможность предоставления корейской стороной кредитных средств под гарантии Кабинета Министров Украины для приобретения 10 электропоездов и 4 дизель-поездов. Кроме того, стороны не исключают возможности учреждения совместного производства поездов именно в Украине и планируют провести обучение украинских железнодорожников.

Бельгийский RHJ дает 275 млн. евро за контрольный пакет Opel Бельгийский финансовый инвестор RHJ International предложил 275 миллионов евро за 50,1 процента акций Opel, свидетельствует полученный Рейтер экземпляр предложения RHJ о покупке немецкого отделения General Motors.

Предложение также предусматривает сокращение производства и зарплат сотрудников, которые, по менению компании, должны вернуть Opel к прибыли к 2011 году.

Австро-канадский производитель запчастей Magna вместе с российскими Сбербанком и ГАЗом лидируют в борьбе за получение контрольного пакета Opel.

Еще одним претендентом является китайской автопроизводитель Beijing Automotive.

Porsche пока не дал согласия на сделку с VW Автомобильная группа Porsche SE не принимала решения в пользу предложенного Volkswagen плана слияния двух компаний, сообщает Рейтер со ссылкой на заместителя председателя группы Уве Хуэк.

Опровергая сообщения о достижении договоренностей, Хуэк заявил, что никакие решения не будут приниматься до консультаций с наблюдательным советом Porsche.

Источник, близкий к Volkswagen, сообщил Рейтер накануне, что семьи Порше и Пих заключили принципиальное соглашение о поглощении отягощенной долгами Porsche AG, отделения Porsche SE, производящего спортивные автомобили.

Это бы отдало победу в борьбе между двумя компаниями председателю VW Фердинанду Пиху, который стремится добавить еще один бренд к 9 маркам машин, производимых его автомобильной империей.

Продажа пакета Porsche AG остается возможным выходом из ситуации, сказал журналистам Хуэк, однако добавил, что он и исполнительный директор Porsche SE Венделин Видекинг предпочли бы улучшить финансовое состояние группы путем выпуска новых акций и продажи части пакета одному из катарских инвестфондов.

"Ханс-Михель Пих и Вольфганг Порше пообещали мне, что семьи ничего не решат без обсуждения с наблюдательным советом", - сказал Хуэк.

Ханс-Михель Пих - брат Фердинанда Пиха и член правления Porsche. Вольфганг Порше - председатель Porsche SE.

Lufthansa с 2011 г. снизит издержки на миллиард евро Немецкая авиакомпания Lufthansa в связи с угрожающими убытками вследствие экономического кризиса намерена резко сократить затраты. Однако планы приобретения австрийской авиалинии Austrian Airlines, очевидно, остаются о силе.

Как подчеркнул новый глава подразделения пассажирских перевозок Lufthansa Кристоф Франц (Christoph Franz), принятых до сих пор мер экономии недостаточно для решения проблем, вызванных падением спроса и ростом цен на горючее. Об этом сообщает Немецкая волна.

В письме сотрудникам авиакомпании Франц подчеркнул, что "необходимо действовать более решительно". Он, в частности, указал, что с 2011 года ежегодные затраты должны быть сокращены на один миллиард евро.

Для реализации этой цели планируется сократить 20 процентов мест в управлении, занятом обслуживанием пассажирских перевозок. Однако увольнений по производственной необходимости не будет.

Кристоф Франц не исключил, что авиакомпании, возможно, придется отказаться от заказов новых самолетов.

На бирже позитивно отреагировали на планы Lufthansa. Курс акций авиакомпании в четверг, 16 июля, повысился на 1 процент и составил 9,18 евро за акцию.

ЖКХ: Луганские коммунальщики намерены арестовывать имущество должников за ЖКУ

Луганские коммунальщики намерены арестовывать имущество жителей города, задолженность которых за потребленные жилищно-коммунальные услуги будет составлять 1,5-2 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник управления ЖКХ Луганского городского совета Светлана СУКАЧ.

По ее словам, забрать имущество они не имеют права, но наложить арест на квартиру или автомобиль вполне возможно. При этом она отметила, что коммунальщики могут арестовать имущество только по решению суда.

В свою очередь, директор ГКП "Теплокоммунэнерго" Алексей РУСАКОВ отметил, что городские коммунальные предприятия объединились в борьбе со злостными неплательщиками.

"Мы провели совещания с горгазом, горводоканалом и другими предприятиями и решили, что будем действовать совместно. Ведь должники у всех практически одни и те же", - сказал он.

Жители Луганска задолжали за коммунальные услуги более 250 млн. грн. Из них за теплоснабжение - 124 млн. грн., за водоснабжение - 31 млн. грн., за газ - 61 млн. грн., за содержание домов и придомовой территории – 35 млн. грн.