МИД: Встреча президентов Украины и США состоится осенью

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ надеется, что официальная встреча президентов Украины и США Виктора ЮЩЕНКО и Барака ОБАМЫ состоится осенью.

Об этом К.ЕЛИСЕЕВ сказал в интервью газете “Україна молода” (№ 128 от 17 июля 2009 года).

Он заметил, что одним из ключевых элементов оживления диалога на наивысшем уровне является вопрос первой официальной встречи президентов Украины и США.

“Мы надеемся, что это состоится уже осенью”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ, добавив, что место встречи также еще не определено.

“Где она состоится – в Вашингтоне или еще где-то – это вопрос последующих переговоров. Возможно, конкретное место и дата будут оговорены во время визита Джозефа БАЙДЕНА. Также еще в этом году планируется визит в Украину госсекретаря США”, - сообщил дипломат.

К.ЕЛИСЕЕВ также выразил мнение, что “к поспешным оценкам об охлаждении отношений между Украиной и Соединенными Штатами побудило то, что в них возникла определенная пауза”. “Но эта пауза была объективной, ведь после президентских выборов в Белом доме формировалась новая администрация. В том числе назначали новых людей и на те должности, которые отвечают за связи с Украиной”, - прокомментировал дипломат последние тенденции в развитии украинско-американских отношений.

Он также отметил, что США не изменили отношения к Украине после договоренностей, достигнутых между Б.ОБАМОЙ и Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

“Мы детально выяснили этот вопрос в Вашингтоне, и Соединенные Штаты еще раз отметили неизменность поддержки курса Украины на членство в НАТО, в том числе и в свете визита Барака ОБАМЫ в Россию. И, думаю, во время визита вице-президента США это будет еще раз четко очерчено”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

По его мнению, “если в вопросе отношений между США и Россией речь идет о «перезагрузке», то в отношениях с украинской стороной можно говорить о «дозагрузке».

“Перезагружать нам нечего - все развивается нормально, а новый импульс прибавить не помешает”, - убежден заместитель министра.