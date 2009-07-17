Российский эксперт прогнозирует досрочные выборы в ВР

Директор российского Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО прогнозирует досрочные выборы в Верховную Раду Украины после выборов Президента с вероятностью 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Москве, выступая на экспертном семинаре "Украина накануне выборов: политика и экономика. Влияние внешнего фактора", организованном УНИАН совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета.

«В условиях эрозии государственных органов возможны досрочные парламентские выборы. Думаю, до президентских их не будет, а после их вероятность оцениваю в 80-90%», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Он считает, что в условиях кризиса и отсутствия понятного проекта развития страны не факт, что новому Президенту удастся вступить в должность и пробыть на ней все 5 лет, поскольку ни один экономист не может предсказать последствия экономического кризиса для мира и Украины.

По мнению Е.МИНЧЕНКО, большую политическую игру в Украине выиграет та сила, которая сможет предложить новый конкурентоспособный проект страны, описывающий ее место в мировом разделении труда и геополитическом раскладе сил.

Он подчеркнул, что эта большая политическая игра не сводится к выборам Президента, так как уже в марте следующего года будут выборы в органы местного самоуправления.

По словам эксперта, на сегодня в Украине наблюдается «обвал всех государственных структур». «В Украине мы столкнулись с феноменом феодализации практически всех государственных структур: правительственных, президентских и силовых структур», - сказал он.

«Сегодня именно местная власть - каркас государственности в условиях стремительной эрозии практически всех государственных институтов: Президент, правительство, суды, правоохранительная система», - убежден Е.МИНЧЕНКО.