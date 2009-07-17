Ющенко встретится вице-президентом США Байденом
16:02, 17 июля 2009Разное
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Событие произойдет 21 июля
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 июля проведет встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом БАЙДЕНОМ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, после встречи в узком кругу Президент Украины и вице-президент США сделают заявления для СМИ.
В этот же день В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора, возложив цветы к Мемориалу памяти жертв этой трагедии.
Как сообщалось, вице-президент Соединенных Штатов Америки Дж.БАЙДЕН 20-22 июля будет находиться в Украине с рабочим визитом.
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