Кабмин не будет платить компенсации игорным заведениям
Сообщил Турчинов
Правительство не рассматривает возможности выплаты компенсаций владельцам лицензий на игровую деятельность после запрета игорного бизнеса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.
«Никакие лицензии не действуют. Закон не предоставляет право ни лицензировать сегодня эту деятельность, ни использовать полученные лицензии. Закон четко запрещает любую форму азартных игр на территории Украины», - сказал он.
По словам А.ТУРЧИНОВА, правительство изучало разработанные депутатами проекты законов, направленные на регулирование игорного бизнеса в Украине.
«Я знаю, что в Верховной Раде обрабатывается несколько законопроектов. В основном они сводятся к возможному разрешению на игровую деятельность в отдельных очень ограниченных зонах. Но это только проекты, и пока ни один из них не имеет поддержки Кабинета министров», - пояснил он.
«Я думаю, что те, кто покупал лицензии, они, наверное, в десятки раз превысили свои прибыли, по сравнению со стоимостью этой лицензии. Я еще раз хочу напомнить, что принятый закон четко регламентирует правовые отношения государства, в частности, Кабинета министров, и тех, кто занимался игровой деятельностью. Никаких переходных положений и отсрочек в законе не предусмотрено», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.
Справка УНИАН. 11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».
Данный закон вступает в силу со дня опубликования и действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.
Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данного закона, отменяются.
Кабинет министров Украины на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.