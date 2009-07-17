Турчинов: закрыто более 500 подпольных игорных заведений

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что с 14 по 16 июля в Украине были выявлены и закрыты более 500 подпольных игорных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«В ходе рейда правоохранительных органов было изъято более 6 тыс. единиц игрового оборудования. В отношении нарушителей было очень жесткое реагирование, в том числе составлено 216 административных протоколов с применением финансовых санкций за нарушение закона на сумму, превышающую 30 млн. грн.», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что в ходе рейдов нарушителям закона были предъявлены штрафные санкции на сумму более 16 млн. грн. за нарушения лицензионных условий.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.

Он уточнил, что рейд правоохранительных органов проводился с 14 по 16 июля, который осуществлялся 600 мобильными группами.