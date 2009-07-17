Ющенко категорически отвергает вариант “передачи власти”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО категорически отвергает вариант “передачи президентской власти”.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ирину ВАННИКОВУ, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время круглого стола с представителями региональных средств массовой информации, который состоялся в Государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

«Игра в технологические приемы - это неудачный подход. Я иду в Президенты. Я политик самодостаточный, и ценности, которые я исповедую, дают Украине будущее», - сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что тема “передачи власти” для него закрыта, а следовательно каждый из участников выборов Президента должен продемонстрировать понятную политическую позицию.

«Нация имеет право выбрать будущее своей страны», - сказал глава государства.