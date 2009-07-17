Политологи: досрочные выборы в ВР не состоятся

Досрочные выборы народных депутатов не состоятся до января 2010 года, то есть до президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, “этот вопрос снят с повестки дня”.

В то же время И.ЖДАНОВ не исключает возможности проведения досрочных выборов уже после президентских выборов, если не будет достигнута договоренность между фракциями БЮТ и Партии регионов о создании коалиции.

Он допустил, что договоренность между БЮТ и Партией регионов о том, что победитель на выборах становится Президентом Украины, а второй по результатам выборов кандидат на пост главы государства становится премьер-министром, может быть реализована.

Директор Украинского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также убежден, что “никаких досрочных парламентских выборов не будет”.

Говоря о возможности создания коалиции между БЮТ и Партией регионов после президентских выборов, он считает, что такая вероятность будет выше в случае избрания лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

“Виктор ЯНУКОВИЧ скорее пойдет на то, чтобы отдать должность премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с тем, чтобы работать в комфортных условиях”, то есть не иметь Ю.ТИМОШЕНКО в качестве оппозиционера, считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.