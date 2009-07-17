Депутат Госдумы: "подозреваю, что ЧФ РФ нарушил букву соглашений"

Депутат Государственной думы РФ Илья ПОНОМАРЕВ (фракция «Справедливая Россия») не исключает, что российские военнослужащие нарушили соглашение о базировании Черноморского флота, перевозя ракеты по густонаселенному району Севастополя.

Такое мнение он высказал корреспонденту УНИАН в Москве.

«Подозреваю, что ЧФ РФ реально нарушил букву соглашений; но дело-то не в этом. Явно подобные операции делались и раньше, процедура безопасной транспортировки отработана и т.д.», - сказал И.ПОНОМАРЕВ.

Он не исключает, что конфликт возник именно сейчас, скорее всего, как ответ «на визит байкеров с хоругвями, обнаженными девушками и российскими флагами, потому что иначе как провокацией подобное шоу никак не назовешь».

«Так что Россия получила закономерный ответный удар», - считает И.ПОНОМАРЕВ.

«Думаю, что политика наших стран в отношении друг друга порочна в корне. Не знаю, изменится ли это после президентских выборов, хотя очень на это надеюсь», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в 18.30 сотрудники ОГАИ УМВД Украины в городе Севастополе остановили автоколонну из четырех автомобилей, которые принадлежали одной из войсковых частей ЧФ РФ. Движение данной колонны было остановлен в связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины о передвижении ее за пределами мест постоянной дислокации в нарушение п.5 ст.15 «Соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины».

По информации источника в севастопольской милиции, в состав колонны входили три ракетовоза на базе автомобиля «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны (последнюю представляли военнослужащие ЧФ РФ, вооруженные автоматами, и один - пистолетом ПМ) и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз.

Предъявить стражам порядка для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Однако украинские стражи порядка потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без всяких разрешительных документов крылатые ракеты.

10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя. В МИДе заявили, что российская сторона нарушила Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ от 28 мая 1997 года, а также законодательство Украины, поскольку без согласования с компетентными органами Украины осуществляла перевозку крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя.

13 июля УНИАН направил письменные обращения в пресс-службы МИД РФ и Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данный инцидент, однако ответ пока не поступил.