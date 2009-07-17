Курс НБУ на 20.07.09

Официальный курс НБУ на 20.07.09100 USD США – 765.1500 (17 июля – 764.0500)100 EUR – 1078.0964 (17 июля – 1079.6027)10 RUR – 2.4074 (17 июля – 2.4107) Учетные курсы банковских металлов на 20.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71503.27 (17 июля-71457.78)961 XAG 10 Серебро-1006.94 (17 июля-1009.31)962 XPT 10 Платина-89446.04 (17 июля-88476.99)964XPD10 Палладий-18899.21(17 июля-18719.23)

Официальный курс НБУ на 20.07.09 100 USD США – 765.1500 (17 июля – 764.0500) 100 EUR – 1078.0964 (17 июля – 1079.6027) 10 RUR – 2.4074 (17 июля – 2.4107) Учетные курсы банковских металлов на 20.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71503.27 (17 июля-71457.78) 961 XAG 10 Серебро-1006.94 (17 июля-1009.31) 962 XPT 10 Платина-89446.04 (17 июля-88476.99) 964XPD10 Палладий-18899.21(17 июля-18719.23)

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