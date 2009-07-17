Главное на 17 июля (вечер)

Финансовый рынок

Международный валютный фонд считает неприемлемым финансирование дефицита украинского госбюджета за счет прямой эмиссии.

Об этом заявил директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины выразил благодарность за сотрудничество между МВФ и Украиной и заверил, что Украина готова выполнить договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, - документе, который подписывается украинской стороной для осуществления второго пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Руководитель МВФ подчеркнул, что в существующей экономической ситуации Украине срочно нужны реформы. По его мнению, ключевые такие реформы содержатся в перечне предварительных мер, которые являются составной частью Письма о намерениях.

Особую обеспокоенность Директор-распорядитель выразил по поводу инициатив, которые могут привести к уменьшению поступлений государственного бюджета или избыточного роста его расходов, которые в последнее время принимаются парламентом. По его мнению, это приведет к разбалансированию государственных финансов Украины. Также Д.СТРОСС-КАН подчеркнул неприемлемость финансирования дефицита бюджета за счет прямой эмиссии или авансового пересчета превышения доходов над расходами Национального банка.

Президент Украины согласился с собеседником, подчеркнув, что получение транша МВФ не будет способствовать быстрому преодолению кризиса Украиной без проведения быстрых реформ и поєтому он воспользуется своими полномочиями для того, чтобы необходимые изменения на уровне законодательных и подзаконных актов были осуществлены.

Ориентация экономики на завышенные макроэкономические показатели ослабила эффективность борьбы правительства с кризисом и привела к дисбалансам в бюджетной, налоговой, пенсионной и денежной политике.

Как сообщает пресс-служба Президента, такую оценку дал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время круглого стола с представителями СМИ западных областей страны.

«Правительство не осмелилось сказать правду, что макроэкономический сценарий 2009 года из-за политиканства и желания видеть статистику только со знаком плюс привели к тому, что правительство смоделировало модель экономического развития и бюджетную модель, которые не дают ответа на систему антикризисных мер», - сказал он. «Нужно быть реалистом и понимать, какие нас вызовы ожидают, и тогда мы сможем дать серьезный ответ», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что правительство сделает свою политику более адекватной, поскольку будет ориентироваться на требования Международного валютного фонда, с которым заключило программу сотрудничества. В частности такие требования предусматривают реформирование газового рынка, самой компании НАК «Нафтогаз Украина», отмену ряда популистских решений правительства и тому подобное. «Нужно четко понять, что ответ на то, когда Украина выйдет из кризиса, на пятьдесят процентов зависит от того, будем ли мы иметь жесткую бюджетную политику и политику глубоких реформ», - убежден глава государства.

Президент призвал внести изменения в бюджет, как это делают в других странах с целью преодоления кризиса, который предусматривает пересмотр расходной части, в том числе, административных расходов.

Глава государства предостерег от применения эмиссии для решения бюджетных проблем. Таким образом, убежден Президент, правительство может спровоцировать инфляцию. «Очень важно понимать, что печатный станок не является источником. Выбирать из НБУ какие-то условны платежи - это популизм, это неправда. Из-за такой политики творится инфляция», - подытожил Президент.

На пленарном заседании Верховной Рады Украины 16 июля состоялось голосование за законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития», который предусматривает кредитование в размере 400 млн. долл. на реконструкцию автодороги Киев – Харьков-Довжанский.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, законопроект поддержали 411 народных избранников.

Как отмечают в министерстве, в настоящее время продолжаются внутригосударственные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Украины для завершения реализации соглашения о займе.

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны. Эта дорога является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с международным транспортным коридором Европа-Азия, а также входит в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Чемпионата Евро-2012.

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» по итогам первого квартала 2009 года получила убыток 49,749 млн. грн. против 12,563 млн. грн. убытка за аналогичный период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, собственный капитал компании за январь-март т.г. увеличился на 14% – до 411,139 млн. грн., уставный фонд на 1 апреля 2009 года составлял 175,032 млн. грн.

Страховые резервы компании в первом квартале увеличились на 4,8% – до 405,946 млн. грн.

План поступлений в Пенсионный фонд Украины в первом полугодии текущего года перевыполнен на 7%, всего поступило 71,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, в первом полугодии в Пенсионный фонд (ПФ) дополнительно поступило 4,7 млрд. грн.

План поступлений в ПФ на январь-июнь 2009 года составлял 66,5 млрд. грн., что на 2 млрд. грн. больше, чем на январь-июнь прошлого года.

«Все управления Пенсионного фонда (на местах –УНИАН) перевыполнили план собственных поступлений в ПФ», – сообщила министр.

По ее словам, на 17 июля т.г. выплаты пенсий профинансированы на 87% и осуществляются согласно плану.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины продал 52 тыс. евро по курсу 10,8 грн. за евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, в аукционе приняли участие 4 банка: АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «Кредобанк», ЗАО «Донгорбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

Национальный банк Украины 22 июля проведет специальный аукцион по продаже долларов США.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№13-421/4773-13592), текстом которого располагает УНИАН.

В документе указывается, что минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционе 22 июля, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,8530/7,8980 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд - 7,8840/7,9080 грн./долл. К закрытию ценовые показатели сконцентрировались в диапазоне - 7,8850/7,9150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2465/0,2485 грн./рубль, к 12:00 цены зафиксировались - 0,2480/0,2490 грн./рубль. К закрытию торгов значительных изменений не произошло - 0,2479/0,2489 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,7835 рублей за доллар (+0,0485).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4087/1,4089 долл./евро, к закрытию торговой сессии цены снизились - 1,4079/1,4081 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,06/11,12 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 11,1050/11,1540 грн./евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 20 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 765.1500 (на 17 июля – 764.0500)

100 EUR – 1078.0964 (на 17 июля – 1079.6027)

10 RUR – 2.4074 (на 17 июля – 2.4107)

Новости ТЭК

Украина и ЕС обсудили конкретные действия относительно получения кредита на закачивание необходимого количества газа в подземные хранилища газа для обеспечения нормального транзита в зимний период, и планируют согласовать позиции через неделю.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам сообщили участники переговоров.

«Будут шаги, которые дадут возможность четко понять, на какое количество финансовых ресурсов международных финансовых организаций при поддержке Еврокомиссии мы можем рассчитывать», - заявил журналистам заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Он отметил, что в следующую среду или четверг должен состояться в Киеве очередной раунд консультаций, на который приедут представители европейской стороны, международных финансовых организаций и европейских газовых компаний.

В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что в ходе следующей встречи должна состояться полноценная экспертиза необходимых действий Украины и возможной помощи финансовых институтов. «Экспертиза должна быть на предмет того, что конкретно нужно сделать за короткое время, чтобы не допускать каких-то неприятностей осенью и зимой», - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что сегодня стороны достигли определенного прогресса, однако отказался комментировать детали переговорного процесса.

Посол Российской Федерации при Евросоюзе Владимир ЧИЖОВ сообщил сегодня журналистам, что российская делегация, которая также была приглашена на консультации, была информирована о ходе переговорного процесса и вопроса и ответах, которые возникли как у международных финансовых организаций к Украине, так и наоборот.

Он также отметил, что на сегодняшних переговорах делегация российской стороны была небольшой. «Вся информация, которая интересовала Еврокомиссию и международные финансовые организации, была предоставлена и заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Александром МЕДВЕДЕВЫМ, и представителем Минэнерго России 29 июня. Других новостей у нас нет», - сказал российский посол.

Еврокомиссия и международные финансовые институты (МФИ) просят Украину предоставить более четкую информацию о времени проведения реформ в газовой сфере для предоставления кредита.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам по завершении второго раунда технических консультаций представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

«Украина взяла ряд важных обязательств по реформированию газового сектора, а комиссия и МФО попросили более четкой информации о времени проведения реформ», - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что сегодня стороны не говорили о конкретных цифрах возможного кредита на закачку газа в подземные хранилища газа в Украине.

Он также сказал, что следующий раунд консультаций состоится через неделю в Киеве.

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз высказывает обеспокоенность очередными попытками некоторых должностных лиц Украины и Европейского Союза дать одностороннюю и тенденциозную оценку деятельности компании в средствах массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В пресс-центре подчеркивают, что такие оценки негативно сказываются на имидже компании как надежного делового партнера и стабильной бюджетообразующей государственной компании и провоцируют нагнетание панических настроений в украинском обществе и европейском сообществе.

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» проводит свою политику хозяйствования в государственном секторе экономики, руководствуясь Конституцией Украины, соответствующими законами, указами Президента Украины, постановлениями и директивами Кабинета Министров Украины, приказами Министерства топлива и энергетики, постановлениями НКРЭ, Уставом НАК «Нафтогаз Украины» и другими нормативно-правовыми актами.

Указанные документы определяют, в частности, порядок проведения переговоров и подписания внешнеэкономических договоров относительно приобретения газа, предоставления услуг по его бесперебойному и безаварийному транзиту, обеспечения внутреннего баланса потребления газа в Украине, а также осуществления внутренних и внешних заимствований.

Кроме того, переговорный процесс между компанией и иностранными партнерами по реформированию украинской газотранспортной системы, обеспечению стабильного транзита российского газа и соблюдению газового баланса Украины на протяжении осенне-зимнего периода носит сугубо стратегический характер и направлен на обеспечение национальной и европейской энергетической безопасности.

НАК «Нафтогаз Украины» еще раз подтверждает, что приложит все усилия в пределах своей компетенции для обеспечения устойчивого функционирования объединенной евразийской газотранспортной системы.

Немецкий энергетический концерн RWE вчера, 16 июля, заключил с Туркменистаном соглашение о разделе продукции (СРП) по договорной территории морского блока N23 в туркменском секторе Каспийского моря, сообщает Туркменское телевидение.

В соответствии с договором, концерн RWE получил лицензию на проведение разведочных работ на территории блока сроком на 6 лет. При обнаружении углеводородных запасов RWE будет выдана лицензия на их промышленную добычу сроком на 25 лет.

Подробности соглашения об условиях раздела нефти и газа, добытых в туркменском секторе Каспия, не сообщаются, передает РИА «Новости».

Договор был подписан в присутствии президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА. С туркменской стороны соглашение подписал директор Государственного агентства по управления и использованию нефтегазовых ресурсов при президенте Ягшигельды КАКАЕВ, с германской – председатель совета директоров RWE Георг ШОННИНГ.

После подписания СРП председатель совета директоров германской компании, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что данное соглашение является взаимовыгодным, поскольку направлено на обеспечение благополучия двух народов, и с этой точки зрения является историческим.

«Наша компания считает Туркменистан надежным партнером, поэтому я думаю, что мы будем работать в этой стране длительное время, тем более, что здесь очень богатые запасы нефти и газа, что подтверждено результатами международного аудита», – сказал Г.ШОННИНГ.

В апреле 2009 года стороны уже подписали меморандум между правительством Туркменистана и RWE о долгосрочном сотрудничестве.

Напомним, концерн RWE является одним из участников газопровода Nabucco, и тем самым участники консорциума получают возможность закачать в свой трубопровод туркменский газ.

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сложившуюся в Верховной Раде Украины ситуацию целесообразно решить путем проведения досрочных выборов, назначению которых должны предшествовать ряд законодательных шагов.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом глава государств сказал сегодня в ходе круглого стола с представителями региональных средств массовой информации, который состоялся в государственной резиденции «Синегора» Ивано-Франковской области.

В.ЮЩЕНКО объяснил, что фактически с сентября 2008 года в парламенте нет коалиции. Эту ситуацию можно было бы, в соответствии с Конституцией, решить путем проведения продуктивных переговоров и создания работающей коалиции. «Я убежден, что существующая конфигурация и доминанта персональных целей - особенно лидеров двух ведущих партий в украинском парламенте - заводят в тупик и эту идею», - сказал Президент.

Он объяснил, что досрочные выборы лучше всего разрешат эту ситуацию демократическим и конституционным образом. «Нельзя держать год парламент, в котором нет большинства. Мы проиграли год в смысле законодательной деятельности и политической стабильности... Поэтому ответом на то, как находить выход, является либо создание новой коалиции - однако такой возможности я не вижу, хотя это вопрос исключительно парламентских сил, - а второе - это досрочные выборы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подтвердил также готовность к одновременному проведению президентских выборов. «Если речь идет о досрочных выборах и президентских, в очередной раз хочу сказать: я подтверждаю готовность к проведению такой системы выборов», - сказал он. При этом В.ЮЩЕНКО указал на ряд предпосылок, которые подтвердят целесообразность таких шагов. В частности, должна быть изменена избирательная система в Верховную Раду, которая должна предусматривать открытые списки кандидатов. По убеждению Президента, это качественно повлияет на будущий состав парламента и минимизирует коррумпированность, криминализацию и лоббизм. Также должна быть отменена депутатская неприкосновенность до проведения самих выборов.

«Я за досрочные выборы, если мы учитываем те нюансы, о которых я говорил, чтобы мы эти досрочные выборы провели на новой избирательной основе. Тогда это является шансом очистить, прежде всего, украинский парламент», - подытожил Президент.

Лучше всего, по его словам, это сделать путем внесения изменений в Конституцию, однако, по предложению Президента это может быть сделано и как политический жест. «Я считаю, что это вопрос долга политиков - перед выборами составить в законном порядке или в одностороннем порядке дать соответствующие расписки о том, что они отказываются от иммунитета», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, в перспективе решить вопрос политической стабильности, в том числе и в ВР, можно, приняв новую редакцию Конституции. Президент объяснил журналистам основные новации предложенного им проекта конституционных изменений. В частности, он отметил новый принцип формирования большинства и Кабинета Министров, введение двухпалатного парламента, а также усиление роли местного самоуправления.

В ходе общения с журналистами глава государства также прокомментировал основные достижения в отношениях Украина - ЕС, Украина - НАТО и Украина - США. В частности, говоря о политике безопасности, он отметил, что в Украине растет количество сторонников коллективной модели безопасности. «Мы имеем молодое и среднее поколения, которые подошли к этому вопросу намного глубже», - подчеркнул Президент, добавив в подтверждение этого, что сегодня 33% граждан нашего государства высказываются за вступление в НАТО, по сравнению с 14% в 2005 году.

Во время круглого стола Президент также ответил на вопросы регионального значения и объяснил свои приоритеты в языковой и информационной политике.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 июля проведет встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом БАЙДЕНОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, после встречи в узком кругу Президент Украины и вице-президент США сделают заявления для СМИ.

В этот же день В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора, возложив цветы к Мемориалу памяти жертв этой трагедии.

Как сообщалось, вице-президент Соединенных Штатов Америки Дж.БАЙДЕН 20-22 июля будет находиться в Украине с рабочим визитом.

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ надеется, что официальная встреча президентов Украины и США Виктора ЮЩЕНКО и Барака ОБАМЫ состоится осенью.

Об этом К.ЕЛИСЕЕВ сказал в интервью газете “Україна молода” (№ 128 от 17 июля 2009 года).

Он заметил, что одним из ключевых элементов оживления диалога на наивысшем уровне является вопрос первой официальной встречи президентов Украины и США.

“Мы надеемся, что это состоится уже осенью”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ, добавив, что место встречи также еще не определено.

“Где она состоится – в Вашингтоне или еще где-то – это вопрос последующих переговоров. Возможно, конкретное место и дата будут оговорены во время визита Джозефа БАЙДЕНА. Также еще в этом году планируется визит в Украину госсекретаря США”, - сообщил дипломат.

К.ЕЛИСЕЕВ также выразил мнение, что “к поспешным оценкам об охлаждении отношений между Украиной и Соединенными Штатами побудило то, что в них возникла определенная пауза”. “Но эта пауза была объективной, ведь после президентских выборов в Белом доме формировалась новая администрация. В том числе назначали новых людей и на те должности, которые отвечают за связи с Украиной”, - прокомментировал дипломат последние тенденции в развитии украинско-американских отношений.

Он также отметил, что США не изменили отношения к Украине после договоренностей, достигнутых между Б.ОБАМОЙ и Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

“Мы детально выяснили этот вопрос в Вашингтоне, и Соединенные Штаты еще раз отметили неизменность поддержки курса Украины на членство в НАТО, в том числе и в свете визита Барака ОБАМЫ в Россию. И, думаю, во время визита вице-президента США это будет еще раз четко очерчено”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

По его мнению, “если в вопросе отношений между США и Россией речь идет о «перезагрузке», то в отношениях с украинской стороной можно говорить о «дозагрузке».

“Перезагружать нам нечего - все развивается нормально, а новый импульс прибавить не помешает”, - убежден заместитель министра.

Информация для киевлян

Прокуратура города Киева вынесла предписание, которым требует немедленно приостановить действие разрешения по выполнению строительных работ от 06.06.2008 г., выданного ООО «Инвестиционно-строительной группе» для строительства жилищного комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом по улице Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Кирилла КУЛИКОВА.

При этом в сообщении отмечается, что предписание подлежит немедленному выполнению.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июля, представители застройщика по улице Гончара, 17-23, в Киеве применили слезоточивый газ к жильцам соседних домов, которые протестуют против этого строительства.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает киевлян оплачивать жилищно-коммунальные услуги по старым тарифам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Выставление новых необоснованно завышенных тарифов будет нарушением закона, и киевляне не обязаны эти новые тарифы оплачивать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что постановление правительства об отмене постановлений Киевской городской государственной администрации (КГГА) о повышении тарифов завтра будет опубликовано в соответствующих СМИ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если киевляне уже оплатили услуги по новым тарифам, то все предприятия ЖКХ и предприятия, которые поставляют воду и тепло, а также предоставляют другие услуги, обязаны провести перерасчет с учетом переплаченной суммы.

«Это решение принято правительством, и никто не имеет права не выполнять его», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня Кабинет Министров приостановил распоряжение КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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