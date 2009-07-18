Ющенко уверен, что победит на президентских выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что идет на президентские выборы в январе 2010 года и победит.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал сегодня на митинге перед началом восхождения на самую высокую гору Украины - Говерлу, посвященного годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

«Я хочу официально объявить, что иду на выборы Президента Украины в январе 2010 года. И что не менее важно - мы с вами победим, как победили в 2002 и в 2004 году. Потому что мы вместе, и нас много, и нас не победить. Слава каждому из вас! И слава нашей дорогой Украине!» - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы идем на эту гору не с пустыми руками, наша гора перед нами, наша гора впереди и мы ее одолеем», - отметил он.

В своем выступлении, говоря о достижениях за время своего президентства, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня Украина - демократическое государство, где господствует свобода слова, где общество может свободно обсуждать любые острые проблемы. «Мы живем в стране, где уже четыре года существует фундаментальная свобода - свобода твоего выбора. И только от тебя зависит, кто в этой стране будет завтра Президентом или премьером, кто будет представлять украинскую власть», - отметил он.

«И с каждым днем мы все больше возвращаем чувство национального достоинства», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что за последние четыре года Украина имеет самые лучшие темпы своего экономического развития. «Когда я стал Президентом в 2005 году, у нас было 8 миллиардов 600 миллионов международных инвестиций. Сегодня у нас - 36 миллиардов. В 4,5 раза возросли международные инвестиции в Украину. Это показатели, которые являются одними из самих высоких не только в Восточной Европе, но на европейском континенте в целом... Этим нужно гордиться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Среди достижений последних лет, по словам главы государства - создание ежегодно более миллиона рабочих мест, рост рождаемости. По его словам, удалось кардинально изменить отношение общества к ряду чувствительных тем, в частности к усыновлению детей и т.д.

Вместе с Президентом в восхождении на Говерлу принимают участие активисты партии «Наша Украина», соратники, представители центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, народные депутаты Украины, делегации из регионов, общественность.