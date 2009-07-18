Восстановление экономики США займет ни один год

Восстановление американской экономики займет ни месяц, ни год, для этого потребуется более продолжительное время, считает главный советник президента США по вопросам экономики, глава Национального экономического совета, экс-министр финансов Лоренс Саммерс.

"Проблемы нашей экономики не решить ни за месяц, ни за год, ни за один президентский срок. Восстановление займет продолжительное время, и история это подтверждает", - сказал Саммерс, выступая в пятницу в институте Петерсона в Вашингтоне.

По его словам, администрация Обамы в течение полугода предпринимает решительные и результативные шаги по восстановлению национальной экономики, и первые результаты этого уже появились. Однако прежде чем можно будет говорить о том, что экономическая ситуация выправилась, потребуется время и новые усилия. В настоящее время, напомнил Саммерс, все еще растет безработица, недостаточными темпами увеличивается уровень кредитования. Вместе с тем глава совета призвал всех верить в успех действий правительства.

"Появившееся шесть месяцев назад, и все это время растущее, чувство страха постепенно уходит благодаря мерам, предпринимаемым правительством. Доверие и вера в успех возвращаются по мере проведения программы восстановления экономики. Американская экономика восстанавливается", - сказал Саммерс.

По его словам, в настоящее время борьба с безработицей и восстановление объемов кредитования являются приоритетами экономической команды администрации Белого дома.

"Основной вопрос на следующий год - сможет ли повышение ВВП резко прекратить рост безработицы и вызвать всплеск увеличения доходов населения и потребительской активности. Если это произойдет, то начнут расти также финансовые рынки и рынок недвижимости. Однако опыт великой депрессии, а также экономический спад 1990-х годов в Японии останавливают меня от преждевременных деклараций. Все, что мы можем говорить и делать - это не отступать от принятой программы (по восстановлению экономики)", - отметил эксперт.

Он напомнил, что полгода назад, в начале 2009 года США были как никогда близки к экономической катастрофе.

"Казалось, что это начало второй великой депрессии", - отметил он, передает РИА Новости.