Президенты России и Казахстана обсудили вопросы Таможенного союза

Президент России Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которые присутствуют на скачках на "Приз президента России", обсудили в ходе беседы вопросы двустороннего взаимодействия, в частности, в рамках Таможенного союза, международные вопросы, а также график дальнейших контактов.

"У нас есть возможность много пообщаться, сверить часы, в частности, по международным событиям", - сказал, открывая встречу, глава российского государства. "Для нас важно, чтобы наши партнеры были в курсе (нашей позиции)", - добавил он.

Медведев, в частности, напомнил, что недавно стороны вступили в Таможенный союз. "Мы долго шли и этот процесс завершили. Это важный, выгодный процесс для наших народов", - считает президент России.

В свою очередь, Назарбаев отметил, что Таможенный союз - это "вопрос номер один" в сегодняшних двусторонних отношениях. "Уверен, что с 1 января Таможенный союз будет работать, это очень серьезный шаг в сторону интеграции, и Таможенным союзом уже заинтересовались другие члены СНГ", - отметил президент Казахстана.

Медведев также предложил обсудить график дальнейших политических контактов на высшем уровне. Назарбаев отметил, что еще до конца года у лидеров будет ни одна возможность пообщаться. В частности, они смогут сделать это во время Саммита ОДКБ в Киргизии, Саммита СНГ в Молдавии.

Также Назарбаев напомнил о том, что он пригласил Медведева в Казахстан, чтобы понаблюдать за учениями Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. "Кроме того, в сентябре у нас предстоит встреча в Оренбурге по вопросам регионального и приграничного сотрудничества", - добавил он.

Назарбаев поблагодарил Медведева за то, что президент России проинформировал его о позиции страны в преддверии саммита "восьмерки". "Спасибо, что вы заранее направили мне вопросы, которые вы планировали ставить на Саммите в Аквиле", - сказал он.

Открывая встречу, Медведев также поздравил Назарбаева с победой казахстанского жеребца в ходе одного из раундов скачек. Непосредственно перед беседой лидеров серый жеребец Грей Рио, который представляет казахстанский конный клуб "Дибек", одержал победу в скачке на приз "Критериум".

В свою очередь, Назарбаев поблагодарил Медведева за приглашение "на это красивое мероприятие". "Редко бывает возможность совместить встречу с таким отдыхом", - отметил он.

Президент Казахстана также сообщил, что он внимательно следил за встречей Дмитрия Медведева с президентом США. "На мой взгляд, вы произвели прорыв в этом деле, была блестящая встреча с Бараком Обамой", - сказал он, передает РИА "Новости".