Куликов просит ГПУ возбудить уголовное дело против Черновецкого
Влияет на деятельность премьера...
Народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа Кирилл КУЛИКОВ просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело против мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО по факту незаконного влияния на деятельность премьера и правительства, посягательства на авторитет органов государственной власти.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К.КУЛИКОВА.
“Не ЧЕРНОВЕЦКОМУ судить о логике премьер-министра, решениях Кабмина и «по-человечески ее понимать». В его компетенцию входит: функционирование канализации, порядок в городе, своевременная уборка мусора, и безотлагательное выполнение приказов центральных органов власти”, - сказал К.КУЛИКОВ, комментируя заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в связи с отменой Кабинетом министров распоряжений Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Депутат отметил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который занимает должность мэра Киева, “обязан следить за порядком столицы и выполнять Конституцию и законы Украины”.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 17 июля отменил распоряжение КГГА от 24 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Комментируя это решение правительства, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановка Кабинетом министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконной и осуществлена накануне президентских выборов в Украине. Новые тарифы в Киеве в 3-4 раза (в среднем) ниже, чем тарифы в других городах Украины, и остаются сегодня одними из самых низких в стране”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
По его словам, власть столицы повысила коммунальные тарифы для того, чтобы “киевляне могли чувствовать себя комфортно в условиях зимы, стабильно получать тепло, газ и воду, невзирая на чрезвычайно тяжелый экономический и даже политический кризис, спровоцированный будущими выборами Президента Украины”.
“Я хорошо понимаю логику премьер-министра и членов правительства при принятии решения о приостановке действия тарифов, и сугубо по-человечески мне она понятна – ведь впереди выборы. Однако ничего общего с Конституцией и законами Украины эта позиция не имеет”, - сказал мэр столицы.
Согласно распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.